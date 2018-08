Ředitel digitálního bankovnictví České spořitelny: Musíme se posunout dál

Největší tuzemská banka spouští nové mobilní a internetové bankovnictví. Jméno dostalo podle prvního autopilota, vynalezeného před více než sto lety – George. Zástupci České spořitelny o aplikaci mluví jako o produktu budoucnosti. Kromě jiného přináší intuitivní ovládání inspirované sociálními sítěmi, přehled o transakcích v podobě přehledných grafů, fulltextové vyhledávání, platby mobilem, možnost napojit k aplikaci cizí bankovní účty, nové způsoby zabezpečení a také užitečné rady ohledně osobních financí. Jsou ale Češi zvědaví na to, aby jim banka radila, jak mají nakládat s výplatou? A je tu dostatek technologických nadšenců, kteří ocení všechny vychytávky nové aplikace? Šéf digitálního bankovnictví České spořitelny Filip Zeman je přesvědčený, že ano.

Filip Zeman Absolvoval České vysoké učení technické v Praze se zaměřením na management informačních systémů. Celou profesní kariéru se věnuje digitalizaci bankovních služeb. Na začátku tisíciletí ve službách firma BSC Praha radil bankám v Česku a Rusku, jak zvládnout proces digitalizace. Později jako ředitel společnosti Mopet vyvíjel první univerzální platební službu Mobito. Od roku 2015 je ředitelem digitálních produktů a služeb České spořitelny.

Když jste na konci května na tiskové konferenci představovali aplikaci George, říkali jste, že budoucnost bankovnictví je v mobilu. Potvrzují to i statistiky z trhu?

Jednoznačně. George si zatím vyzkoušelo 700 tisíc lidí a zhruba 400 tisíc z nich se do něj pravidelně vrací. Polovina přitom využívá mobilní přístup. Je to pro nás potvrzení, že mobil je dnes pro bankovní klienty mnohem zajímavější, než býval před pár lety.

Předpokládám, že si George zatím vyzkoušeli hlavně fandové nových technologií. Co ti ostatní? Máte přece klienty napříč všemi věkovými kategoriemi…

Internetové bankovnictví Servis24 využívalo zhruba 1,5 milionu klientů a skoro třetina z nich už dobrovolně přešla na George. Bylo by samozřejmě skvělé, kdybychom měli v České spořitelně tolik digitálních nadšenců, ale to bych byl moc velký optimista. George si teď zkoušejí i lidé, o kterých se rozhodně nedá říct, že by to byli technologičtí nadšenci. Nežijí technologiemi, a přesto se jim aplikace líbí. Máte pravdu, že nás ještě čekají konzervativní klienti, kteří novinky nevyhledávají. Věřím ale, že je dokážeme přesvědčit, že George bude užitečný i pro ně.

Spousta Čechů se teprve učí využívat internet k objednávání zboží, placení nebo sjednávání finančních produktů. Vy jim teď říkáte, aby šli rovnou do mobilu. Není to moc velký skok?

Tady vás poopravím. Neříkáme „pojďte do mobilu“, ale „pojďte do George, do bankovnictví budoucnosti“. To má samozřejmě i svoji počítačovou verzi, do které budou muset přejít všichni klienti, co nevyužijí mobilní aplikaci. Servis24 je sedmnáct let starý systém, který už nestačí tepu moderní doby. Musíme se posunout dál.

Jak máte rozfázované ukončování Servisu24?

Zatím se to týká několika tisíců klientů. Začínáme zlehka, celý proces spíš jen pilotujeme a sledujeme, jak lidé na George reagují. Do konce letošního roku by na něj ale měla v několika vlnách přejít drtivá většina retailových klientů. Zbylé pak chceme převést v prvním pololetí 2019. Každý dostane minimálně tři týdny času, kdy bude moci přepínat mezi novým a starým bankovnictvím, aby se s Georgem dostatečně sžil.

Jakou máte zpětnou vazbu?

Většinou jde o nadšené reakce. Zásadní je pro nás fakt, že klienti po přechodu na George využívají internetové a mobilní bankovnictví mnohem častěji než předtím. Patrné je to hlavně u mobilu, kde se počet návštěv zpětinásobil.

A co negativní reakce?

Vždycky se najde někdo, koho větší změna zabolí. Přece jen, když jste sedmnáct let zvyklý na určitou podobu internetového bankovnictví, tak vás to může trochu rozhodit. Nenarazili jsme ale na tvrdé jádro, které by od nás chtělo kvůli novému bankovnictví odcházet.

Ještě zůstaňme u využívání internetu k finančním operacím a nakupování. Jak jsou na tom Češi v mezinárodním srovnání?

