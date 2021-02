Světlo na konci tunelu, rychlík v protisměru? Ekonomické vyhlídky Česka očima expertů

Předběžné odhady Českého statistického úřadu naznačují, že naše ekonomika za rok 2020 zaznamenala meziroční pokles 5,6 procenta. Pokud se čísla potvrdí, půjde o největší propad hrubého domácího produktu (HDP) v historii samostatné České republiky.

„V porovnání s dalšími zeměmi Evropské unie, které již celoroční výsledek zveřejnily, patří Česko zhruba do poloviny. Jeho dynamika poklesu byla nejblíž Německu (-5,3 %), s nímž nás pojí podobná struktura ekonomiky. Přes dvě procenta z celoročního výsledku HDP ovšem nepochybně ukrojily chybějící příjmy z turismu. Výpadek z turismu za samotný čtvrtý kvartál se zřejmě blížil stu procent,“ komentuje neutěšené výsledky loňského roku Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank .

Přesto mezi odborníky nepřevládá skepse. Naopak se odhaduje, že se už letos dočkáme hospodářského oživení. „Naší ekonomice dál věřím, export i průmysl už má výsledky na úrovni před covidem – to je dobrá zpráva. Musíme se to snažit udržet,“ uvedl na začátku roku v rozhovoru pro Finmag a Peníze.cz člen bankovní rady ČNB Aleš Michl.

A optimisticky se na situaci Česka i přes zvyšující se zadlužení zatím dívá také ratingová agentura Moody’s, která minulý týden potvrdila hodnocení úvěrové spolehlivosti Česka na stupni Aa3. „Navzdory ekonomickému šoku, který vyvolala pandemie, zůstává ekonomická odolnost země ve střednědobém i dlouhodobém výhledu silná,“ uvádí se ve zprávě. Česko tak vykazuje v očích agentury Moody’s nejlepší hodnocení úvěrové spolehlivosti ze zemí bývalého východního bloku. Má dokonce lepší hodnocení než Estonsko, což je nejméně zadlužená země Unie. Otázkou ale zůstává, jak si se slušnou výchozí pozicí poradí vláda, která bude mít letošní osud ekonomiky do značné míry v rukách.

Co si myslí ekonomové a analytici, které jsme oslovili v pravidelné anketě? Jaký rok podle nich čeká českou ekonomiku? Co bude pro další vývoj stěžejní? A co by znamenalo, pokud se u nás vakcínou proti covidu nestihne dostatečně rychle proočkovat potřebná část populace?

Miroslav Zámečník

ekonom, člen NERV

Ačkoli se epidemiologická situace Česka zatím nelepší, je makroekonomická prognóza České bankovní asociace pro rok 2021 vcelku optimistická. Vychází z předpokladu, že s jarem přijde uvolnění, nejrizikovější skupiny budou do konce března proočkovány a očkování pak bude rychlým tempem pokračovat. Pokud se toto vyplní, už druhé čtvrtletí by mělo být ve znamení citelného oživení. Celý rok 2021 by pak mohl vynést českou ekonomiku o 2,6 procenta nahoru.

Jsou tu ale i rizika. Je potřeba vzít v úvahu možné potíže s vakcinací a celkovým zvládáním epidemie, ale i výskyt takových mutací viru, na které budou mít vakcíny nižší účinek. To by pravděpodobně vyvolalo velmi negativní sentiment, a to v globálním měřítku, který by měl na ekonomický vývoj nepříznivé dopady.

David Navrátil

hlavní ekonom České spořitelny

První měsíce letošního roku nebudou dobré. Služby a obchod budou další měsíce omezeny uzavřením ekonomiky. Během druhé vlny byl průmysl zasažen málo, protože se dařilo našim obchodním partnerům, typicky Německu, kde epidemii zvládali lépe. Nové mutace viru, které zvyšují nakažlivost, teď ale omezují výrazně provoz i tam. Zároveň vypadávají například objednávky některých čipů z Tchaj-wanu, chybí kontejnery na dodávky zboží z Číny. Trvá sezona respiračních onemocnění. Do třetí vlny navíc vstupujeme v situaci, kdy jsme vůbec nezkrotili předchozí epidemickou vlnu. V tom jsme bohužel výjimečná země.

