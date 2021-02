Zaměstnanci mohou požádat svého posledního (většinou tedy toho současného) zaměstnavatele o roční zúčtování daní. Nejspíš s takovou nabídkou přijde přímo mzdová účtárna.

Jde vlastně o obdobu daňového přiznání, kdy za vás všechno vyřeší zaměstnavatel. Když mu včas dáte potřebné podklady – typicky potvrzení z banky, penzijní společnosti, pojištovny, ze školky a podobně. To je potřeba udělat do 15. února.

Nehrozí, že byste jako zaměstnanec po takovém zúčtování za loňský rok museli doplácet daň. V horším případě se pro vás nic nezmění, ale v lepším případě dostanete zpátky část daní, které vám firma loni průběžně strhávala.

Daňový přeplatek pak máte dostat nejpozději ve mzdě za březen, tedy vyplácené v průběhu dubna. Těšit se na něj můžete, když máte nárok na některou z daňových výhod, která se uplatňuje až zpětně za celý rok. Nebo když jste některou z průběžně čerpaných měsíčních slev nevyužili po všechny měsíce, kdy jste mohli.

Na co se při ročním zúčtování zaměřit? V každém případě na takzvané odpočty od základu daně neboli nezdanitelné části základu daně. Ty se totiž uplatňují vždycky za celý rok zpětně, dřív tedy nebyla příležitost je uplatnit. Druhou skupinou pak jsou daňové slevy. Většinu z nich jste nejspíš čerpali průběžně v měsíční výplatě – určitě základní slevu na poplatníka, případně i slevu na dítě, na studenta... Opravdu jste je ale využili za všechny měsíce, kdy jste mohli? Dvě slevy lze uplatnit až za celý rok: školkovné a slevu na manžela či manželku.

Roční zúčtování je pro vás tabu, jestliže podle zákona musíte podat daňové přiznání. Typicky když máte příjmy z podnikání či z nájmu. Nebo když jste během roku pracovali pro dva zaměstnavatele v jednom měsíci, přičemž oba odvedli zálohou (ne srážkovou) daň. Nebo když jste loni předčasně zrušili penzijní spoření nebo životní pojištění, na které jste předtím čerpali daňové úlevy.

Spoření na důchod

Až o 3600 korun vám může klesnout roční daň, když máte penzijko se státním příspěvkem. Nezáleží na tom, jestli jde o staré fondy penzijního připojištění (říká se jim transformované), nebo nové fondy doplňkového penzijního spoření (takzvané účastnické).

Jestli si na penzijko posíláte měsíčně jenom tisícovku nebo míň, tak s tím za mzdovou účetní nechoďte. Od základu daně vám totiž může odečíst jenom takové příspěvky, které jste v jednotlivých kalendářních měsících zaplatili nad limit 1000 korun, a to ze svého.

Vklady do 1000 korun v každém měsíci odečíst nelze, protože už jste na ně dostali jinou výhodu – přímou státní podporu. Neberte v úvahu ani případný příspěvek zaměstnavatele – za něj totiž využije daňovou výhodu sama firma.

Řežeme náklady! Zdroj: Shutterstock Účty za telefon, elektřina, plyn. Neplatíte zbytečně moc? Poradíme, jak odlehčit rodinnému rozpočtu – porovnáme nabídky a vybereme tu nejlepší. Levné volání Elektřina Plyn Chci také ušetřit

Potvrzení o zaplacených příspěvcích vám měla poslat penzijní společnost. Máte na něj nárok.

Životní pojištění

Také životní pojištění vám může snížit snížit roční daň až o 3600 korun. I v tomhle případě musí jít o peníze, které jste zaplatili sami – tedy ne příspěvky od zaměstnavatele.

Podmínkou je, že pojistné plnění vám podle smlouvy vyplatí nejdřív ve vašich šedesáti letech a zároveň ne dřív než po 60 měsících od sjednání smlouvy. Máte-li smlouvu sjednanou na „dožití“ (peníze vám vyplatí při dosažení určitého věku), musíte navíc splnit podmínku určité minimální pojistné částky. Ta činí 40 000 korun u smluv s pojistnou dobou od pěti do patnácti let nebo 70 000 korun u pojistné doby delší než patnáct let.