Možná to někoho překvapí, ale jsme na tom velmi dobře. V Evropě jsou v čele nejprogresivnější země jako Švédsko, Estonsko a také Polsko. Ve druhé vlně jsme už my. Až za námi jsou třeba Německo a Rakousko, o Itálii nebo Španělsku nemluvě.

Když se podíváme na statistiky, tak na internetu každý den surfuje pět milionu Čechů, takže skutečně půlka národa. Po loňských Vánocích používalo chytré telefony osmdesát procent populace. To je obrovské číslo, které za poslední dva roky výrazně narostlo. Česko je prostě digitální – minimálně co se týče zájmu lidí o nové technologie.

Tuzemské banky a karetní společnosti rády uvádějí bezkontaktní karty jako příklad toho, že si Češi rychle osvojují nové platební metody. Přejít při placení z karet na mobil je ale přece mnohem větší změna, než vyměnit klasickou kartu za bezkontaktní.

Máte pravdu. Na druhou stranu, když už budou klienti ve svém chytrém telefonu aktivně používat George, bude pro ně přechod k placení mobilem jednoduchý. V podstatě nejde o nic jiného než o vytvoření virtuální platební karty, což v naší aplikaci zvládnete stisknutím jednoho tlačítka.

Věřím, že dobře zafunguje osobní zkušenost a taky zkušenost lidí v okolí. Když někdo využívá nové platební metody, rád se tím chlubí, a jsem přesvědčený, že se přes Česko brzy přežene vlna nadšení z mobilního placení.

Já mobilem v obchodech neplatím. Jak byste mě přesvědčil, abych začal?

Prostě to jednou zkuste. Taky jsem byl kdysi skeptický a říkal si, že přece není takový rozdíl, jestli při placení vytáhnu z kapsy peněženku s kartou, nebo mobil. Ale jak si to vyzkoušíte, není cesty zpět. Je to o emocích a pohodlnosti. Už ani nemusíte vymačkávat PIN, protože stačí autorizace otiskem prstu na vašem mobilu.

Vodafone nedávno prezentoval zajímavý výzkum, ze kterého vyplývá, že lidé mají k mobilům stejný vztah jako ke svým autům. Považují je za parťáky, pomocníky, mazlíčky, se kterými tráví většinu dne. Placení mobilem je jen nadstavba. Ostatně spousta lidí už teď platí nálepkami, které mají připevněné na kryt mobilu. Navíc na rozdíl od platební karty, kde jenom pípnete a spoléháte, že transakce proběhla správně, máte na obrazovce mobilu pod kontrolou všechno, co se právě děje. V reálném čase vidíte zůstatek na účtu i to, kolik peněz se z něho právě odečítá.

Není bankovnictví v mobilu snadnější terč pro podvodníky? V mobilech si například na rozdíl od počítačů tolik nepotrpíme na antiviry…

Lidi si to asi neuvědomují, ale mobilní platby jsou bezpečnější než platby kartou. S vaším mobilem totiž nikdo nezaplatí na dálku, k provedení platby prostě potřebujete mít v ruce daný přístroj. A ověření otiskem prstu je také bezpečnější než PIN, který pořád spousta lidí nepochopitelně nosí u sebe na papírku.

Co se týče mobilního a internetového bankovnictví, měly by platit stejné bezpečnostní zásady. Souhlasím s vámi, že ochrana mobilů antiviry není u Čechů na dobré úrovni. V tom máme ještě co dohánět.

Na tiskové konferenci jste také mluvili o tom, že v nové bankovní aplikaci budete lidem radit na základě dat z jejich účtu. Jak to bude v praxi vypadat?

Chceme o klienty pečovat a skutečně jim pomáhat. Téhle službě říkáme Dobrá rada. Pošleme vám například upozornění, že za dva dny má z vašeho účtu odejít trvalý příkaz, ale není tam dost peněz. Nebo vás upozorníme, že následující měsíc končí platnost vaší občanky, pasu nebo řidičáku. Další rada se může týkat pravidelných měsíčních výdajů za energie, telefon a tak podobně. Může vám od nás přijít zpráva, že za tyto služby utrácíte zbytečně moc a že vám dokážeme vyjednat lepší podmínky.

Neskončí to tím, že klientům budou chodit převážně nevyžádané obchodní nabídky na půjčky a pojištění?

Pozor, jen některé zprávy budou mít obchodní charakter. A i v tomhle případě rozhodně nepůjde o spam nebo bombardování návrhy, které nemají přidanou hodnotu. Kdyby měl klient pocit, že ho zbytečně do něčeho tlačíme, byla by to z naší strany sebevražda. Prostě půjde o upozornění nebo tipy, které budou reagovat na vaši finanční situaci a pohyby na účtu.

