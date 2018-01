Výpočet čisté mzdy v roce 2018: Kolik dostanete, kolik vám strhnou

Minimální mzda je od ledna 2018 12 200 korun měsíčně. Na většinu povolání se ale vztahuje vyšší spodní hranice, takzvaná zaručená mzda. Minimální částky jsou myšlené v hrubém, čistého to dá míň. Kolik přesně, ukáže naše kalkulačka čisté mzdy aktualizovaná pro rok 2018, najdete ji na konci článku. Využít ji samozřejmě může každý, nejen člověk pobírající minimální mzdu.

Jak se počítá čistá mzda

Vzoreček výpočtu čisté mzdy vypadá takhle: hrubá mzda minus pojistné na sociální pojištění (šest a půl procenta z hrubé mzdy) minus pojistné na zdravotní pojištění (čtyři a půl procenta z hrubé mzdy) minus daň z příjmů. Pozor na to, že daň se sice odečítá z hrubé mzdy, ale počítá se ze superhrubé mzdy – dělá patnáct procent ze superhrubé mzdy zaokrouhlené na stokoruny nahoru. Do výpočtu vstupují ještě slevy na dani a nezdanitelné části základu daně, které výslednou daň snižují, víc si o nich řekneme níž.

Superhrubá mzda je hrubá mzda zvýšená o odvody, které za zaměstnance platí zaměstnavatel. Na sociální pojištění odvádí dvacet pět procent z hrubé mzdy, na zdravotní pojištění devět procent; to ale není všechno další pojistné je ještě „hrazené zaměstnancem“.

Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění je 48násobek průměrné mzdy platné v daném roce. Ta se v roce 2018 rovná 29 979 korunám, 48násobek je 1 438 992 korun. Z peněz, které v roce 2018 vyděláte nad tuhle částku, už se sociální pojištění neplatí. Pro zdravotní pojištění horní limit neexistuje.

Jestli vyděláváte hodně, dopadne na vás takzvaná solidární daň. Tu platí lidé, jejichž hrubá mzda je vyšší než čtyřnásobek průměrné mzdy, v roce 2018 tedy než 119 916 korun. Když je v některém měsíci vaše hrubá mzda vyšší, ze sumy nad uvedený limit vám zaměstnavatel strhne sedmiprocentní solidární daň.

Podstatná je ale hranice příjmů za rok, která odpovídá 48násobku průměrné mzdy, letos 1 438 992 korunám. Když v roce 2018 vyděláte víc, budete muset na začátku roku 2019 sami podat daňové přiznání a solidární daň přiznat. Když limit příjmů přesáhnete jen v některých měsících, ale celkovou roční hranici nepřevýšíte, může za vás daň vyúčtovat zaměstnavatel v ročním zúčtování a stržená solidární daň se vám vrátí.

Co dokáže srazit daň z příjmů

Každý poplatník daně z příjmů si může od daně odečítat základní daňovou slevu na poplatníka: 24 840 korun ročně (2070 korun měsíčně). Sleva v plné roční výši náleží i tomu, kdo měl zdanitelné příjmy jen část roku.

Hodit se může také daňová sleva na dítě, které živíte a se kterým žijete ve společné domácnosti. Úleva na první dítě od roku 2018 dělá 1267 korun měsíčně, 15 204 korun ročně.

Za druhé vyživované dítě si můžete z daně odečíst celkem 19 404 (1617 korun měsíčně), za třetí a každé další dítě 24 204 korun za rok (2017 korun měsíčně). Když má dítě průkaz ZTP/P sleva se dvojnásobí. Slevu na jedno dítě smí uplatnit pouze jeden rodič.

Daňové zvýhodnění se počítá za dítě do věku 26 let, které se soustavně připravuje na budoucí povolání, tedy studuje, nebo za dítě, které se kvůli špatnému zdraví připravovat nemůže. Musí jít o dítě vlastní, osvojené, dítě v náhradní péči, dítě druhého z manželů nebo vnouče, jehož rodiče nemají příjmy, na které by mohli daňovou slevu použít. Slevu nemůžete využít za dítě družky nebo druha. Lze ji ale využít na dítě registrovaného partnera nebo partnerky. Pokud podmínky pro přiznání slevy splňujete jen část roku, můžete si z daně slevit poměrné částky za jednotlivé měsíce.

