Víc peněz při karanténě a nemocenské? Příspěvek zablokovala ČSSD

Lidé v karanténě nebo s potvrzeným infekčním onemocněním zatím nemají jistotu, že přijdou o méně peněz než doteď. Návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové totiž nakonec zablokovala sama Maláčová za přispění poslanců sociální demokracie. Opozice přitom takové zvýšení dlouhodobě podporuje a chtěla ho schválit i v Parlamentu.

Vláda původně navrhla, že při karanténě nebo infekčním onemocnění dostanou zaměstnanci ke standardní náhradě mzdy nově i mimořádný příspěvek až 370 korun za maximálně deset kalendářních dnů. S motivací, aby lidé zůstali doma a nebáli se hlásit své kontakty, nespěchala: zvýšení mělo platit až od začátku března, ne zpětně za únor.

Poslanci Alena Gajdůšková s Romanem Onderkou za podpory Jany Maláčové (všichni z ČSSD) však 11. února přidali k zákonu takzvaný přílepek, který s náhradou mzdy při karanténě a nemocenské vůbec nesouvisel. Chtěli přidat zaměstnavatelům v krizovém období další administrativní povinnosti. První se týkala hlášení takzvaných podlimitních dohod, druhá pak všech volných pracovních míst. Zneužili tím zrychlené projednávání původního návrhu ve stavu legislativní nouze. Podrobně jsme o tom psali v samostatném článku.

I kvůli těmto nesouvisejícím přílepkům senátoři ve čtvrtek vrátili zákon poslancům. Zároveň navrhli vylepšení některých podmínek. Jenže při pátečním projednávání v Poslanecké sněmovně nakonec nenašla potřebnou podporu ani původní varianta s přílepky, ani senátní verze bez přílepků. Opozice, která vyšší náhradu mzdy při karanténě a izolaci prosazovala, původní návrh odmítla právě kvůli zbytečným povinnostem pro zaměstnavetele, které s původním záměrem nesouvisejí.

Maláčová teď slibuje, že vláda rychle pošle poslancům nový návrh, který bude počítat se zpětnou účinností příspěvku od začátku března. Kdyby se tak nestalo, navrhnou vlastní řešení opoziční Piráti a STAN. Nově chtějí reagovat i na prodloužení karantény z 10 na 14 dnů.

Původní návrh počítal s tím, že celková „nemocenská“ by neměla převýšit předchozí výdělek. „U zaměstnanců s velmi nízkými příjmy tak bude příspěvek limitován. V součtu s náhradou příjmu nepřevýší 90 procent průměrného výdělku,“ řekla Maláčová.

Na příspěvek neměli dosáhnout lidé, kteří se do karantény dostanou do pěti dnů od návratu ze zahraničí – s výjimkou pracovní nebo služební cesty. Podle senátorů by však měli mít nárok všichni, kdo se vrací ze zahraničí. „Jednalo by se o demotivující podmínku a lidé by při trasování tajili, že byli v zahraničí,“ vysvětlují navrhované rozšíření senátorky za KDU-ČSL Anna Hubáčková a Šárka Jelínková.

Někteří ekonomové a epidemiologové doporučovali zvýšení nemocenské jako účinný nástroj proti šíření viru už delší dobu. „Před covidem neměla pětina domácností úspory na nenadálé výdaje. Ti lidé si karanténu nemůžou dovolit. Navíc by měli hlásit svoje kontakty, takže manželku nebo kolegy v práci. Ani ti nechtějí přijít o příjmy. Lidé se nechodí testovat a nenahlašují kontakty,“ říká David Navrátil, analytik České spořitelny.

Zaměstnanci v karanténě a na nemocenské zatím dostávají standardně 60 procent takzvaného vyměřovacího základu, což je zjednodušeně řečeno jejich předchozí hrubá mzda zkrácená takzvanými redukčními hranicemi (čím víc člověk vydělává, tím víc se mu základ krátí). Zvláště pro lidi s nižšími výdělky může být propad o dvě pětiny zásadní.

Mimořádný příspěvek má omezit případy, kdy lidé s pozitivním testem na koronavirus nahlásí hygienikům výrazně méně kontaktů, než je obvyklé v sousedních zemích. Potenciální přenašeči tak nejdou včas do karantény. Nemoc se v Česku šíří rychleji i proto, že je hygienické stanice kontaktují s velkým zpožděním. Lidé s bezpříznakovým nebo jen lehkým průběhem zároveň dál chodí do práce, aby nepřišli o výdělky.

Příspěvek budou – stejně jako standardní náhradu mzdy – vyplácet zaměstnavatelé. Stát jim je následně kompenzuje formou odpočtů z odvodů na sociální pojištění. „Zvýšené náklady tak budou mít okamžitě kompenzovány,“ plánuje Maláčová.

Obdobný příspěvek – 500 korun na den – během karantény a izolace dostane i část podnikatelů. Ovšem jenom v případě, že si dobrovolně platili nemocenské pojištění – podle zákona stačí účast, nezmiňuje určité minimální období. Podle zákona, který už definitivně schválil Parlament, na něj budou mít OSVČ nárok zpětně i za únor.

