Když se v Česku řekne „daň z majetku“, většina lidí si vybaví jedinou věc – daň z nemovitosti. Platí ji každoročně majitelé bytů, domů a pozemků, ať už patří k nejbohatším v zemi, nebo k lidem s průměrným příjmem. V mezinárodním srovnání je tato daň u nás velmi nízká a její výnosy tvoří jen zanedbatelnou část příjmů státu, jak ukazuje mj. čerstvá studie Chytřejší daně.
Podobným způsobem se můžou danit i jiná aktiva – akcie a podnikové podíly, motorová vozidla, peníze na bankovních účtech nebo cenné předměty. Ekonomický rozdíl mezi nemovitostí a jiným majetkem není velký: v obou případech jde o aktivum, které má hodnotu a potenciál přinášet výnos.
Pro současnou debatu o daních z majetku a bohatství je však dobré rozlišit důležitou nuanci. Daně z majetku jsou daně obvykle se vztahující na majetek lidí bez ohledu na jeho velikost. To je například právě daň z nemovitosti. Daně z bohatství se naopak uplatňují až od určité hranice jmění (a cílí tedy na nejbohatší domácnosti). Pro úplnost: existují i další typy majetkových daní, například dědická daň, darovací daň nebo daň z nabytí nemovitosti. Jejich výše se také odvíjí od hodnoty majetku (což je hlavní aspekt majetkové daně), ale vybírají se jen při konkrétní transakci, nikoliv opakovaně každý rok.
Tato základní typologie je důležitá proto, abychom viděli, že daň z bohatství není žádná exotická představa ani utopie. Je to jen širší aplikace principu, který už v našem systému existuje, a který řada států světa dnes aplikuje.
Proč se o daních z bohatství teď tolik mluví
V posledních letech se v akademickém literatuře ukazuje, že velmi bohatí lidé platí v poměru ke svému jmění nízké daně. Zatímco většina společnosti odvádí podstatnou část příjmů prostřednictvím daně z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění nebo DPH, miliardáři se často zdanění vyhnou.
Důvod je prostý: jejich ekonomická aktivita neprodukuje mzdu, ale typicky primárně zvyšuje hodnotu firem a investic. Ty se daní až při prodeji – tedy při „realizaci“. Pokud majitelé neplánují své firmy nikdy prodat, daně se odkládají do nekonečna. Běžnou spotřebu mohou bohatí vlastníci firem financovat přímo z firemních peněz: dům, letadlo nebo jachtu tak často eviduje účetnictví společnosti, ne fyzická osoba. To se ukázalo například v analýze investigativních žurnalistů z organizace ProPublica, kteří měli přístup k uniklým daňovým přiznáním nejbohatším Američanů. Jejich závěry ukazují, jak nízké daně nejbohatší lidé platí.
To je důvod, proč ekonom Gabriel Zucman a mnozí další otevírají debatu o širším zavedení daní z bohatství. Zucman je předním uznávaným ekonomem a profesorem na Paris School of Economics a na Univerzitě v Berkeley, který byl za svou práci před dvěma lety oceněn John Bates Clark Medal, druhou nejprestižnější cenou v ekonomii (hned po Nobelově ceně), která se uděluje nejlepším ekonomům do 40 let. Kromě Zucmana se daním z bohatství věnuje rychle rostoucí počet ekonomů, a to včetně mých výzkumných týmů na Univerzitě Karlově a v Tax Justice Network.
V návrhu Zucmana se jedná o tzv. minimální dani z bohatství. Její logika je jednoduchá: bohatí by měli na daních z příjmu platit alespoň určitou minimální částku odpovídající velikosti svého jmění. V návrhu, který se nyní projednává ve Francii, je hranice stanovena na dvě procenta. Kdo už zaplatí na daních z příjmů více než 2 % hodnoty svých aktiv, žádnou další daň neplatí. Kdo méně, doplatí rozdíl.
Právě ve Francii se v posledních týdnech rozvířila veřejná debata poté, co se k návrhu vyjádřil Bernard Arnault, šéf skupiny LVMH a nejbohatší Evropan. Možná mnohé nepřekvapí, že je proti – argumentuje snížením konkurenceschopnosti a rizikem odlivu kapitálu. Na rozdíl od ekonomů však za jeho tvrzeními nestojí nejlepší vědecké práce současnosti. Ne všichni bohatí to navíc vidí podobně – existuje mnoho bohatých, kteří naopak volají po vyšším zdanění sebe sama. Iniciativa Patriotic Millionaires už několik let prosazuje, že miliardáři by měli nést větší díl odpovědnosti. A veřejnost jim dává za pravdu: průzkumy v Evropě i USA ukazují, že existuje jen málo otázek, na které se veřejnost shodne lépe. Poslední průzkum právě ve Francii ukázal, že za Zucmanovým návrhem stojí 86% dotázaných.
Daně z bohatství nejsou ve světě žádnou novinkou. Norsko, Švýcarsko nebo Nizozemsko je vybírají dlouhodobě. Španělsko je po pandemii obnovilo a dnes je jejich systém jedním z nejdiskutovanějších v Evropě. Latinská Amerika – například Argentina nebo Kolumbie – se k majetkovým daním uchýlila v době, kdy potřebovala dodatečné rozpočtové příjmy a zároveň čelit vysoké nerovnosti.
