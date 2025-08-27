Jak platí a investují mladí lidé? Průzkum zjistil, bez čeho se neobejdou

Přes 90 % mladých lidí využívá mobilní aplikace k placení, přičemž 61 % z nich několikrát týdně. Zatímco do 17 let platí častěji hotovostí – převážně kvůli kapesnému od rodičů – od dospělosti se mobilní platby stávají samozřejmostí, a to zejména z důvodu rychlosti (77 %) a absence potřeby nosit u sebe hotovost (68 %).
Vyplývá to z průzkumu pro neziskovou organizaci Nekrachni a společnosti Visa a Moneta Money Bank, který se zaměřil na finanční návyky mladých Čechů ve věku od 15 do 26 let, tedy na generaci Z. Ten mimo jiné ukázal, že 84 % mladých u sebe fyzickou platební kartu nosí, ale jen 26 % ji aktivně používá. Většina ji má jen jako zálohu (58 %).
Naopak co u mladé generace příliš nerezonuje jsou QR platby a bankovní převody – QR kódy používají denně jen 3 % z nich, zatímco téměř polovina (48 %) je využívá jen zřídka. Je to dané ale i tím, že tento způsob placení ještě není tak běžný. Bankovní převody zůstávají okrajovou metodou – denně je zadávají pouze 2 % respondentů.
„Výsledky průzkumu potvrzují, co dlouhodobě sledujeme – mladá generace se rychle přizpůsobuje novým technologiím a mobilní telefon je pro ni přirozenou součástí života. Zároveň je patrné, že bezpečnost v digitálním prostředí je pro mladé klíčová. Vidíme výrazný posun v tom, jak mladí lidé přemýšlejí o hodnotě peněz a možnostech, jak s nimi nakládat,” vysvětluje Hana Wasserburger, ředitelka poradenských služeb Visa pro Česko, Maďarsko a Slovensko.
Podrobnější studie společnosti Visa zároveň ukazuje, že mladí lidé vnímají banky především jako bezpečné instituce, které jim mají usnadnit každodenní život. Klíčovou roli v tom sehrává bankovní aplikace – více než 9 z 10 respondentů ji využívá pravidelně, nejčastěji ke kontrole zůstatku, potvrzení plateb nebo sledování výdajů.
Zároveň ale chtějí, aby jim banky nenabízely „starší“ produkty, jako jejich rodičům, ale šly s dobou. Při výběru banky kladou důraz na jednoduchost, bezpečnost a možnost vše vyřešit digitálně, nechtějí chodit na pobočky. Technologie pro ně musí být samozřejmé, intuitivní a rychlé, stejně jako samotné placení.
Mladí lidé si transakce pravidelně kontrolují – 9 z 10 alespoň několikrát měsíčně. Hesla však mění jen při podezření na ohrožení účtu (39 %). Nejčastějším způsobem ověření je otisk prstu, rozpoznání obličeje je naopak nejméně oblíbené.
Pětina mladých má peníze pouze na běžném nebo spořicím účtu. Přesto touží po pasivním příjmu, láká je investovaní. Hlavní motivací je obava z inflace (38 %). Pouze 8 % nemá o investování zájem.
Většina mladých lidí si vydělává ještě při škole. A ti, co mají příjem nad 30 tisíc korun měsíčně se nebojí rizikovějších investic. Ženy volí tradičnější způsoby zhodnocování peněž, kdy 3/4 z nich mají peníze na spořícím účtu a pětina (20 %) v akciích. Naproti tomu muži dvakrát častěji investují do akcií a ETF.
Hlavní překážku v investování pro mladé představuje nedostatek informací, jak s ním začít – obzvlášť pokud nemají vysoké úspory. Nejčastějšími zdroji informací jsou pro ně přátelé (29 %), rodina (29 %), finanční weby nebo banky (27 %).
„Mladí dnes zvládnou obsluhovat vlastní finance dřív, než dostanou první výplatu. Umí si zaplatit mobilem, najít výhodnou nabídku online a přesně ví, kolik mají na účtu. Co jim ale často chybí, je širší finanční kontext – znalost rizik, plánování do budoucna nebo odvaha začít investovat,“ říká Maria Šimůnková, ředitelka neziskové organizace Nekrachni.
Podle Tomáše Kapouna, senior manažera Investment & Insurance Moneta Money Bank. se generace Z vyznačuje v oblasti investování několika výraznými přednostmi. „Mezi ty hlavní patří hlad po informacích a ochota začít s investováním již v mladém věku. Oproti předchozím generacím lépe zvládají tržní volatilitu – uvědomují si, že mají před sebou dlouhý investiční horizont, a proto v obdobích poklesu obvykle nepanikaří a drží se své strategie s cílem dlouhodobého zhodnocení,“ uvádí Kapoun.
Doplňuje, že by se ale mladí lidé měli více zaměřit na ověřování informací z různých a důvěryhodných zdrojů a vyhýbat se impulzivním rozhodnutím založeným na trendech či doporučeních, například od takzvaných finfluencerů. „Častou chybou je také nedostatečná diverzifikace portfolia. Namísto krátkodobě populárních investic by měli častěji zvažovat stabilnější a méně „viditelné“ investiční nástroje, které jim mohou přinést dlouhodobě udržitelný výnos,“ dodává Tomáš Kapoun.