Úroky z hypotéky nebo stavebního spoření

Teoreticky až o 45 tisíc korun za rok si můžete snížit daň, když splácíte hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření – běžný i překlenovací. Zaplacené úroky (ne celkovou výši splátek) totiž lze odečíst od základu daně.

Když splácíte víc úvěrů, mohou se zaplacené úroky sečíst, a to až limitu 300 000 korun ročně. Jestli jste spláceli jenom část roku, máte limit 25 000 korun za každý takový měsíc.

Podmínkou je použití úvěru na „bytové potřeby“. Může jít o stavbu, rekonstrukci nebo nákup nemovitosti určené k vašemu trvalému bydlení (přihlášení k trvalému bydlišti není podmínkou), nikoliv jenom k rekreaci. Podrobnosti najdete v § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů.

Odečítat si úvěr může jenom ten, kdo je jeho „účastníkem“. Nestačí, když ho v praxi splácí. Rozhodující je osoba uvedená ve smlouvě – tedy i na potvrzení z banky nebo stavební spořitelny. Když splácí víc lidí, může si odpočet uplatnit buď jenom jeden, nebo každý rovným dílem.

Novela zákona sice snížila limit pro odpočet na polovinu, tedy maximálně 150 000 korun zaplacených na úrocích, týká se to však až úvěrů sjednaných od roku 2021. Daně za loňský rok to neovlivní.

Školkovné

Až 14 600 korun si můžete z daní za rok 2020 odečíst díky slevě za umístění dítěte. Ta jednomu z rodičů umožňuje snížit daň o výdaje, které jste v kalendářním roce prokazatelně vynaložili za mateřskou školu nebo obdobné zařízení péče o děti předškolního věku.

Maximální výše téhle roční slevy odpovídá měsíční minimální mzdě. Jde o strop, ne paušál. Z daní si proto můžete odečíst vždycky jenom skutečné výdaje. Jejich výši vám potvrdí provozovatel školky.

„Výdaj vynaložený za umístění dítěte“ můžeme přirovnat ke školnému. Nelze do něj zahrnout stravování, zvlášť placené kroužky nebo třeba dopravu do školky. Neodečtete si ani jednorázové hlídání dítěte – ať už u vás doma, nebo třeba v placeném koutku obchodního centra.

Dary

Od základu daně si můžete odečíst hodnotu darů, které jste loni věnovali na zákonem uvedené účely. Vedle klasické charity sem patří třeba kultura, školství, ekologie nebo tělovýchova. Do účtárny přineste potvrzení o daru.

Podmínkou je, že celková hodnota těchto darů v předchozím roce dosáhla aspoň 1000 korun nebo přesáhla dvě procenta vašeho (původního) základu daně. Cena darů se odečte od základu daně maximálně do výše 15 procent tohoto (původního) základu.

Jestliže jde o společný dar manželů (ze společného jmění), může daňový odpočet uplatnit jenom jeden z nich, nebo každý poměrnou část. Limity se posuzují u každého z manželů zvlášť.

Darování krve

Speciálním darem je bezplatné darování krve nebo jejích složek. Jako bezplatný se počítá i odběr, za který vám proplatili případné cestovní náklady.

Za každé darování krve si můžete snížit daňový základ o 3000 korun. Dárci kostní dřeně si mohou odečíst 20 000 korun.

Počet odpočtů je sice neomezený, nesmíte ale přesáhnout 15 procent (původního) základu daně – jde totiž o jednu z forem daru a počítá se tedy do celkového limitu.

Členské příspěvky odborům

Od základu daně si lze odečíst příspěvky, které jste v předchozím roce zaplatili odborové organizaci – pokud jste jejími členy.

Odpočet odpovídá zaplaceným příspěvkům, maximální limit je však 3000 korun za rok a současně nesmí přesáhnout 1,5 procenta zdanitelných příjmů ze zaměstnání.

Zvyšování kvalifikace

Až o 10 000 korun si můžete snížit daňový základ, jestliže jste absolvovali „zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání“. U lidí se zdravotním postižením se limit zvyšuje na 13 000 korun, u těžce postižených na 15 000.

