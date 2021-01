Stravenkový paušál startuje. Takhle zvýší výplatu

Zaměstnavatelé mohou od letošního roku využít takzvaný stravenkový paušál. Novinku přináší daňový balíček z dílny ministerstva financí.

Na podobné daňové úlevy, které zatím přinášely jenom stravenky nebo podnikové jídelny, teď mohou dosáhnout i lidé, kteří takový benefit nedostávali. Nejde o žádné „rušení stravenek“ – jenom je tu k nim nová alternativa. Místo klasických papírových poukázek či nabité elektronické karty mohou nově dostávat přímo peníze na účet.

Oproti stravenkám to má být výhodnější pro obě strany. Zaměstnanci už nebudou muset řešit, které restaurace nebo obchody berou zrovna jejich stravenky a jaké mají limity. Nebudou muset ani hlídat jejich platnost, omezenou vydavatelem v zásadě jenom na kalendářní rok. A zaměstnavatelé mohou ušetřit na související administrativě a na provizích stravenkovým firmám.

Je pravděpodobné, že paušálu dá postupně přednost mnoho zaměstnavatelů, kteří lidem zatím dávali stravenky. Když se však firma rozhodne zůstat u stravenek, může. Na jejich fungování ani výhodách se nic nemění.

Rozhodnutí bude – tak jako doteď – na zaměstnavateli, přispět k němu samozřejmě může i tlak zaměstnanců. To platí hlavně u těch firem, které zatím žádný příspěvek na stravování neposkytovaly. Zavést nový paušál pro ně může být levnější a jednodušší než zavést stravenky, přestože i s paušálem vzniknou nějaké administrativní výdaje navíc. Ani na paušál však zaměstnanci nemají automaticky nárok – pořád jde o benefit, který zaměstnavatel nabídne dobrovolně navíc ke mzdě.

Firma ani stát (finanční úřad) nebudou kontrolovat, jestli zaměstnanec využije stravenkový paušál skutečně na nákup jídla. V praxi se to totiž nedá nijak hlídat. Trvat třeba na dokládání účtenek by bylo administrativně obrovsky náročné. O tom si ještě napíšeme později.

Paušál může začít fungovat už od výplaty za leden, první zaměstnanci by ho tedy dostali během února. V praxi zřejmě firmám ještě potrvá, než novinku zavedou.

Podívejme se na konkrétní příklady.

Co udělá s výdělkem

První příklad ukáže, jak si může přilepšit pracovník s průměrnou mzdou 34 000 Kč hrubého měsíčně. Dosud žádné „stravovací benefity“ neměl. Kdyby to tak zůstalo, dostane za letošní leden čistou mzdu 27 480 korun.

Jenže jeho zaměstnavatel se rozhodne zavést stravenkový paušál, a to v maximální výši, která je daňově uznatelná. Limit je 70 % tuzemského stravného na pracovních cestách (trvajících pět až dvanáct hodin) podle vyhlášky. Pro letošní rok tak jde o stravenkový paušál ve výši 75,60 Kč za den.

„Zaměstnanec, který za leden odpracuje 20 dní, dostane k výplatě na účet o 1512 korun více, než by dostal bez paušálu,“ říká Michal Jelínek, daňový expert a partner poradenské skupiny V4 Group.

Jak se zvýší čistý výdělek díky stravenkovému paušálu Počet odpracovaných dní 20 Stravenkový paušál na den 75,60 Kč Hrubá mzda za měsíc 34 000 Kč Čistá mzda za měsíc 27 480 Kč Stravenkový paušál za měsíc + 1512 Kč Mzda k výplatě na účet 28 992 Kč Výpočet: V4 Group

„Těchto 1512 korun je osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob a nepodléhá rovněž odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Na straně zaměstnavatele bude tento peněžitý výdaj daňově uznatelným výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů,“ dodává Jelínek.

