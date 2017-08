Očima expertů: Fotbalista za šest miliard! Nemravné?

Zbláznili se majitelé klubu Paris Saint-Germain, když za brazilskou hvězdu Neymara zaplatili astronomickou částku takřka šesti miliard korun? Může se jim to ekonomicky vyplatit, nebo měli i jinou motivaci? A jsou přestupní a platové částky ve vrcholovém sportu ještě smysluplné?

222 milionů eur, tedy zhruba 5,8 miliardy korun. Tolik museli vysázet katarští majitelé fotbalového klubu Paris Saint-Germain (PSG), aby mohli ze smlouvy v FC Barcelona vyplatit Brazilce Neymara. Pětadvacetiletý míčový kouzelník se stal nejdražším fotbalistou planety. O parník. Dosavadní rekord z loňského roku, kdy si Manchester United za sotva poloviční částku pořídil do středu zálohy Francouze Paula Pogbu, byl hravě pokořen.

Fotbaloví fanoušci jsou z letního megapřestupu u vytržení, z pohledu kritiků jde naopak o ukázkový příklad toho, že se ve vrcholovém sportu peníze vymknuly kontrole. Ostatně pro Neymara se paradoxně lukrativním přestupem spíš snížily šance na to, že v příštích sezónách vyhraje nejprestižnější klubovou trofej, Ligu mistrů. Může sice vystoupit ze stínu Argentince Lionela Messiho, který je v katalánském velkoklubu jasná jednička, hlavní lákadlo ale bylo asi ještě jinde. Brazilec sice při podepisování smlouvy v Paříži mluvil o tom, že rozhodlo srdce, roční plat před zdaněním ve výši 45 milionů eur (přibližně 1,2 miliardy korun) není k zahození. Příjmy spojené s přestupem tím navíc nekončí. Neymar se zřejmě stane ambasadorem světového šampionátu v Kataru v roce 2022, za což ho nemine pořádně tučná odměna.

Že někdo vyplatí Neymara ze smlouvy, nečekalo ani vedení fotbalové Barcelony. Konkurenční Real Madrid má pro jistotu se svým největším klenotem, Portugalcem Cristianem Ronaldem, sjednanou výstupní klauzuli ve výši rovné miliardy eur. Ale kdo ví, třeba se katarským šejkům za rok opět splaší peněženka. Celková rentabilita Neymarova přestupu navíc zřejmě nebyla hlavní motivací majitelů PSG. Ať už sečteme všechny předpokládané příjmy z prodeje suvenýrů a vstupenek na zápasy, ze sponzoringu, televizních práv a také případné odměny za sportovní úspěchy, ke kterým by mohl Brazilec napomoci, k šesti miliardám korun se jen stěží dostaneme. Ve hře je ale podle všeho renomé celého Kataru, který se v poslední době dostává pod nepříjemný politický tlak. Nákup hvězdného fotbalisty může naopak přinést z hlediska veřejného mínění plusové body.

A co si o bombastickém přestupu za 222 milionů euro myslí ekonomové, marketingoví odborníci, sportovní novináři a lidé od kopané? Může se přestup po ekonomické stránce vyplatit? A nepřekročily už přestupové a platové částky ve vrcholovém sportu hranici smysluplnosti?

Pavel Turek

expert na sportovní marketing

Zájem Paris Saint-Germain o Neymara je údajně aktem pomsty Qatar Airways za to, že je Barcelona v letošním roce nahradila jakožto hlavního sponzora japonskou internetovou společností Rakuten. Katarské aerolinky byly hlavním sponzorem Barcelony od roku 2013, s podepsaným kontraktem v hodnotě 55 milionů eur ročně.

Věřím ovšem, že strůjci přestupu mají všechno velmi dobře spočítané, a že cílem je mistrovství světa ve fotbale v roce 2022. Qatar Airways spolupracují s Qatar Investment Authority (QIA) a také s předsedou PSG Násirem al Chelajfím. Je taky potřeba upozornit, že fakticky neplatí přestupní poplatek PSG, ale platí ho sám Neymar. Ten totiž podepisuje s QIA smlouvu na 300 milionů eur, vykupuje se sám a následně se také stává ambassadorem připravovaného katarského mistrovství světa ve fotbale. Obtížné hodnotit, jestli je 300 milionu eur moc nebo málo, neznáme-li podrobnosti marketingové smlouvy týkající se využívání práv duševního vlastnictví Neymara ve spojitosti s plánovaným fotbalovým šampionátem. Zdá se, že PSG také tímto krokem obchází regulaci UEFA o finančním fair play.