V praxi jde hlavně o zvyšování profesní kvalifikace. Podmínkou je, že vám to neplatil zaměstnavatel. Neuznávají se platby za běžné studium na střední nebo vysoké škole, neprojdou ani výdaje za autoškolu.

Základní daňová sleva na poplatníka

Každý, kdo měl v roce 2020 nějaké zdanitelné příjmy, může využít základní slevu na poplatníka. A to v plné výši 24 840 korun za rok.

Nezáleží tedy na tom, že jste měli příjmy jenom v některých měsících. Vždycky si můžete odečíst celou roční slevu – ovšem maximálně do výše daně, kterou byste původně měli zaplatit. Nelze tedy jít „do minusu“.

Zaměstnancům odečítá základní slevu na poplatníka – loni v poměrné výši 2070 korun měsíčně – přímo zaměstnavatel. O tuhle částku jste tedy každý měsíc dostávali vyšší čistou mzdu.

Pro příjmy za rok 2021 se základní sleva zvýšila. Zaměstnanci to poznají už ve výplatě za leden, ročního zúčtování daní za rok 2020 se však tahle novinka netýká.

Zbystřete hlavně v případě, že jste byli zaměstnáni jenom část roku. Sleva vám totiž může snížit roční daň i za měsíce, kdy z jakéhokoliv důvodu nepracovali – ať už třeba kvůli mateřské dovolené, nebo kvůli hledání jiného zaměstnání.

Sleva na vyživovanou manželku či manžela

Až o 24 840 korun si můžete snížit daně, pokud vyživujete manželku či manžela. Tedy v situaci, kdy vyděláváte, zatímco váš partner ne – protože je třeba na rodičovské nebo z jiného důvodu loni neměl práci s výraznějšími příjmy.

Vlastní příjmy druhého manžela – na kterého si uplatňujete slevu – za loňský rok nesmí přesáhnout 68 000 korun za rok. Do limitu se počítají hlavně všechny výdělky ze zaměstnání, podnikání či takzvaných dohod, dále peněžitá pomoc v mateřství, dávky nemocenského pojištění nebo podpora v nezaměstnanosti. Naopak se do nich nepočítají dávky státní sociální podpory, tedy především rodičovský příspěvek, porodné či přídavek na dítě.

Tuhle slevu můžete využít za kalendářní měsíce, na jejichž začátku jste splňovali dvě podmínky: Jednak manželství, jednak žití ve společně hospodařící domácnosti. Jestliže jste měli svatbu 18. července 2020, můžete slevu uplatnit jenom za srpen až prosinec.

Za každý takový měsíc vám zaměstnavatel může odečíst z daní 2070 korun měsíčně. Dvojnásobnou slevu lze uplatnit, pokud má manžel(ka) průkaz ZTP/P, tedy zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce.

Sleva na dítě

Na první dítě v rodině si můžete odečíst 15 204 Kč za rok (1267 Kč za měsíc), na druhé dítě 19 404 Kč za rok (1617 Kč za měsíc), za třetí a každé další pak dokonce 24 204 Kč za rok (2017 Kč za měsíc). U postiženého dítěte s průkazem ZTP/P se částky zvyšují na dvojnásobek.

Vyberte si, kde s vámi zúčtují! Zdroj: Shutterstock Sháníte práci? Zkuste se rozhlédnout u nás. Nabídky práce ze všech úřadů práce a předních pracovních portálů na jednom místě! Nabídky práce na Peníze.cz

Tahle sleva se oficiálně jmenuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Hlavní podmínkou tedy je, že jde o takzvané vyživované dítě, žijící s vámi ve společné domácnosti. Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost – například cestování po světě – vás ale o slevu nepřipraví.

Slevu můžete využít jenom za kalendářní měsíce, na jejichž začátku splňujete obě podmínky, tedy vyživování i společnou domácnost. Bez omezení můžete slevu uplatnit i za měsíc, kdy se dítě narodilo. Takže třeba při porodu na konci července si můžete z daní odečíst šest dvanáctin roční slevy (za červenec až prosinec).