Druhý příklad ukáže zaměstnance, který doteď dostává stravenky v maximální (daňově optimální) hodnotě – letos tedy 137 korun. Za letošní leden by tak z hrubé mzdy 34 000 Kč přišlo ve výplatě 26 247 Kč na účet – plus 2740 Kč formou stravenek.

Jak vypadá čistý výdělek při klasických stravenkách Počet odpracovaných dní 20 Hodnota jedné stravenky 137 Kč Příspěvek zaměstnavatele (55 %) 75,35 Kč Příspěvek zaměstnance (45 %) 61,65 Kč Hrubá mzda za měsíc 34 000 Kč Čistá mzda za měsíc 27 480 Kč Srážka ze mzdy za stravenky - 1233 Kč Mzda k výplatě na účet 26 247 Kč Hodnota stravenek za celý měsíc + 2740 Kč Zaměstnanec celkem dostane 28 987 Kč (z toho 2740 Kč ve stravenkách) Výpočet: V4 Group

„Výdaje na stravenky jsou daňově uznatelné do výše 55 % ceny jídla za jednu směnu podle zákoníku práce. Maximálně však do 70 % horního limitu stravného, které lze zaměstnanci poskytnout při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin,“ připomíná Michal Jelínek, daňový expert a partner poradenské skupiny V4 Group.

„Zaměstnavatel, který letos chce maximálně využít daňového zvýhodnění stravenek, přispívá na stravenku ve výši 137 Kč maximální možnou částku 75,35 Kč. Zaměstnanec na stravenku přispívá 61,65 Kč. Zaměstnanec tedy v lednu dostane stravenky v celkové hodnotě 2740 Kč, ale je mu za ně sraženo ze mzdy celkem 1233 Kč. Příspěvek zaměstnavatele na stravenky činí celkem 1507 Kč,“ upřesňuje Jelínek.

Pokud se zaměstnavatel rozhodne nahradit dosavadní stravenky novým stravenkovým paušálem v maximální daňově výhodné výši 75,60 Kč za odpracovaný den, dojdeme v lednu ke stejnému výsledku jako v první tabulce. Příspěvek zaměstnavatele dosáhne 1512 Kč. Zaměstnanec s hrubou mzdou 34 000 Kč tedy dostane čistou mzdu 27 480 Kč plus paušál 1512 Kč, celkem mu tedy přijde na účet 28 992 Kč.

Přestanou jíst?

„Po změně dnešního systému dlouho volají samotní provozovatelé hospod a restaurací, kteří platí na úkor své marže mnohdy velmi vysoké provize pohybující se běžně ve výši pěti až sedmi procent,“ vysvětlovala ministryně financí Alena Schillerová. Menší provizi hradí i zaměstnavatelé – i u nich platí, že čím větší firmy, tím jsou silnější a dosáhnou díky tomu u stravenkových firem na výhodnější podmínky.

„Když číšníkovi zaplatíte za jídlo 100korunovou stravenkou, restaurace inkasuje například jen 93 korun. Navíc musí čekat na proplacení stravenky i týdny. Když ale zaplatíte rovnou v penězích, bude restaurace mít tu stokorunu ihned a zůstane jí celá,“ zdůrazňuje Schillerová.

Zavedení stravenkového paušálu podporují třeba také Asociace hotelů a restaurací, větší řetězce sdružené ve Svazu obchodu i menší tuzemské prodejny sdružené v Asociaci českého tradičního obchodu.

Malí obchodníci, kteří nejsou součástí družstev nebo jiných sítí, stejně jako prodejci s malými obraty, kteří fungují nejčastěji v malých obcích, odvádějí stravenkovým společnostem až 10% provizi. Stravenky se přitom podílejí na 8,5 % na celkovém obratu nezávislých obchodníků, ukázal loňský průzkum Asociace českého tradičního obchodu. Nevýhodou stravenek je také dlouhé čekání na jejich proplacení (podle průzkumu v průměru 17 dnů), u papírových stravenek jde také o vysoké náklady na odeslání cenných balíků či na jejich dopravu na sběrná místa. Elektronické stravenky (karty) sice přinesly méně administrativy a kratší dobu splatnosti, jenže vysoké provize podle průzkumu zůstaly – mnohdy i vyšší než u papírových.