David Jarolím

bývalý fotbalový reprezentant

Hlavní motivací majitelů PSG určitě nebylo, aby se jim Neymarův přestup vyplatit po ekonomické stránce. V Evropě je dnes v podstatě jenom jeden velkoklub, který při přestupní politice uvažuje vyloženě ekonomicky a má veškeré nákupy promyšlené tak, aby se mu to vyplatilo – a to je Bayern Mnichov.

Pro šejky působící ve Francii i v Anglii jsou fotbalové kluby jen taková hračička. Částky, které utrácejí za fotbalisty, jsou nesmyslně nadsazené a určitým způsobem křiví trh. Ostatní týmy samozřejmě vědí, že Barcelona dostala za Neymara spoustu peněz a že Katalánci budou hledat náhradu. Třeba Dortmund by mohl za Dembélého vyinkasovat sto milionů eur, a nejsem si úplně jistý, jestli by měl jinak takovou cenu. Pokud se transfer opravdu uskuteční, budou pak německé kluby přistupovat k Dortmundu stejným způsobem. Zároveň si nemyslím, že by mělo cenu tyhle přestupy nějak regulovat. Vždycky když se vymyslí nějaké pravidlo, tak si majitelé nakonec stejně najdou cestičky, jak ho obejít.

Ondřej Kasík

ředitel PR a komunikace AC Sparta Praha

Kromě toho, že má transfer Neymara na první pohled srozumitelné ekonomické parametry (přestupní částka, platové podmínky a na druhé straně příjmy z prodeje dresů či příjmy ze vstupného), má přestup brazilského fotbalisty do Paris Saint-Germain i další aspekty. Představení hráče sledoval bez nadsázky celý svět, už to má výraznou hodnotu například při vyjednávání s Nike a dalšími partnery o navýšení sponzorských investic. Zároveň sehraje Neymar výraznou roli pro klubový brand, například tak, že pravděpodobně zvýší hodnotu vysílacích práv – zejména směrem na silné asijské trhy.

Petr Houdek

behaviorální ekonom

Ve sportu panuje ryzí meritokracie a nelítostná konkurence, ve všech klubech panuje obrovský tlak na výkon, výběr nejlepších hráčů a trenérů. V takovém prostředí se dá očekávat, že rozdíly v kvalitě dobrých týmů budou poměrně malé – klub, který by měl systematicky horší trenéry, hráče či taktiku prostě neuspěje. O výhře či prohře proto rozhodují stále menší a menší rozdíly ve schopnostech hráčů. Za takových podmínek velmi talentovaný hráč, který dokáže dát týmu pár procent nebo i jen promile pravděpodobnosti výhry navíc, bude extrémně ceněn.

Fotbal, jako jakýkoliv komerční sport, je navíc nástrojem reklamy. Čím víc se bude o klubu a/nebo jeho hráčích mluvit, čím víc bude mít reálných či zběžných fanoušků, tím bohatší sponzory přitáhne. Nabídnutím bizarně vysoké částky za přestup získal klub navíc neplacenou reklamu v celém mediálním světě a možná doufá, že se mu taková investice vyplatí v budoucím růstu příjmů z reklamy. Uvědomme si, že mnoho hráčů vydělává víc na reklamě, které propůjčují svou identitu, než ve formě odměn od svých klubů. PSG jistě Neymara silně využije ve své propagaci a navazování partnerství se sponzory.

Karel Häring

fotbalový novinář, šéfredaktor čtvrtletníku Football Club

Neymar je jedním z nejlepších fotbalistů na světě a také jednou z nejlepších marketingových značek. Ročně vydělá na smlouvách od sponzorů 572 milionů korun. V roce 2013, v průběhu Poháru FIFA, se během poločasové pauzy objevil v pěti ze sedmi reklam v televizi.

Ale v případě transferu za 5,8 miliardy korun je nesmyslné operovat se ziskem z prodeje dresů a podobně. PSG ví, že díky Neymarovi zvýší příjmy z prodeje televizních práv, může podepsat lukrativnější smlouvy, vydělat víc z případného úspěchu v Lize mistrů. Nicméně k hlavním motivům přestupu patří politika. Katar, který prostřednictvím státní společnosti Oryx Qatar Sports Investments vlastní PSG, si chce vylepšit pověst poté, co čelil kritice dalších arabských států kvůli údajné podpoře terorismu. Teď posbíral plusové body

Transferů okolo magické hranice sto milionů eur bude přibývat, na čemž mají hlavní podíl anglické kluby díky miliardovým příjmům z prodeje TV práv. Problém je, že obří sumy se už nevynakládají jen za ty největší hvězdy, ale i za velmi dobré, nicméně ne top hráče.