Na druhou stranu podnikům a domácnostem nevládne blbá nálada. Podniky očekávají zlepšení a rostou jim nové zakázky. Domácnosti se při každém uvolnění vrhnou do obchodů. Spotřeba neklesá proto, že by lidi nechtěli utrácet, ale protože nemůžou. Jaro a léto přinesou růst spotřeby. Ta bude podpořena i daňovým balíčkem. Za celý rok tak ekonomika poroste o tři až čtyři procenta.

Růst si ovšem musíme zasloužit. Musíme zrychlit a zefektivnit očkování. Očkování přinese výraznou úlevu. Do té doby musíme zároveň násobně více testovat. V otevřených provozech i několikrát týdně. Musíme přestat penalizovat lidi za karanténu snížením příjmů. Pomoc ekonomice ze strany vlády musí být jednoduší. Zároveň musíme akcelerovat podporu investic, jak veřejného tak soukromého sektoru. Ekonomika v letošním roce poroste, ale nebude to bez dřiny a potu.

Helena Horská

hlavní ekonomka Raiffeisenbank, členka KoroNERV-20

Když se lámal rok 2020 v 2021, chtělo se nám snad všem už doufat v lepší zítřky. Pomyslným světlem na konci tunelu byla vakcína. Dostatek vakcíny alespoň pro nejohroženější skupiny obyvatel, který by umožnil jejich proočkování nejpozději do léta. Bohužel skutečnost je na míle vzdálená očekáváním. Gastro, ubytování, sport, kultura, osobní služby, zimní střediska a další segmenty ekonomiky jsou stále zavřené a jejich otevření se vzdaluje.

Učíme se, i když s odporem, s koronavirem žít. Nesčetně provozů postižených protipandemickými opatřeními sice skomírá, některé už bohužel „doskomíraly“, ale vývozní odvětví ekonomiky nabrala dech a zvedají hlavu přes loňské horizonty. Ani ona to nemají snadné – chybějí nemocní zaměstnanci, některé pozice jsou trvale neobsazené. Naději dávají přibývající objednávky ze zahraničí – především z Německa. Současné křehké oživení ale může zahubit jakýkoliv problém německé ekonomiky a zadrhnutí už nastartovaného oživení v Asii. Naděje na oživení české ekonomiky s pevnějšími základy vidím až ve druhé polovině roku, a to za podmínky, že proočkujeme nejohroženější spoluobčany a získáme kontrolu nad pandemií. Naděje umírá poslední.

Dominik Stroukal

hlavní ekonom Banky Creditas

Pokud bychom se chtěli vyhnout věštění z kávové sedliny, popsat se dají alespoň tři věci, které bychom o letošním růstu české ekonomiky mohli vědět. Měli bychom být opatrní s procenty, nevěřit nezaměstnanosti a být zdravě pesimističtí k odhadům růstu.

Prvně, procenta jsou zrádná. Z hlubokého propadu můžeme zažít rekordní růsty, ale stále nebudeme zpátky. Po 5,6 procentech HDP dolů bychom potřebovali růst o 5,9 procenta, abychom se vrátili takzvaně na své. Pokud budeme padat dva roky po sobě, budou i rekordní růsty.

Zadruhé, spousta čísel ztratila smysl. Zejména nezaměstnanost nám s programem Antivirus neukazuje prakticky nic relevantního. Ve skutečnosti by byla několikanásobně vyšší. A podobné je to s inflací, která se projevuje stále více všude jinde, jen ne ve spotřebním koši.

A zatřetí, mírná skepse k odhadům růstu české ekonomiky je určitě na místě. Není za tím žádná konspirace, jen je v modelech obtížné počítat s katastrofami. Už nyní se první letošní odhady upravují směrem dolů a nemělo by nás překvapovat, když se v tom bude pokračovat dál. Už jenom proto, že totálně selhala šance na brzké proočkování populace.

Martin Mašát

portfoliomanažer Partners investiční společnosti

Po roce 2020, kdy jsme zažili po několik měsíců tvrdá omezení svobody pohybu a takřka úplné zastavení ekonomiky, je výhled na rok 2021 rozhodně optimističtější. Nejenže se nečekají už tak tvrdá omezení, ale opětovný rozběh průmyslu a služeb a dohánění zakázek rozhodně růstu ekonomiky pomůžou. Co se týče posilování koruny, tak ta není způsobena optimistickým výhledem na vývoj české ekonomiky, ale všeobecným návratem investorů zpět na rozvíjející se trhy a také prognózou České národní banky o brzkém růstu sazeb, jehož příčinou je inflace, a ne růst ekonomiky. K hodnocení ratingových agentur lze dodat jen to, že jsou dlouhodobě velice nepřesné a právem kritizované. Obecně se ví, že jsou neflexibilní a vždycky daleko za skutečností. To že v současných analýzách opomíjejí extrémní nárůst deficitu a náhlé změny daní jen potvrzuje toto tvrzení.

