Nedostatek učitelů matematiky, fyziky a informatiky se stává palčivým problémem českého školství. Ředitel Nadačního fondu Matematika Česku Jakub Nešetřil v komentáři píše, jaké to bude mít dopady na žáky i českou ekonomiku.

Nejnovější data z šetření MŠMT potvrzují problém, na který dlouhodobě upozorňujeme. Máme zoufalý nedostatek učitelů především matematiky, fyziky a informatiky. Hodiny v těchto předmětech musí učit učitelé, kteří z daného předmětu nemají aprobaci. Jedná se o téměř čtvrtinu veškeré výuky a v různé míře jsou postiženy všechny regiony, největší problém má Praha a Středočeský kraj. Proč? Učitelé v těchto oblastech mají největší propast mezi platem ve školství a nabídkami na dynamickém trhu práce (které odpovídají jejich vzdělání).

Nedostatek učitelů matematiky, fyziky a informatiky má přímou souvislost s tím, jak se v budoucnu bude dařit naší ekonomice. Je prokázáno, že studenti s dobrým vztahem k matematice mají průřezově vyšší mzdy, lepší uplatnění na trhu práce, tvoří vyšší přidanou hodnotu pro celou společnost. Matematika nejsou jen počty, ale logické myšlení nebo lepší finanční gramotnost. V 21. století to jsou základní kompetence pro život. Proto potřebujeme úbytek učitelů co nejdříve zvrátit, a to na úrovni systémové změny.

Školám je potřeba umožnit reagovat na nedostatek učitelů navyšováním finančního ohodnocení – jednoduše se udržet konkurenčním vůči soukromé sféře. Nedostatečné platové ohodnocení je podle našich dat primárním důvodem, proč ze školství odcházejí, nebo do něj ani nenastupují. Je dobře, že si už někteří zřizovatelé (např. Praha) uvědomují, že v jejich školách je tabulkový plat učitele nereálný a přidávají svým školám další mzdové prostředky ze svého rozpočtu. Je ale zároveň potřeba, aby ředitelům umožnili tyto prostředky používat právě na obsazení nedostatkových učitelů.

Mimořádné šetření Ministerstva školství Matematika je nejpoptávanější předmět na 2. stupni ZŠ – školy hlásí potřebu 7 508 vyučovacích hodin týdně (≈ 330 úvazků), tj. 20,8 % všech chybějících hodin.

– školy hlásí potřebu 7 508 vyučovacích hodin týdně (≈ 330 úvazků), tj. 20,8 % všech chybějících hodin. Informatika a fyzika jsou hned za matematikou – 5 618 hodin (15,6 %) u informatiky a 4 109 hodin (11,4 %) u fyziky

Více než polovina těchto hodin je v kategorii „učitele nelze sehnat“ – 58 % u informatiky, 56 % u fyziky a 50 % u matematiky.

– 58 % u informatiky, 56 % u fyziky a 50 % u matematiky. Aprobace je slabá – jen 75 % hodin matematiky a 78 % hodin informatiky na 2. st. ZŠ odučí aprobovaný učitel. Zdroj: Mimořádné šetření Ministerstva školství, kterého se účastnilo téměř 8 700 škol.

Jakub Nešetřil Ředitel Nadačního fondu Matika Česku a zakladatel technologického start-upu Apiary a komunity Česko.Digital Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem