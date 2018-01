Mateřská 2018. Mateřská dovolená a kalkulačka peněžité pomoci v mateřství

Pravidla pro dovolenou

Mateřskou a rodičovskou dovolenou poskytuje rodičům zaměstnavatel. Mateřská dovolená dělá maximálně 28 týdnů, případně 37 týdnů, když se narodí dvojčata či vícerčata. Na rodičovské dovolené můžete být do tří let věku dítěte. Během této doby nemůže zaměstnanec dostat výpověď z pracovního poměru. Mateřskou i rodičovskou dovolenou lze čerpat opakovaně – pokud se během čerpání rodičovské dovolené narodí další potomek, plynule naváže další mateřská, případně rodičovská dovolená, opět až do tří let věku dítěte.