Jinak platí, že letošní rok bude lepší než loňský. Bohužel rychlost vakcinace a její zacílení jsou v České republice tragické. Může se velice lehce stát, že nás zpoždění v náběhu ekonomiky za ostatními státy bude stát několik procent růstu HDP, ale hlavně ztrátu některých trhů a exportních příležitostí. Nemluvě o nevyčíslitelných ztrátách při zpožděném návratu studentů do škol a celkovém rozvratu turistického a pohostinského sektoru.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Trinity Bank a člen NERV

Ze dna se stoupá snadno, proto se se zdá, že je ekonomický výhled poměrně pozitivní. Ani nejoptimističtější scénáře však nepočítají s tím, že se letos vrátíme nad předpandemickou úroveň ekonomického výkonu. Nejdříve v roce příštím. I proto ani česká měna letos neposílí nad předpandemickou úroveň, kdy se euro prodávalo i za méně než 25 korun. Koruna sice posilovat bude – a i vůči dolaru –, ale ne tolik, aby loňské oslabení plně kompenzovala. To ale ani není žádoucí. Tuzemští exportéři měli loni rekordní přebytek právě i díky oslabené koruně.

Pokud se nestihne proočkovat dostatek lidí, ještě to nemusí znamenat závažný problém. Ten potenciálně vznikne, pokud se dostatečný počet lidí neproočkuje ani v klíčových odbytištích, jako je Německo. Evropská komise při nákupu vakcín podivně zmatkuje, očkování v Unii probíhá citelně pomaleji než třeba v Británii nebo Srbsku, proto bohužel nelze takový scénář vyloučit.

Nepříjemně nás ovšem může zaskočit i lepší než nyní očekávaný vývoj, tedy poměrně rychlá vakcinace. Ta povede k růstu inflačních očekávání a třeba i k růstu úroků na hypotékách nebo na českém dluhu. Může tedy dojít o oslabení nyní silné poptávky po nemovitostech a k růstu nákladů českého zadlužení. Přitom letos je třeba počítat s deficitem státního rozpočtu ještě hlubším než loňským. Rozvrat veřejných financí ale nečekejme. Od loňska může Česká národní banka kvantitativně uvolňovat, což vlastně znamená, že by část nákladů za obsluhu dluhu v případě potřeby umazávala na účet nás všech – totiž inflačně, tištěním miliard nových korun.

Kurz eura ke koruně

Štěpán Křeček

hlavní ekonom BH Securities

Na začátku roku 2020 jsme o koronaviru nevěděli v podstatě nic. Existovala proto řada scénářů vývoje a některé byly zcela extrémní. Jen s malou mírou nadsázky mohu říct, že podle některých jsme všichni již měli být mrtví. Podle jiných zas mělo jít o problém na několik málo měsíců, který měl být svými dopady souměřitelný s každoročními chřipkovými epidemiemi. Ani jeden z extrémů nebyl pravdivý.

Nejvíc zarážející bylo, jak jednotlivé státy rychle uzavřely hranice a doslova se vykašlaly na své mezinárodní závazky. Pro naše hospodářství to byla velká rána, která jasně ukázala, jak je Česká republika závislá na zahraničním obchodě. Bohužel i přesto se našli tací, kteří se bušili do prsou, jak úžasně rychle jsme se dokázali odříznout od okolního světa.

Nedovedu si představit, že by rok 2021 mohl být horší. Koronavirus jsme sice stále neporazili, ale už víme, proti čemu stojíme. Očkování sice může váznout, ale je to nadějná cesta, která nám otvírá nové možnosti. I kdyby nevyšla, jsem si jist, že nad koronavirem stejně nakonec vyhrajeme. Proto se řadím mezi optimisty. Myslím si, že se život dříve či později začne vracet k normálu a s tím bude spojeno silné ekonomické oživení. Na burzách ho již zažíváme. Je to úžasné! Těším se až se oživení přenese i do reálné ekonomiky.

