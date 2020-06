Kolik dostanu za dovolenou a kdy se ji vyplatí vzít. Kalkulačka

Kdy si smíte vzít dovolenou, jaká jsou pravidla pro její čerpání a kdy vás zaměstnavatel může z dovolené odvolat zpátky do práce, jsme na Peníze.cz podrobně psali nedávno.

Dneska na ten základní přehled navážeme. Ukážeme si, kolik za dovolenou v roce 2020 dostanete zaplaceno.

Jak se počítá náhrada mzdy za dovolenou

Náhrada mzdy za dovolenou se počítá z průměrného hodinového výdělku v kalendářním čtvrtletí, které předcházelo čtvrtletí, kdy v zaměstnání dovolenou čerpáte.

Kalendářní čtvrtletí jsou v každém roce čtyři: leden až březen, duben až červen, červenec až září a říjen až prosinec. A jsou pevně stanovené. Při výpočtu náhrady mzdy se tedy nevychází z výdělků ve třech měsících, které vaší dovolené bezprostředně předcházely (i když to tak samozřejmě často vyjde), ale vždycky ze jmenovaných čtvrtletí.

Takže jestli se letos chystáte k moři nebo na chatu například v srpnu, náhrada mzdy se vypočte z vašich výdělků za duben až červen. A ze stejného období se bude počítat, když si dovolenou vezmete v září.

Padáte únavou? Může o termínu a délce vaší dovolené rozhodovat opravdu jenom zaměstnavatel? Kdy ji může zrušit a odvolat vás z ní? A do kdy si musíte vybrat zbytek? Projděte si praktický přehled pravidel. Chcete dovolenou, šéf je proti. Na co máte nárok?

Pokud jste zaměstnaní celý rok, stanovuje vám účtárna zaměstnavatele průměrný výdělek čtyřikrát ročně: vždycky prvního ledna, prvního dubna, prvního července a prvního října.

Kdy na dovolené vyděláte

Svůj průměrný výdělek zjistíte, když hrubou mzdu za příslušné čtvrtletí vydělíte počtem odpracovaných hodin.

Do hrubé mzdy se započítávají i odměny a prémie. To má jeden příjemný důsledek: když si dovolenou správně načasujete, tedy vezmete si ji po kalendářním čtvrtletí, kdy vám zaměstnavatel přilepšil nějakou tou odměnou, bude náhrada mzdy za dovolenou vyšší, než by byla vaše mzda, kdybyste chodili do práce.

Při výpočtu průměrného výdělku je ale ještě nutné zohlednit, jaký typ prémie vám šéf dal. Mimořádná prémie se započítává celá. Jestli jste ale dostali odměnu, která se váže k delšímu období, například roční nebo půlroční prémii či třináctý plat, zahrne se do hrubého výdělku za každý měsíc jenom poměrná část: v případě půlroční prémie jedna šestina, z roční prémie nebo třináctého platu dvanáctina.

Váš průměrný výdělek ale může stoupnout i jiným způsobem než odměnami, a to nižším počtem pracovních dnů (a tedy i hodin) v předchozím čtvrtletí.

Naše kalkulačka vám náhradu mzdy jednoduše a přehledně vypočítá. Potřebné vstupní údaje najdete na výplatních páskách.

Náhrada mzdy za dovolenou v nové práci

Jestli máte nové zaměstnání a nastoupili jste teprve v předešlém kalendářním čtvrtletí, stanoví se vám průměrný výdělek z doby od začátku pracovního poměru do konce předchozího kalendářního čtvrtletí.

V případě, že jste v předchozím kalendářním čtvrtletí u zaměstnavatele odpracovali míň než 21 dní, nebude se náhrada mzdy odvozovat z průměrného výdělku, ale z očekávaného, pravděpodobného výdělku – tedy z hrubé mzdy, jakou byste dostali za předpokladu, že byste v předchozím čtvrtletí pracovali.

Při určování pravděpodobného výdělku se zohledňuje běžná výše vaší mzdy, případně výše mzdy kolegů, kteří pro zaměstnavatele dělají obdobnou práci.

Průměrný ani pravděpodobný hrubý výdělek samozřejmě nemůže klesnout pod hranici minimální mzdy, která pro rok 2020 dělá 14 600 korun měsíčně (87,30 korun za hodinu).

Jestli chcete čerpat dovolenou v nové práci, kde ještě nejste ani rok, bude se vám hodit i další z našich dovolenkových kalkulaček. Ta ukazuje, jak se počítá takzvaná poměrná část dovolené.

Daně a odvody bez rozdílu

Náhrada mzdy za dovolenou se daní stejně jako mzda. Totéž platí pro odvody zdravotního pojištění a sociálního pojištění.

V praxi se za měsíc, kdy jste měli dovolenou, jednoduše sečte vaše hrubá mzda za odpracované dny a náhrada mzdy za dovolenou. A z výsledné částky zaměstnavatel odvede zálohu na daň z příjmů i na zdravotní pojištění a sociální pojištění v běžné výši.