Sleva na dítě na rozdíl od jiných daňových slev zakládá nárok na daňový bonus: Když se dostane daň z příjmů po započítání slevy na dítě do minusu, nejen, že daň neplatíte, ale stát vám ještě vyplatí „minusovou částku“ jako bonus. Stropem bonusu je 60 300 korun ročně. Nárok je na něj ale jen v případě, že jste v daném roce vydělali alespoň šestinásobek minimální mzdy, v roce 2018 tedy nejmíň 73 200 korun hrubého. A pozor na změnu: Od roku 2018 se při posuzování nároku na bonus zohledňují pouze příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) a samostatné výdělečné činnosti. Příjmy z pronájmu nebo kapitálového majetku už vám letos k bonusu nepomůžou.

Za dítě, které chodí do školky nebo jiného předškolního zařízení, můžete z daně srazit také slevu na školku. Ta roste stejně jako minimální mzda, za rok 2018 si můžete odečíst z daně z příjmů až 12 200 korun - podle toho, kolik jste skutečně za předškolní zařízení zaplatili, výdaje se dokládají. Sleva se uplatňuje vždy za celý rok naráz v ročním zúčtování, které za zaměstnance provádí zaměstnavatel, nebo v daňovém přiznání. Slevu může využít vždy jen jeden z rodičů, kteří s dítětem žijí ve společné domácnosti.

K dispozici je také sleva na manželku, manžela (případně registrovaného partnera či partnerku) – v případě že její (jeho) příjmy v daném roce nejsou vyšší než 68 tisíc korun. Sleva se uplatňuje vždy za celý rok a dělá 24 840 korun; když má váš muž nebo žena průkaz ZTP/P, dvojnásobí se. Pokud uzavřete sňatek až v průběhu roku, rovná se sleva dvanáctině z 24 840 korun za každý měsíc, ve kterém jste byli od prvního kalendářního dne svoji.

Vydělávající student může čerpat i daňovou slevu na studium. Podmínkou je, že v období, za které si slevu nárokuje, mu ještě nebylo šestadvacet (nebo osmadvacet, pokud prezenčně studoval doktorský program) a studoval na státem uznané škole. Sleva se přiznává pouze za kalendářní měsíce, na jejichž začátku jste splňovali podmínky; sleva se dělá 335 korun za měsíc.

Zaměstnanci se zdravotním postižením si mohou z daně odečítat slevu na invaliditu a průkaz ZTP/P.

Slevy na dani můžete odečítat u zaměstnavatele, u kterého podepíšete prohlášení k dani.

Sleva na poplatníka 24 840 Kč (měsíčně 2070 Kč) Sleva na vyživovaného manžela/manželku 24 840 Kč (uplatňuje se ročně) Sleva na vyživovaného manžela/manželku ZTP/P 49 680 Kč (měsíčně 4140 Kč) Sleva pro invalidní důchod I. a II. Stupně 2520 Kč (měsíčně 210 Kč) Sleva pro invalidní důchod III. Stupně 5040 Kč (měsíčně 420 Kč) Sleva pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč (měsíčně 1345 Kč) Sleva pro studenta 4020 Kč (měsíčně 335 Kč) Sleva na dítě u prvního dítěte 15 204 Kč (1 267 Kč měsíčně),

u druhého dítěte 19 404 korun ročně (1617 korun měsíčně),

u třetího a každého dalšího 24 204 korun (2017 korun měsíčně). U dítěte s průkazem ZTP/P se sleva dvojnásobí Za školku až 12 200 korun ročně

Čistou, hrubou i superhrubou mzdu vám přehledně propočítá naše kalkulačka. V rozšířené verzi umí zohlednit i nezdanitelné části základu daně, jako jsou zaplacené úroky z hypotéky, dary na dobročinné účely, příspěvky na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, náklady na vzdělávání nebo odborové příspěvky, které daň z příjmů také snižují.