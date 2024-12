Firmy mohou přidat benefity. Co to přinese zaměstnancům?

Dnes mohou firmy zaměstnancům – bez hrozby danění – poskytovat benefity do hodnoty necelých 22 tisíc korun ročně. V roce 2025 to bude skoro 70 tisíc. Není to ale bez háčků. Podrobnosti vysvětluje Lucie Kubátová, manažerka Akademie mezd v poradenské společnosti RSM.

V roce 2024 se zpřísnila pravidla pro poskytování benefitů. Jejich hodnota přesahující polovinu průměrné mzdy se musela už danit. V praxi se ukázalo, že stanovený limit je nízký. Zvlášť pro zdravotní benefity, které firmy hodně poskytují a zaměstnanci rádi využívají. Proto přišlo ministerstvo financí se vstřícnějším modelem: od roku 2025 budou existovat dva druhy benefitů, volnočasové a zdravotní. A každý bude mít svůj limit. Jak to tedy bude od ledna přesně vypadat?

Zaměstnavatelé budou mít možnost benefity svých zaměstnanců výrazně rozšířit. Na druhé straně ale budou muset hlídat limity u dvou druhů benefitů.

Pokud budeme hovořit o těch běžných volnočasových benefitech, mezi které se řadí například nejrůznější kulturní, sportovní a další aktivity či příspěvky na dovolenou, ty může firma každému ze zaměstnanců bez zdanění poskytnout až do výše 23 278 korun. Nárůst tohoto limitu o necelých 1300 korun vyplývá z růstu průměrné mzdy v Česku, i pro rok 2025 je to její polovina.

Do tohoto limitu ale nespadají některé nejvíce využívané benefity, jako je příspěvek na stravování nebo příspěvek na daňově podporované produkty spoření na stáří. Ty mají své vlastní limity. U produktů spoření na stáří může zaměstnavatel poskytnout daňově osvobozený příspěvek až do výše 50 tisíc korun ročně.

U příspěvku na stravování se maximum, do kterého je osvobozený od daně, každoročně mění. Určuje se jako 70 procent horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Pro rok 2025 by to měla být částka 123 korun.

A co nový druh benefitů zaměřených na zdraví?

Lucie Kubátová

V roce 2024 přešla do týmu RSM Payroll Centre, kde je manažerkou Akademie mezd.

Vede webináře a různá školení, účastní se odborných konferencí. Věnuje se analýze legislativních změn, píše odborné články a testuje mzdové softwary.

Zde mají firmy nově nedanitelný rozpočet pro zaměstnance výrazně vyšší. Odvozuje se opět z výše průměrné mzdy v Česku, ale v tomto případě je hranice stanovena jako jejích 100 procent. Tedy pro příští rok jde o částku 46 557 korun. I v tomto případě ale firma bude muset dohlížet na čerpání benefitů u každého jednoho zaměstnance, a pokud ji konkrétní člověk překoná, musí být nadlimitní výše daněna stejně jako běžná mzda.

Kontrolní mechanismy ve firmách je proto potřeba nastavit tak, aby limit zachytily. Problematické ovšem může být v praxi to, že firma zároveň musí zajistit, aby její řídící pracovníci neměli přístup k soukromým informacím o zdravotním stavu zaměstnanců a o čerpaných službách nebo uhrazeném zboží zdravotnického charakteru.

Takže zaměstnanci budou mít dva balíky benefitů – jeden s limitem do poloviny průměrné mzdy a druhý, zdravotní, do výše průměrné mzdy. Celkem tedy můžou dostat benefity v hodnotě zhruba 70 tisíc korun ročně bez povinnosti odvodů?

Přesně tak to je. Je ale důležité zdůraznit, že se jedná o limity, které mohou být od daně osvobozené. V reálu ale firmy poskytují mnoha zaměstnancům benefity v řádech tisíců korun ročně. Myslím, že benefity v souhrnné hodnotě, která by se blížila 70 tisícům, dostane pouze minimum zaměstnanců.

Co všechno bude mezi zdravotní benefity patřit?

Benefit bude možné využít na pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, nebo na pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis.

Co je zdravotnické zařízení, je definováno v zákoně o zdravotních službách. Tento poskytovatel musí být zapsán v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb.

Bohužel tak z navýšeného limitu vypadává i řada poskytovatelů například psychoterapeutických služeb, jejichž obliba v Česku v posledních letech výrazně vzrostla.

Co třeba ozdravný pobyt? Nebo masáže, různé sportovní kurzy či vstup do posilovny? Takové benefity také utužují zdraví.

Zásadní podmínkou pro daňové osvobození zdravotnického benefitu je to, že je pořízení tohoto benefitu buď na lékařský předpis, nebo od zdravotnického zařízení. Tady se tedy můžeme bavit spíše o masážích, případně o plavání či jiné formě rehabilitace buďto na lékařský předpis, nebo poskytnuté lékařským zařízením.

Pokud by se jednalo například o sportovní masáž poskytnutou jiným nežli zdravotnickým zařízením, může zaměstnavatel zaměstnanci přispět, pak se ale jedná o zdanitelný příjem zaměstnance, ze kterého je odvedena daň, zdravotní a sociální pojištění.

Co se týká vstupu do posilovny a podobných sportovních aktivit či další sportovních benefitů, tam se jedná o benefity osvobozené od daně do limitu poloviny průměrné mzdy, tedy o ty volnočasové benefity.

Bude možné z balíku zdravotních benefitů čerpat i pro rodinné příslušníky?

Ano, to možné je. Čerpání rodinnými příslušníky je zahrnováno do limitu pro osvobození od daně, v roce 2025 se jedná o limit ve výši průměrné mzdy.

Jaké zdravotní benefity firmy nejčastěji poskytují?

Mezi nejčastěji využívané zdravotní benefity určitě patří masáže, dioptrické prostředky jako brýle a čočky, dále zdravotní obuv a vitaminy. Pokud tedy budeme hovořit o těch variantách, které se do limitu zdravotních benefitů vejdou a jejich poskytovatelé jsou zapsáni v Národním registru.

Proč se rozhodlo o zavedení zdravotních benefitů do limitu? Stát tvrdí, že by se o zdraví zaměstnanců měly firmy víc starat, motivovat je k péči o zdraví. Je toto tedy jeden z kroků ke zdravějšímu Česku?

Je to přesně tak. V Česku už nyní roste skupina lidí, která využívá prémiových zdravotních služeb, a do budoucna pravděpodobně půjde o stále atraktivnější benefit. Stát tomu jde naproti.

Kateřina Hovorková

