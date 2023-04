Na důstojný výdělek nedosáhne víc než polovina Čechů. Přibylo jich

Minimální důstojná mzda představovala v roce 2022 v Česku 40 912 korun hrubého, v Praze je to o necelé dva tisíce víc. Pod její hranicí se ocitlo o 800 tisíc pracovních úvazků víc než v roce předchozím. Vyplývá to z dnes zveřejněných propočtů Platformy pro minimální důstojnou mzdu.

Tým odborníků ve výpočtu zohlednil náklady na jídlo, bydlení, oblečení, dopravu, zdravotní péči, vzdělání i volný čas a úspory na nečekané výdaje.

Pod hranicí minimální důstojné mzdy se nachází 63 procent pracovních úvazků. „Lze to interpretovat i tak, že dva ze tří pracovníků na plný úvazek v Česku nedosáhnou na důstojný výdělek,“ říká ekonom Jan Bittner z Vysoké školy ekonomické, který je součástí zmíněné platformy.

Platforma pro minimální důstojnou mzdu Za minimální důstojnou mzdoustojí nezávislá expertní platforma, která se nad konceptem a propočtem schází od roku 2016. Platforma se inspirovala konceptem používaným v zahraničí pod označením „living wage“. Poprvé byla Minimální důstojná mzda pro ČR zveřejněna za rok 2019.

Znamená to, že rozsáhlé vrstvy pracujících v Česku nevydělávají tolik, aby byly sobě a svým domácnostem schopny pokrýt náklady na běžný život.

Bittner upřesňuje, že se jedná o podíl pracovních úvazků, nikoli pracujících, které je zastávají, ten může být nepatrně nižší. „Kvůli tomu, že jednotlivci mohou úvazků mít více, to není totéž. Počet pracujících s celkovým příjmem pod minimální důstojnou mzdou je o něco nižší, určitě ale můžeme říct, že víc než polovina Čechů na ni nedosáhne,“ míní ekonom.

Podíl úvazků pod hranicí minimální důstojné mzdy oproti roku 2021 poskočil nahoru o více než polovinu. V absolutních číslech tento skok představuje asi 800 tisíc úvazků. Důstojná mzda tak překonala tu průměrnou, která v roce 2022 dosahovala 40 353 Kč.

Důvodem je nedostatečný růst mezd vůči vysoké inflaci. „Vývoj mezd nedrží krok s růstem cen a základních potřeb. Mzdy očištěné o inflaci klesly loni podle ministerstva financí o víc než sedm procent,“ říká Bittnar.

Největší pokles reálných mezd (nominální mzda snížená o inflaci) byl loni v sektorech, kde je dominantním zaměstnavatelem stát – o 16 procent ve vzdělávání a o 11,5 procenta zdravotnictví a sociální péči.

Minimální důstojná mzda by měla pokrýt kromě života pracujících alespoň jeden závazek. V kalkulaci je to počítáno jako péče o jedno dítě, může ale jít třeba i o starší rodiče nebo nemoc partnera. Největší položky vydávají lidé na bydlení a potraviny, 37, resp. 22 procent čistého příjmu.

VÝDAJOVÉ KATEGORIE MDM V ROCE 2022

Průměr ČR Praha Bydlení 12 811 13 998 Potraviny 7 442 7 625 Oblečení + obuv 1 414 1 414 Doprava 1 987 1 987 Zdraví a hygiena 1 350 1 350 Telekomunikace 1 402 1 402 Volný čas 3 527 3 527 Úspory 4 175 4 175 Celkem čistý příjem 34 108 35 478 Hrubá mzda 40 912 42 776

„Jedním z důvodů, proč je u nás tlak na navýšení mezd nižší než jinde v EU, je naše relativně nízká odborová organizovanost. Slabou pozici pracujících umocňuje také fakt, že se u nás vyjednává převážně na podnikové a nikoli sektorové úrovni, jak to je běžné například v Německu,“ vysvětluje politoložka Kateřina Smejkalová z think-tanku Friedrich-Ebert-Stiftung. Průměrná mzda v případě zaměstnaných s kolektivní smlouvou je podle ní v průměru o 17 % vyšší než bez ní.

Smejkalová upozorňuje na to, že bychom do dvou let měli mít pokrytých alespoň 80 procent zaměstnaných kolektivním vyjednáváním. Členským státům to předepisuje vloni přijatá Evropská směrnice o přiměřených minimálních mzdách. Česko má teď 35 procent pracujících, pro něž platí kolektivní smlouvy, evropský průměr je asi 60 procent.

