Výplata nemocenské, ošetřovného nebo mateřské přes složenku zdraží

20. 12. 2024 | Kateřina Hovorková

Dnes mohou firmy zaměstnancům – bez hrozby danění – poskytovat benefity do hodnoty necelých 22 tisíc korun ročně. V roce 2025 to bude skoro 70 tisíc. Není to ale bez háčků. Podrobnosti... celý článek