Provozovatelé stravenkových systémů varují, že jejich případné nahrazení paušálem připraví restaurace o velkou část tržeb. Převládající reakce přímo z podniků to však nepotvrzují: věří, že lidé budou chodit i bez stravenek, pokud místo nich dostanou rovnou peníze. A kdyby jich přesto mírně ubylo, vykompenzují to vyšší tržby, které podnikům zůstanou díky odpadnutí provizí pro stravenkové firmy a dalších nákladů.

Kromě stravenek může zaměstnavatel využívat stejné daňové zvýhodnění na stravování i tak, že pro pracovníky zajistí přímo podnikovou jídelnu. Ani na tomto systému se nic nemění, přestože ho firmy teoreticky mohou nahradit novým paušálem. Důvody, proč zaměstnavatelé doteď nabízeli dotovanou jídelnu místo stravenek, bývají jiné než finanční: například benefit na pracovišti, které je vzdálené od běžných restaurací, nebo snaha udržet zaměstnance ve firmě i během polední přestávky.

Odboráři z ČMKOS se přesto obávají, že paušál povede k rušení těchto výhod, a že se lidé přestanou během pracovní doby řádně stravovat. Ministerstvo financí to odmítá. „Jídlo je základní potřeba a lidé neomezí své stravovací návyky jen kvůli tomu, že budou čerpat příspěvek na stravování rovnou v penězích. Podle údajů Českého statistického úřadu navíc lidé utratí za jídlo mnohem více peněz, než kolik mohou reálně dostat ve stravenkách,“ říká Schillerová. To je i důvod, proč stát nebude kontrolovat využití paušálu.

„Jednou z výhod paušálů je právě to, že u nich zásadně odpadá nutnost kontroly. Nehledě na to, že ani u stravenek se nedá zcela ohlídat, zda je lidé opravdu utratí za jídlo,“ připomíná Schillerová. Zaměstnanci se nemusí obávat ani toho, že by paušál po několik dalších let nezvyšoval úměrně růstu mezd a inflaci. Je sice pravda, že mnoho daňových paušálů Schillerová odmítá valorizovat, ale zrovna ten stravenkový je automaticky navázán na každoroční zvyšování stravného podle vyhlášky.

„Lidé, kteří preferují teplé jídlo s obsluhou v restauracích, budou v případě poskytnutí finanční částky ke mzdě navštěvovat restaurace i nadále. Nebudou měnit svůj životní styl jen proto, že nemají stravenky. Ti, kteří stravenky používají již nyní na nákupy potravin v obchodech, budou – tak jako doposud – využívat finančních příspěvků k zajištění jiných forem stravování,“ věří Václav Stárek, šéf Asociace hotelů a restaurací ČR.

Stravenkový paušál od začátku podporoval i Lukáš Kovanda, dnes hlavní ekonom Trinity Bank. „Zaměstnanci o nic nepřijdou, dostanou širší možnost volby, jak se svými penězi naložit. Vyšší míra spotřebitelské volby v konečném důsledku svědčí ekonomice jako celku, neboť každý člověk sám nejlépe ví, co s vlastními penězi dělat,“ myslí si.

Kovanda připomíná, že existence stravenek zvyšuje cenovou hladinu v pohostinství kvůli tomu, aby bylo z čeho zaplatit provize pro stravenkové společnosti. Na to ale doplácejí zaměstnanci, kteří stravenky nedostávají.

Omezení stravenkových firem nevidí Kovanda jako výraznou újmu, protože „podnikání těchto firem nepřináší z celospolečenského hlediska žádný výrazný užitek. Vlastně jenom zaplňují prostor uměle vytvořený příslušnou legislativní úpravou a ekonomika by se bez nich snadno obešla“.

