Operák místo vlastnictví. Jak se mění přístup Čechů k autům

Jak se mění přístup Čechů k vlastnictví auta?
V Česku je vidět jasný posun. Stále více lidí bere auto jako službu, ne jako věc, kterou musí vlastnit. Roste zájem o operativní leasing, protože přináší předvídatelné náklady, pohodlí a zákazník se nemusí starat o rizika spojená s vlastnictvím. Trend se netýká jen firem, zájem roste i mezi domácnostmi.
Výrazně je to vidět také u elektromobilů. Jsou nenáročné na údržbu a lidé oceňují možnost „jen jezdit“ bez starostí o servis, pojištění nebo pokles hodnoty. Měsíční splátky jsou zatím o něco vyšší než u aut se spalovacím motorem, nicméně díky vyrovnávání pořizovacích cen a lepší předvídatelnosti zůstatkové hodnoty se rozdíl dál snižuje.
Proč se lidé nejčastěji pro operační leasing rozhodnou?
Těch výhod je hned několik. V první řadě jde o řízení cash flow, protože lidé nemusí najednou vynakládat vysokou částku na pořízení vozu. Náklady jsou rozložené do měsíčních splátek, takže mají své finance pod větší kontrolou.
Operativní leasing také řeší otázku životnosti vozu. Vlastník auta musí přemýšlet, co s ním bude za několik let dělat a jakou bude mít hodnotu. U leasingu tato starost odpadá – po několika letech jednoduše přejde na nový model a může tak stále jezdit v moderním a reprezentativním autě.
Velkou výhodou je i úspora starostí spojených s provozem. Servis, pojištění, asistence, případně i pneuservis nebo dálniční známka se dají do splátky zahrnout, a řidič se o ně nemusí prakticky starat. Zkušenost ukazuje, že těchto služeb využívá naprostá většina firem, protože jim to významně zjednodušuje život.
Jaký trend sledujete ve vývoji smluv na operativní leasing u velkých firem a u běžných lidí?
Operativní leasing byl dříve doménou hlavně velkých společností, které tak financovaly své firemní flotily. U těchto firem dnes roste důraz na služby spojené se správou vozového parku a s konektivitou. Firmy chtějí mít přehled o najetých kilometrech, tankování nebo o správě dopravních přestupků. Klíčová je jednoduchost, přehlednost a dostupnost informací kdykoli. Proto jsme všechny tyto údaje soustředili do online portálu, což výrazně šetří čas i práci.
Zájem o operativní leasing ale rychle roste i mezi malými a středními firmami a soukromníky. Zatímco loni tvořil leasing 22 procent všech našich smluv, letos už je to 34 procent. Jen za první pololetí jsme uzavřeli téměř deset tisíc smluv, oproti 6,5 tisíci za stejné období loňského roku. To je nárůst o více než padesát procent. Největší zájem je o tradiční modely, jako je Škoda Octavia nebo Superb, ale významně přispívá i značka Volkswagen.
Přesto jsme v podílu operativního leasingu stále pod úrovní západní Evropy. V Německu je běžné, že přes 60 procent firemních flotil je na leasing a zhruba třetina domácností užívá auto tímto způsobem. Očekáváme, že i v Česku bude podíl dál růst a postupně se těmto číslům přiblížíme.
Jak se měsíční splátky operativního leasingu vyvíjejí v závislosti na inflaci a úrokových sazbách?
U operativního leasingu nejsou splátky přímo navázané na inflaci ani na rychlé změny úrokových sazeb. Úrok sice hraje určitou roli při výpočtu, ale v konečné výši měsíční splátky má poměrně malý vliv. Mnohem důležitější jsou jiné položky – ceny nových aut, náhradních dílů, servisních úkonů a také zůstatková hodnota vozidel.
I když inflace v posledních letech klesla z více než deseti procent na přibližně dvě a půl procenta a Česká národní banka postupně snižuje své sazby, dopad na splátky operativního leasingu je minimální. Leasing je zkrátka postavený tak, aby měl řidič stabilní a předvídatelné náklady.
Mají podle vás budoucnost aktuální levné, dotované leasingy?
Tyto levné akce jsou spíš krátkodobým nástrojem než udržitelným modelem financování. Většinou mají za cíl rychle vyprodat konkrétní model nebo přilákat lidi k vyzkoušení značky. Neodrážejí ale skutečné náklady na provoz vozu ani férovou výši splátky.
Do budoucna podle nás bude hrát hlavní roli kvalitní a transparentní nabídka. Uživatelé aut hledají stabilní měsíční platby a také jistotu, že rizika spojená s vlastnictvím auta – například pokles jeho hodnoty – nese leasingová společnost. To jsou přesně věci, které lidé v době ekonomické nejistoty oceňují.
Jak dlouhé bývají smlouvy u soukromníků a firem a kolik klientů se k vám po skončení smlouvy vrací pro nové auto?
Průměrná délka smlouvy se u obou skupin pohybuje kolem 36 měsíců, tedy tří let. U jednotlivých produktů se to může lišit o pár měsíců, ale tohle číslo je nejběžnější.
Pokud jde o to, kolik zákazníků s námi pokračuje dál, u operativního leasingu je to přibližně 50 až 60 procent. Uživatel po skončení smlouvy potřebuje nové auto, takže přirozeně řeší další leasing. V některých případech nabízíme možnost převést auto do jiného financování, například úvěru, a tam se loajalita pohybuje až kolem 80 procent.
Čím se Volkswagen Financial Services liší od jiných poskytovatelů financování aut?
Na českém trhu působíme více než třicet let a nabízíme celé spektrum finančních produktů – od operativního leasingu přes úvěr Chytře až po klasický úvěr. Naší výhodou je propojení s dealerskou a servisní sítí koncernu Volkswagen. Díky tomu můžeme klientům nabídnout i doplňkové služby, například servisní balíčky, prodloužené záruky nebo financování investic v dealerské síti, včetně nabíjecích stanic.
Nejde ale jen o nové vozy. Financujeme také ojetá auta, užitkové vozy i specializované nástavby. Pokrýváme celé portfolio značek koncernu – od Škody a Volkswagenu přes SEAT, Cupru a Audi až po Porsche nebo Bentley. Pokud chce klient financovat i jinou značku, dokážeme se přizpůsobit.
Snažíme se, aby naše nabídka byla flexibilní pro jednotlivce, malé i střední podniky i velké firmy. Dlouhodobě podporujeme přechod na bezemisní mobilitu, což je v souladu se strategií koncernu stát se do roku 2050 klimaticky neutrální.
Pavel Kohár
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Působil v obchodních a marketingových týmech řady firem napříč různými obory. Aktuálně se ve svých textech nejraději věnuje byznysu, startupům a finančním trhům. Další články autora.
