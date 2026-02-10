ČSOB posílí v leasingu. Kupuje Business Lease v Česku a na Slovensku

Česká a slovenská společnost ČSOB Leasing získají stoprocentní podíl ve společnostech Business Lease v Česku a na Slovensku.
Transakce už obdržela všechna potřebná regulatorní schválení, včetně povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže České republiky a Protimonopolního úřadu Slovenské republiky.
Oznámily to dnes skupina KBC (majitel ČSOB), ČSOB Leasing a nizozemská AutoBinck Group. Celková hodnota transakce je 72 milionů eur.
„Touto akvizicí KBC Group významně rozšiřuje své leasingové aktivity ve střední Evropě a posiluje své postavení na českém i slovenském trhu. Spojení Business Lease s ČSOB Leasing vytvoří předního poskytovatele operativního leasingu a správy vozových parků — s přibližně 15 000 vozidly v České republice (v TOP 5) a přibližně 10 000 vozidly na Slovensku (v TOP 3),“ říká mluvčí skupiny ČSOB Petr Milata.
Po dokončení transakce se český a slovenský ČSOB Leasing stanou novými mateřskými společnostmi Business Lease v obou zemích. Další kroky integračního procesu oznámí „v pravý čas,“ uvedla ČSOB v dnešní zprávě.
Značka Business Lease zůstane v počáteční fázi používána. Pro zákazníky se zatím nic nemění a není od nich vyžadována žádná aktivita.
„Integrace flexibilních řešení Business Lease s našimi stávajícími leasingovými službami a silnou klientskou základnou výrazně posílí naši tržní pozici i nabídku služeb. Díky společné flotile a skvělému společnému týmu odborníků se stáváme nejen jedním z pěti největších hráčů na trhu operativního leasingu v České republice, ale zároveň posilujeme náš závazek k inovacím a zákaznicky orientované mobilitě,“ říká Aleš Blažek, CEO české divize KBC Group.
Business Lease je dosud součástí nizozemské skupiny AutoBinck. Poskytuje operativní leasing a správu vozových parků se zaměřením na malé, střední i velké podniky. Skupina spravuje více než 30 000 vozidel a zaměstnává 244 pracovníků. Má centrálu v Praze.
ČSOB Leasing je univerzální leasingová společnost poskytující úvěry, operativní leasing, správa vozových parků, finanční leasing a další možnosti financování včetně pojištění. Je největší společností na českém leasingovém trhu s přibližně 16% tržním podílem a 25 000 klienty.