Kdybyste měl jmenovat jednu vychytávku, kvůli které jste na George nejvíc pyšný, co by to bylo?

Určitě možnost vyhledávání. Z George si díky tomu můžete udělat malý finanční Google. Nehledáte ve složitých tabulkách nebo formulářích, ale v jednoduchém poli, kde můžete fulltextově naspat cokoli od částky, přes jména, obchodníky, druh zboží až po způsob platby. Je to neuvěřitelně praktické a zároveň intuitivní. V tomhle nemáme na českém trhu konkurenci.

Říká se, že konkurence nikdy nespí. Co když vás další banky začnou napodobovat?

Už teď se nás některé nejmenované banky snaží kopírovat, ale jen co se designu týče. Jde ale jenom o tvář, to hlavní se skrývá za oponou – schopnost pracovat s velkými daty a fungování Dobrých rad, které budou pro klienty přínosné v reálném čase. Tohle se velmi těžko kopíruje.

Má ale většina klientů vůbec zájem o to, aby jim banka v mobilní aplikaci radila s financemi?

Pokud byste se jich zeptal tímhle způsobem, asi by se opravdu velká část z nich bála, že je budeme otravovat obchodními nabídkami. Naším úkolem je tuhle obavu zlomit a klienty přesvědčit, že půjde o tipy, které jim skutečně pomůžou s rodinnými financemi. Vychází to z přesvědčení České spořitelny, že budoucnost bankovnictví je v poradenství. Banka nemá být jen prodavačem produktů, ale především průvodcem ve světě financí. Jsem přesvědčený, že když se bude dařit jejím klientům, bude se dařit i jí.

Česká spořitelna na jedné straně rozjíždí moderní bankovnictví v mobilu, zároveň má ale spoustu starších klientů, kteří nedají bez pobočky ani ránu. Není to schizofrenní situace?

Schválně si tipněte, kolik našich klientů starších šedesáti let dělá platební operace jenom na pobočce.

Vážně nevím. Stovky tisíc?

Třicet tisíc. Před rokem to bylo šedesát tisíc, před třemi lety devadesát tisíc.

Není to tím, že vymírají?

Někteří možná, ale rozhodně neplatí mýtus, že čeští senioři, potažmo senioři v bázi České spořitelny, nedají bez pobočky ani ránu. Internetové bankovnictví u nás využívá v kategorii „šedesát plus“ přes 300 tisíc lidí.

Navíc i pobočka je důležité místo, kde chceme lidem komplexně radit, jak bydlet, investovat nebo jak se zajišťovat na penzi. Mezi pobočkou a digitálním světem nevidím žádný rozpor, žádnou schizofrenní situaci. Naopak se tyhle dvě sféry můžou dobře doplňovat.

V loňském roce bylo hodně rušno kolem evropské směrnice PSD2, která umožňuje po souhlasu klienta přístup třetím stranám k jeho bankovnímu účtu. Směrnice začala platit letos v lednu, jaká je dnes realita?

Jako každá bublina i tahle postupně splaskla. Směrnice navíc nepřišla s prováděcími předpisy, což znamená, že si ji každý účastník vykládá jinak. Finanční instituce se postupně synchronizují s ČNB i s evropským regulátorem a ještě nějakou dobu potrvá, než v tom bude úplně jasno. Každopádně my jsme připraveni. Třetí strany s licencí od centrální banky můžou přistupovat k produktům v České spořitelně a my budeme od podzimu naopak nabízet našim klientům, aby si spravovali účty konkurenčních bank v naší aplikaci.

V souvislosti s PSD2 se také mluvilo o tom, že bankám začnou zatápět dravé fintechy. K tomu zatím očividně nedochází…

Licenci od ČNB má v tuhle chvíli jen pár fintechů. Žádná revoluce se rozhodně nekoná. A jen tak konat nebude.

A co až se do finančních služeb obují technologičtí giganti jako Google, Facebook nebo Apple?

Počkejme si na to. Zatím se angažují v oblasti platebních metod a dá se očekávat, že tím jejich aktivita neskončí. Já se toho ale nebojím. Naopak se těším, že se oblast financí posune po technologické stránce zase o kus dál. Česká spořitelna je instituce, která existuje přes 190 let. Za tu dobu zažila nejrůznější turbulentní období a nevidím důvod, proč by s ní mělo zamávat, že se do finančních služeb pustí Google nebo Apple.