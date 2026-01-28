Peníze.cz
>
Ekonomika
>
Kurzy měn
>
Dolar prudce klesá. Koruna je nejsilnější od léta 2014

Dolar prudce klesá. Koruna je nejsilnější od léta 2014

Miroslav Novák | rubrika: Aktuality | 28. 1. 2026
Dolar prudce klesá. Koruna je nejsilnější od léta 2014

Zdroj: Shutterstock

Americký dolar v posledních dvou týdnech velmi prudce oslabuje. Velmi dobře je to vidět na takzvaném dolarovém indexu (DXY), který se včera dostal pod hladinu 96 bodů. Tam se naposledy nacházel v únoru 2022.

Index DXY představuje komplexnější pohled na vývoj americké měny, protože poměřuje vývoj dolaru vůči koši měn, nikoliv výlučně k jedné měně. Pokud se podívám na poslední vývoj české koruny vůči americkému dolaru, tak je daleko přesnější tento vývoj označit oslabováním dolaru než posilováním koruny, protože důvody slabé americké měny stojí zcela dominantně v USA.

Co konkrétně stojí za aktuálním oslabováním dolaru?

Za prvé: americká ekonomika vykazuje dlouhodobě poměrně silné makroekonomické nerovnováhy. Konkrétně jde například o hluboké schodky na běžném účtu platební bilance a federálního rozpočtu.

Finanční trh tyto schodky USA dlouho toleroval, ale s nástupem Donalda Trumpa se zhoršila pozice USA jako spolehlivého a předvídatelného partnera. Když zahraniční investoři začnou pochybovat o udržitelnosti těchto schodků, tak roste jejich motivace dolary více zajišťovat či rovnou dolarová aktiva prodávat, což se následně promítá do oslabování americké měny. Tohle je za mě stěžejní faktor, proč dolar od loňského března v průměru oslabuje.

Za druhé: po nástupu Donalda Trumpa se výrazně zvýraznila otázka nezávislosti americké centrální banky (Fed), a to mimo jiné kvůli opakovaným politickým tlakům na vedení Fedu a veřejné debatě o jeho mandátu.

Finanční trh proto částečně zaceňuje riziko, že Fed bude vnímán jako politicky ovlivnitelný, což by mohlo vést k rychlejšímu uvolňování měnové politiky a k vyšší toleranci inflace. Výsledkem je růst institucionální a inflační rizikové prémie – a tedy další negativní tlak na dolar, zejména v kombinaci s výše zmíněnými makroekonomickými nerovnováhami.

Kurz dolaru ke koruně

Zdroj: peníze.cz

Za třetí se dostávám k aktuálním faktorům, které stojí za oslabováním dolaru. V minulém týdnu došlo díky Grónsku na finančním trhu k efektu Sell America: zahraniční investoři začali redukovat expozice vůči americkým aktivům a zajištovat měnové riziko, což zvýšilo tlak na oslabení dolaru.

Historicky většinou platilo, že se nárůst rizikové averze na trzích promítal do poklesu akciových indexů, ale paralelně rostla cena amerických dluhopisů a posiloval dolar. Nyní tato korelace neplatí, když v první polovině minulého týdne klesaly americké akcie, americké dluhopisy (jejich výnosy rostly) a oslaboval i dolar. Podobný vývoj, akorát ve výrazně větším měřítku, jsme viděli na začátku loňského dubna.

Silná koruna očima expertů. Vydrží, nebo je lepší koupit eura dopředu?Silná koruna očima expertů. Vydrží, nebo je lepší koupit eura dopředu?

Za čtvrté, a to již zcela aktuální vývoj, se objevují informace, že by se americký Fed mohl podílet na devizových intervencích na měnovém páru USD/JPY a od února v USA reálně hrozí opět shutdown. Výrazné posílení japonského jenu v posledních dnech bylo zároveň impulsem pro oslabení dolaru.

Zatímco Japonsku by se momentálně hodila o něco silnější měna, tak Trump preferuje spíše slabší dolar. Kromě toho USA nejsou po chuti výraznější turbulence na japonských dluhopisech, protože se promítají do globálního nárůstu výnosů dluhopisů včetně těch amerických.

V neposlední řadě v posledních měsících pozorujeme výrazný růst cen drahých kovů (zlata a stříbra). To může naznačovat, že část trhu se zajišťuje proti poklesu kupní síly dolaru a obecně proti rizikům spojeným s fiat měnami. Tento vývoj zároveň zapadá do širšího obrazu amerických makro nerovnováh a debaty o dlouhodobé konzistenci měnové politiky Fedu.

Má teď koruna prostor posílit pod hladinu 20 dolarů za Kč?

