Deutsche Bank propustí desítky tisíc lidí. Už nechce být hamižná

15. 7. 2019

Méně adrenalinu, konec investičních dobrodružství a návrat ke kořenům. To vše oznámila Deutsche Bank. Stará dáma založená v roce 1870 se nadechuje k jedné z největších bankovních restrukturalizací od ekonomické krize z roku 2008.

Finanční ústav, který má za sebou mizerné roky a pochroumanou pověst, výrazně sníží náklady. Zbaví se globálních operací s akciemi, na kterých nejprve nejvíc vydělával a potom nejvíc prodělával, zmenší svoji investiční banku a toxická aktiva uklidí do dceřiné „špatné banky“. Především však změní priority a zaměří se na firemní obchody, správu majetku firem i bohatých klientů a úvěrování.

Radikální přeměnu chystalo vedení největší německé banky téměř půl roku – už v době, kdy zvažovalo fúzi s Commerzbank, sousedem z Frankfurtu. Nakonec ale dospělo k názoru, že ze dvou jedinců s podlomeným zdravím zdravý jedinec nevznikne a zvolilo jiný plán.

Radikální řez

Deutsche Bank, systémově důležitá finanční instituce, jejíž pád by mohl ohrozit globální finance, se chystá do roku 2022 seříznout náklady o čtvrtinu, což obnáší ročně víc než 5,8 miliardy eur. Výpověď dostane pětina zaměstnanců, tedy 18 000. Někteří z nich, především obchodníci s akciemi, se pakovali už minulý týden.

Jistě, škrty nejsou u Deutsche ničím novým. Banka už v minulých letech osekávala náklady, odepisovala investice, prodávala aktiva, rušila pobočky a propustila desítky tisíc zaměstnanců. Snažila se tím vylepšit kapitálovou bilanci. Jenže z prodeje aktiv žádná banka věčně žít nemůže, musí vydělávat.

A tak se zrodil nový radikální plán přeměny banky a ještě bolestivějších škrtů, které kromě zaměstnanců pocítí také 664 tisíc držitelů jejích akcií. Vedení Deutsche akcionářům vzkázalo, že letos a napřesrok nemají počítat s dividendami. Restrukturalizace bude nákladná a vyžádá si nejméně 7,4 miliardy eur, banka během ní spadne do červených čísel.

Bezbolestné řešení však neexistuje. Pokud by banka neškrtala a chodila si na burzu pro kapitál, podíly současných akcionářů by zředila a cena akcií by klesala.

Konec investičních dobrodružství

Zmíněný plán má udělat definitivní tečku za velikášskými projekty bývalých manažerů, kteří chtěli co nejrychleji vytvořit finanční monstrum globálních rozměrů – „to grow too big too quickly“. Jejich obr, se kterým chtěli ohromit Wall Street, však stál na hliněných nohou – na hypotečních derivátech.

Banka ve velkém nakupovala rizikové papíry, které „prorok z Omahy“ Warren Buffett nazval „zbraněmi hromadného ničení“. Investovala do nich desítky miliard dolarů a když splaskla nemovitostní bublina, přišla o hromadu peněz. Kromě toho musela platit regulátorům za nekalé obchody.

Nynější generální ředitel Deutsche Christian Sewing otáčí kormidlem, chce banku vrátit tam, kde byla před desítkami let, zaměřit ji na korporátní a retailové bankovní služby, na správu majetku firem a klientů, zejména těch nejbohatších. Jsou to rutinní operace, které neskýtají tak vysoké zisky, zato jsou méně riskantní a méně citlivé na výkyvy trhu.

Když Sewing představoval restrukturalizační plán, pravil: „Náš klient musí být zase na prvním místě.“ Ekonomického editora Deutsche Welle Henrika Böhmeho tím popíchl k úvaze, na kterém místě byli klienti dosud. Zapomněli snad zaměstnanci banky, pro koho mají pracovat?

Stejnou otázku si museli položit také klienti, kterým Deutsche Bank v nedávné minulosti doporučovala koupit rizikové cenné papíry, zatímco sama sázela na pokles jejich ceny.

Když ani Deutsche nepomůže

Reakce na Sewingův plán udržitelného byznys model jsou rozporuplné. Někteří analytici ho pokládají za přiměřený vážné situaci banky. Jiní upozorňují, že na úvěrování banka sázet nemůže, sotva jí přinese významné zisky, pokud Evropská centrální banka nezvedne sazby.

Své slovo k restrukturalizaci Deutsche každopádně řeknou také investoři, které banka v nedávné minulosti mnohokrát zklamala. A prohlásit „klient je u nás na prvním místě“ sotva může stačit, aby se k bance vrátili ti, kdo ji rozčarovaní opustili.

Můžete mít sebelepší plán, když ve vás ale klienti a investoři ztratí důvěru, nepomůže ani to, že jste Deutsche.