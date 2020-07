Tři pětiny lidí omezily výdaje. Příjem klesl 40 %

Tři pětiny obyvatel Česka zatím ve své peněžence nepocítili dopady koronavirové pandemie. Ukázal to průzkum Equa bank prostřednictvím nástroje Instant Reserach Ipsos na reprezentativním vzorku populace.

Většina podle průzkumu nezaznamenala žádný propad v příjmech. Pokud Češi o své příjmy během pandemie přišli, bylo to především z důvodu dočasného snížení mzdy ze strany zaměstnavatele (čtvrtina lidí). Nejčastěji takto přišli o 20 procent příjmů.

Téměř 88 procent Čechů nepožádalo stát o žádnou finanční pomoc v souvislosti s pandemií a ani se k tomu nechystá. O nějakou formu této podpory dosud požádalo osm procent dotazovaných, dalších pět procent se k tomu chystá.

Přestože lidé podle průzkumu nehledí do budoucnosti nijak tragicky, tři pětiny z nich raději omezují své výdaje. Nejčastěji – i s ohledem na stávající možnosti cestování – šetří za dovolenou (víc než 40 % Čechů). Dále plánují snížit jednorázové výdaje na oblečení (27 %), na stravování v restauracích (35 %) či na zábavu. Dokonce 14 % lidí už teď uvedlo, že bude méně utrácet za vánoční dárky. Víc než třetina lidí začala spořit, ukázal průzkum.

Strach z toho, že pandemie negativně ovlivní jejich finance do budoucna, má jen 13 procent Čechů. Ze ztráty zaměstnání nemá obavy šest z deseti lidí. Přibližně stejný počet Čechů věřil ve stabilitu svého zaměstnání už před vypuknutím pandemie (podle lednového průzkumu).

Třetina Čechů má k dispozici úspory jenom do 10 tisíc korun. Větší než 50tisícovou rezervu má 44 procent lidí. Přesto více než dvě třetiny dotazovaných počítají s tím, že by nenadálé výpadky příjmu řešili sáhnutím do úspor. Pětina by si půjčila v rámci rodiny, pět procent by si šlo pro úvěr od banky a pět procent by požádalo o pomoc stát.

Rodinnému rozpočtu ulevují Češi také odkladem splátek úvěrů. „Odložili jsme splátky všem, kteří o to požádali, což bylo zhruba 10 procent klientů s hypotékou nebo spotřebitelským úvěrem. V současné době je již řada těchto úvěrů splácena a další postupně nabíhají,“ říká Ondřej Hák, ředitel retailového bankovnictví Equa bank.

„Někteří klienti, kteří původně o odkladu uvažovali, ho nakonec nevyužili, protože u nich nedošlo k razantnímu propadu příjmů. Proto se rozhodli raději své dluhy v co nejkratší době umořit,“ dodává.