Nepochybně ano. Už včera pozdě večer se obchodování dostalo na dostřel hranice 20 USD/CZK poté, co byla na hlavním měnovém páru proražena hladina 1,20 EUR/USD. Koruna se tak vůči dolaru podívala na nejsilnější hodnoty od července 2014.

Řada výše zmíněných argumentů bude podle mě podporovat oslabování dolaru i nadále. Americké makroekonomické nerovnováhy se mohou ještě prohlubovat, Fed zůstane pod politickým tlakem a slabší dolar je i v zájmu americké administrativy.

Koruna se tak může v nadhledu letošního roku nejen krátce podívat pod hranici 20 USD/CZK, ale pod tuto hranici posílit i hlouběji a na delší dobu. Jedním z rizik však je, že se příliš silné euro nemusí zamlouvat Evropské centrální bance, ale to by už bylo na další téma.

Kurzy měn na Peníze.cz

Směna je život!

Chcete vyměnit peníze nebo nakoupit v zahraničním obchodě? Jedete do ciziny a nevíte, kolik místních peněz dostanete za svoje koruny? Máte zainvestováno v cizí měně a zajímá vás kurz eura, kurz dolaru nebo třeba kurz švýcarského franku? Máme čerstvý kurzovní lístek, který každý den zveřejňuje Česká národní banka, i kurzovní lístky českých bank.

Nejhledanější kurzy měn

Euro24,295+0,03 Kč
Americký dolar20,291-0,05 Kč
Britská libra27,978+0,02 Kč
Švýcarský frank26,444+0,04 Kč
Turecká lira46,738-0,14 Kč
Kurzy měn na Peníze.cz
Přepočet měn

Miroslav Novák

Autor článku Miroslav Novák

Hlavní analytik společnosti Citfin. Předtím pracoval jako analytik ve společnosti Akcenta. Zkušenosti v oblasti bankovnictví načerpal v UniCredit Group, kde působil na oddělení Treasury. K oblastem jeho zájmu patří především... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

+6
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

americký dolar, Donald Trump, dovolená, fed, kurz koruny, kurzy měn, USA

Daňově přiznání online

Vyplňte si daňové přiznání online

Hotovo máte za 10 minut.
Garantováno daňovým poradcem.
Nechci se stresovat
Pokud chcete řešit daně po staru, máme pro vás chytré formuláře.

A tohle už jste četli?

Euro bude! Pomozte vybrat, co si na něj Češi dají

4. 1. 2026 | Gabriel Pleska | 19 komentářů

Euro bude! Pomozte vybrat, co si na něj Češi dají

Již tichnou spory o salám v salátu. Ale my jsme přece tak rádi ve při! Nu co, přilijme benzinu jinam. „Zavazujeme se, že naše vláda nepřijme euro ani nepodnikne žádné kroky směrem k... celý článek

Velký kvíz: Čí je to euro? Dokážete poznat, z které země mince pochází?

31. 12. 2025 | Gabriel Pleska

Velký kvíz: Čí je to euro? Dokážete poznat, z které země mince pochází?

Česko své euro nemá. Ale kdyby mělo, patřil by na něj brouk Pytlík: jako každý Čech totiž všechno zná, všude byl a vždycky rád poradí. A co vy? Dávali jste na cestách pozor? Jistě jste... celý článek

Silná koruna očima expertů. Vydrží, nebo je lepší koupit eura dopředu?

23. 12. 2025 | Silvie Housková | 1 komentář

Silná koruna očima expertů. Vydrží, nebo je lepší koupit eura dopředu?

Česká koruna letos jede krasojízdu. Vůči dolaru je nejsilnější za poslední roky a vůči euru taktéž celý rok posiluje. Kdo vyrazil na svátky do zemí platících evropskou měnou, má každé... celý článek

Lev zařve naposled, Bulharsko přechází na eura. Takhle vypadají

18. 12. 2025 | Gabriel Pleska | 3 komentáře

Lev zařve naposled, Bulharsko přechází na eura. Takhle vypadají

Až pojedete v létě do Burgasu, Varny nebo na Zlaté písky, bulharská leva už vám zmrzlinář nevezme. Od prvního ledna 2026 přecházejí Bulhaři na eura. Jejich eurové a eurocentové mince... celý článek

Akcie na rekordech, zisky fondů ale maže slabý dolar

5. 9. 2025 | Martin Mašát

Akcie na rekordech, zisky fondů ale maže slabý dolar

Srpen byl na trzích na pohled klidný. Zisky podílových fondů jsou spíš decentní, ale zisky to jsou. Jenže pod povrchem to bublá a příští měsíce můžou být pořádně dramatické, varuje... celý článek

Speciál FKIZimní příběh