Za vyživované se považuje hlavně dítě, které je nezletilé – tedy do dovršení 18 let věku. Hranici se posouvá až do dovršení 26 let, jestliže se dítě „soustavně připravuje na budoucí povolání“ nebo když nemůže studovat či pracovat kvůli nemoci, úrazu nebo dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu.

Jestliže dítě v jedné domácnosti vyživuje víc lidí (typicky matka i otec), může daňové zvýhodnění na stejné dítě uplatnit v tomtéž kalendářním měsíci nebo roce jenom jeden z nich.

Zatímco běžné slevy (na poplatníka, manželku a podobně) můžete odečíst jenom do výše vypočtené daňové povinnosti, u slevy na dítě můžete jít i do minusu a využít daňový bonus.

Daňový bonus

Když vám slevu na dítě odečtou z daně, která vycházela před jejím uplatněním, a dostanete se tím do minusu, stane se takový rozdíl daňovým bonusem. Nárok na daňové zvýhodnění je tedy vyšší než původně vypočtená daňová povinnost.

Díky bonusu pak státu nezaplatíte žádné daně, ale ještě od něj něco dostanete. Maximálně můžete získat 60 300 korun, minimálně stovku. Počínaje příjmy za rok 2021 se strop ruší, což pomůže hlavně rodinám se čtyřmi a více dětmi.

Daňový bonus může uplatnit jen ten, kdo si za rok 2020 vydělal aspoň 87 600 Kč. Pokud vám ho však zaměstnavatel vyplácel za jednotlivé měsíce, roční podmínka se už zpětně nezkoumá.

Sleva na studenta

Až 4020 korun ročně si může z daní odečíst člověk, který se „soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem“. Šanci má do dovršení věku 26 let (případně až do 28 let, jde-li o prezenční formu studia v doktorském programu).

Slevu může uplatnit jenom za kalendářní měsíce, na jejichž začátku tyhle podmínky – studium a věk – splňoval. Za každý takový měsíc využije jednu dvanáctinu, tedy 335 korun. I o tohle se nejspíš už postaral zaměstnavatel v měsíční výplatě.

Kdo splňoval podmínky po celý rok, ale zdanitelné příjmy měl jenom v některých měsících, může čerpat slevu v plné výši. Podobně jako u základní slevy na poplatníka se tedy vyplatí říct si o ní i zpětně.

Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se v zásadě považuje studium na středních a vysokých školách v Česku a na státem uznaných školách v cizině. Jsou tu však výjimky:

Nárok na slevu nevzniká při dálkovém, distančním, večerním nebo kombinovaném studiu na středních (nikoliv vysokých) školách, jestliže byl člověk v době takového studia výdělečně činný (kromě takzvaných dohod, tedy DPČ a DPP) nebo měl nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci. Slevu nelze využít ani pro studium během trvání služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání.

Student, který má dostatečné příjmy, může využít jak základní slevu na poplatníka (až 24 840 korun za rok), tak slevu na studenta (až 4020 korun za rok). Případně může uplatnit i další slevy, pokud splňuje podmínky. Navzájem se nevylučují!

Překážkou není ani to, že jeho rodič současně ve vlastním přiznání (nebo u zaměstnavatele) využije „slevu na dítě“.

Sleva pro zdravotně postižené

Lidé pobírající invalidní důchod 3. stupně si mohou odečíst z daní 5040 korun ročně, u invalidity 1. a 2. stupně to je 2520 korun ročně.

Držitelé průkazu ZTP/P si můžou snížit daň o 16 140 korun ročně. Nevylučuje se to přitom se slevou pro invalidní důchodce – obě se tedy sčítají.

Za každý kalendářní měsíc, kdy zdravotně postižený splňuje příslušnou podmínku, si může odečíst jednu dvanáctinu roční částky. Kromě toho má nárok i na základní slevu na poplatníka (až 24 840 korun ročně), případně i na další slevy.

Už nás sledujete? Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a dozvíte se včas další praktické rady i aktuality!

Petr Kučera Autorsky se zaměřuje na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ještě víc než paragrafy ale miluje média. Byl šéfredaktorem České informační agentury... Další články autora.