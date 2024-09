Velký přehled mezd. Kolik berou IT manažer, prodavač, bankéř a další

IT a telekomunikace

Zdroj: Grafton Recruitment

V IT oboru narazily mzdy na strop už v roce 2023. A ani v roce 2024 se nepřidává. Beze změn zůstala i oblast benefitů.

Lidé v tomto oboru chybí dlouhodobě. Rozmach digitalizace, cloudu, umělé inteligence i kybernetických hrozeb nedostatek expertů dále prohlubuje.

„K nejčastěji hledaným pracovním pozicím tak aktuálně patří specialisté na kybernetickou bezpečnost, SAP konzultanti, Cloud inženýři a specialisti, datoví analytici a vývojáři v programovacích jazycích .NET a C#,“ říká šéf Graftonu Martin Malo.

Firmy přehodnocují a slučují jednotlivé pozice a jejich pracovní náplně. Tím se zvyšují očekáváné požadavky na pozici, a tudíž i nároky na zaměstnance.

Uchazeči často očekávají možnost práce z domova, kterou firmy v tomto oboru v minulosti umožňovaly. Jenže v poslední době začali zaměstnavatelé stále častěji vyžadovat přítomnost na pracovišti a mnohdy i plnou docházku do kanceláří. Souvisí to i s tím, že nyní častěji nabírají experty přímo do stavu, nabízejí jim tedy klasickou pracovní smlouvu, a upouštějí od externí spolupráce.