Aleš Michl

ekonom, spolumajitel investičního fondu Quant

Co Čech, to odborník na fotbal. Dobře, taky se přidám. Opticky se zdá ta částka šílená, ale ne tak, když se srovná s klubovými příjmy. Když kupoval Real Zidana nebo Figa v letech 2000 a 2001, utratil ze svých ročních příjmů víc. Prostě je vytisknuta kupa peněz, nahoru jdou příjmy klubů i transferové ceny, teď jen udržet kluby provozně. Aby to neskončilo ve stylu „po nás potopa“.

Luděk Mádl

šéfreportér sportovní redakce Aktuálně.cz

I když s Neymarem v útoku vyhrají Ligu mistrů, prodají díky jeho věhlasu víc vstupenek na své zápasy a spolu s Nike se rozdělí také o výnos ze statisíců prodaných dresů s Neymarovou jmenovkou, stejně se majitelům Paris SG investice do Brazilcova přestupu z těchto zdrojů vrátit nemůže. Existují ale i jiné formy návratnosti, byť patrně ne tak snadno vyčíslitelné.

Podívejte se například na budovu Muzea islámského umění v Dohá. Snažil se snad někdy někdo počítat, jestli se investice do ní vložené někdy vyplatí? Osvícení katarští vládci ji nechali vybudovat jako symbol své síly, moci a také dobrého vkusu. A z podobného důvodu po mém soudu uskutečnili katarští vlastníci pařížského fotbalového klubu přestup útočníka Neymara.

Už jen sama skutečnost, že vzniká anketa, kterou právě čtete, potvrzuje, že tahle strategie funguje. Rekordní přestup fotbalisty se dostává do obrovského množství, i jinak zcela nesportovně zaměřených mediálních titulů. A na celou planetu se tak ze všech stran valí značky: Neymar, Paris SG a Katar. A to v přímém propojení s výrazy jako bezbřehé finanční možnosti, bourání hranic a regulací, pohádkové bohatství či absolutní luxus. Katar chce, aby ho planeta brala vážně. Proto uspořádá mistrovství světa v roce 2022. A proto katarský kapitál přivedl do Paříže za rekordní transferní sumu také Neymara.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom společnosti Cyrrus

Přestup Neymara do Paris Saint-Germain představuje historicky 26. nejnákladnější nákup brazilského aktiva francouzským subjektem. Neymarova cena jen těsně zaostává za sumou, kterou v roce 2008 zaplatila francouzská společnost Suez za vodní elektrárnu na řece Correntes.

Vodní elektrárna vyrábí elektřinu. Co vyrábí Neymar, že je srovnatelně drahý? Ptejte se v Kataru. Bez kývnutí tamního emíra, faktického vládce společnosti vlastnící pařížský klub, by k přestupu nedošlo. Jsou to hlavně miliardy dolarů, které Katar inkasuje za zemní plyn, co klub finančně nabíjí.

Neymar pro emíra představuje cosi cennějšího než gigawatty elektřiny. Vrací mu prestiž. Tu Katar ztrácel od května, kdy do Donald Trump navštívil Rijád. Se saúdskou královskou rodinou uzavřel obchod v ceně skoro 417 Neymarů. Za ni Spojené státy dodají zbraně, tanky, vrtulníky, radary a další zboží, které Rijád obratem upotřebí v rámci probíhajícího úderu na Jemen.

Samo sebou, kdo takhle ve velkém nakupuje od Washingtonu, má svým způsobem jeho podporu. Saúdům tedy stouplo sebevědomí. A tak si dupli na Katar. Už delší dobu jim ležel v žaludku pro své paktování s Íránem. K diplomatickému tlaku na Katar se přidaly i další arabské země. Z emirátu se stala černá ovce regionu. Nejdražší přestup v dějinách kopané je tak třeba číst i v tomto světle – jako snahu o pozitivní „PR spin“, který má Kataru vrátit prestiž a pomoci černou ovci přemalovat opět na bílo.