Výpočty ukazují, že potenciál daní z bohatství je značný. Náš výzkum v Tax Justice Network ukázal, že zavedení španělského modelu daně z bohatství by mohlo globálně přinést přes 2 biliony dolarů ročně. Pro Českou republiku jsme v roce 2024 v samostatné studii pro Zelené odhadli výnos podobného modelu na 94 miliard korun ročně. To je částka, která je například téměř dvojnásobkem našich výdajů na obranu (57,6 miliard Kč), nebo lehce vyšší než naše celkové výdaje na dopravu (93.3 miliard Kč).
Domácí analýzy, například nedávná studie „Chytřejší daně“ od PAQ Research, našeho Centra veřejných financí, a IDEA při CERGE-EI ukazuje, že Česko se v oblasti majetkových daní drží hluboko pod evropským průměrem. Studie doporučuje mimo jiné snížit zdanění práce a zvýšit podíl majetkových a spotřebních daní. Cesta k vyšší roli majetkových daní je tak z hlediska struktury příjmů žádoucí.
Nejčastější námitky a odpovědi
„Bohatí utečou.“
Každá daň s sebou nese riziko, že se jí někteří daňoví poplatníci budou chtít vyhnout - vyhýbání se daním je mou hlavní výzkumnou oblastí. Naštěstí podobně jako u jiných daní nemusíme úplně hádat, jaká by reakce bohatých byla - můžeme se totiž podívat na migrační chování v zemích, kde už tyto daně mají zavedené. Krátkým shrnutím této literatury je, že migrace bohatých není masovým jevem. Majetek je často vázán na podniky, pozemky a sociální vazby, a přestože případy, kdy se někteří bohatí kvůli daním z bohatství přestěhovali, jsou v médiích silně reprezentována, statisticky to je v řádu několika procent či méně. Dost zde závisí na detailech zavedených daní a obecným závěrem je, že existují cesty, jak migrační chování výrazně omezit, například skrze tzv. exit tax – tedy daní uvalenou při odchodu daňového rezidenta.
„Majetek není likvidní.“
Další častou námitkou proti daním z bohatství je, že by daňoví poplatníci nemuseli na zaplacení daně mít dostatečnou likviditu - tedy že by museli část svého majetku prodat, aby na zaplacení daně měli. Tato námitka je v kontextu daní z bohatství, které by se aplikovaly až od relativně vysokého prahu bohatství a jejich design by obsahoval potřebné vyjímky pro startupy a podobně (jak je u takových daní běžné), prakticky irelevantní. Superbohatí lidé, jichž by se daň týkala, mají často diverzifikovaná portfolia aktiv (a pokud nemají, dobrý investiční poradce by jim to poradil), která obsahují i relativně likvidní aktiva. Při vysoké úrovni bohatství také není problémem přístup k úvěrům a finančním nástrojům, z nichž mohou daň zaplatit. Navíc sazba 2% ročně je v porovnání s obvyklými výnosy kapitálu relativně nízká.
„Výběr je složitý.“
Dnes už existují rozsáhlé registry nemovitostí, účtů a firemních podílů. Moderní technologie zdanění zjednodušují. Ano, oceňování některých aktiv je složitější, ale rozhodně ne neproveditelné – jde tedy spíše o technickou než zásadní překážku. Díky koncentraci bohatství by naopak bylo pro finanční správu oproti daním z příjmu relativně snadné s malými prostředky dobře “pohlídat” velkou část daňového základu.
„Je to trest za úspěch.“
Daň z bohatství není trest, ale způsob, jak zajistit, že daňový systém odpovídá reálné schopnosti platit. Pokud zaměstnanec odvádí třetinu příjmu, zatímco miliardář platí v poměru ke svému jmění zanedbatelné částky, těžko mluvit o férovém nastavení. Náš způsob danění kapitálových příjmů má v sobě fundamentální chybu, která superbohatým lidem umožňuje se jí do velké míry vyhnout - daně z bohatství jsou jedním ze způsobů, jak tuto chybu napravit.
„Zničí to ekonomický růst.“
Empirický výzkum tuto obavu nepotvrzuje. Naopak, některé studie ukazují, že vysoká koncentrace bohatství sama o sobě růst brzdí, protože omezuje spotřebu a investice střední třídy. Daň z bohatství může tento efekt mírnit.
Ideologie vs. ekonomie
Debata o dani z bohatství by neměla být o ideologii a politice. Měla by být o férovém a funkčním nastavení daňového systému, který se chová tak, jak jsme si ho představovali, když jsme ho tvořili, a ne tak, jak si ho navrhnou bohatí lidé se svými armádami účetních a právníků. Proto mají tyto návrhy širokou podporu napříč politickým spektrem - nejde totiž o to, že bohatí mají platit více daní než měli platit dosud, ale o tom, abychom zajistili, aby platili tolik, kolik mají platit. Zavedení daní z bohatství je jednou z reálných a z pohledu ekonomie velmi slibných možností, jak toho dosáhnout – a stojí za to, aby se o ní vážně debatovalo nejen ve Francii, ale i v Česku a ve zbytku světa.
Miroslav Palanský
Vedoucí pro výzkum v Tax Justice Network a výzkumník a přednášející na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze. Ve svém výzkumu se zabývá primárně mezinárodními korporátními daněmi, daňovými ráji, finančním... Další články autora.
