Až pojedete v létě do Burgasu, Varny nebo na Zlaté písky, bulharská leva už vám zmrzlinář nevezme. Od prvního ledna 2026 přecházejí Bulhaři na eura. Jejich eurové a eurocentové mince ale možná překvapí. Bulhaři totiž zvolili docela neobvyklý způsob, jak pojmout jejich „národní stranu“. Podívejte se v galerii.
Od prvního ledna 2026 platí Bulharsko eurem. Balkánská země se tak stává 21. zemí eurozóny. Naposledy přijalo evropskou měnu za svou Chorvatsko – přesně o tři roky dřív.
Už od srpna uvádějí všechny bulharské obchody dvojí cenu – v eurech a v bulharských leva. Budou to povinně dělat až do konce června roku 2026, platit lvy ale půjde už jen do konce ledna – a pokud bude potřeba vracet, vrací se už jen v eurech. K prvnímu únoru 2026 přestane být lev bulharským zákonným platidlem.
Pokud máte nějaké lvy, do 31. ledna 2026 byste je tedy mohli utratit přímo v Bulharsku jako dosud. Do 30. června to pak půjde v bulharských bankách a na poštách – zdarma v kurzu 1,95583 leva za euro. Do konce roku 2026 to půjde taky, ale už vám můžou naúčtovat poplatek. Bez něj to půjde jen v Bulharské národní bance, a to i po roce 2026.
Do Evropské unie Bulharsko (spolu s Rumunskem) vstoupilo 1. ledna 2007. V roce 2020 Bulharsko vstoupilo do ERM II (Exchange Rate Mechanism II), tedy do „čekárny na euro“. Kurz lva byl oficiálně „přišpendlen“ na euro. Definitivně dostalo Bulharsko zelenou v červenci 2025, kdy Rada EU schválila vstup Bulharska do eurozóny.
Technické přípravy ale do posledních chvil doprovází politická nestabilita. Vláda premiéra Rosena Željazkova a ministryně financí Temenužky Petkovy, která proces dokončila, podala letošního 11. prosince demisi kvůli sporu o státní rozpočet na rok 2026.
Kabinet ve snaze udržet schodek rozpočtu pod třemi procenty HDP – což je jedno z kritérií, která země pro přijetí eura musela plnit – navrhoval zvýšení některých daní. Proti úsporným opatřením se v ulicích Sofie protestovalo na jaře a znovu v závěru roku; a opozice vládní opatření přímo spojuje s náklady na zavedení eura.
I přes pád vlády však zůstává termín přijetí společné evropské měny platný. Také prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová během listopadové návštěvy Sofie potvrdila, že Bulharsko kritéria splnilo a proces je nezvratný.
Pleska s využitím motivu Jos. Lady
Odkdy platilo Bulharsko lvem?
Lvy opouští Bulharsko po 145 letech, peníze toho názvu se v zemi používají od roku 1881. Jeho hodnota byla tehdy rovná francouzskému franku a množství drahého kovu v mincích odpovídalo standardům latinské měnové unie, hodnota peněz tedy byla vázána na stříbro.
Stříbrný standard samozřejmě nevydržel dlouho a v průběhu dvacátého století měna několikrát devalvovala, až nakonec v roce 1999 byl kurz lva pevně navázaný na marku. Po přechodu Německa na euro se kurz bulharské měny vázal na euro – a tak to zůstalo až dodnes, jeden lev má hodnotu necelých dvou eur (1,95583 leva za euro).
Jak vypadají bulharská eura?
Eurové bankovky jsou pro všechny země eurozóny stejné (jejich design by se ale měl výhledově měnit). Zato na mincích má jednu stranu každý stát eurozóny vyhrazenou pro sebe. Takzvaná národní strana bulharských euromincí vychází z motivů nynějších bulharských leva.
Na lícové straně centových mincí (1, 2, 5, 10, 20 a 50 centů) bude maďarský jezdec. To je obří reliéf vytesaný v raném středověku vysoko do skály nedaleko dnešního města Šumen, součást světového kulturního dědictví.
Týž motiv je na aversu bulharských stotinek, tedy drobných mincí. Slovo stotinka, případně stotinki (v cyrilici стотинка, стотинки) se ostatně objeví na bulharských centech – znamená koneckonců totéž jako cent, setinu či setiny. Kromě něj bude siluetu jezdce doplňovat slovo България, tedy Bulharsko, a rok ražby.
Námětem eurové mince bude bulharský průkopník křesťanství, poustevník Ivan Rilský. Světec a patron Bulharska, který své zázraky konal v devátém a desátém století, je ve století jednadvacátém na jednolevové minci. Na euru bude zobrazený úplně stejně, tedy včetně svatozáře. To je další primát bulharského eura: poprvé se na regulérní minci objeví svatý. Už v roce 2013 sice na Slovensku měli dvoueurovky s Cyrilem a Metodějem, ty ale byly pamětní mince. A svatozáře jim Slováci museli na Evropě vybojovat, ta náboženské symboly na penězích nechtěla.
Světec bude i na dvoueurovce, kterou ozdobí portrét svatého Paisije Chilendarského, autora díla Istorija Slavjanobolgarskaja (Slovanskobulharská historie) z roku 1762 a klíčové postavy bulharského národního obrození. Zatím ho najdete i na minci v hodnotě dva leva.
Co je leva
Je bulharská měna levá? Ani ne. Pravá bulharská měna je lev – jeden lev, dva leva. Není to jediná evropská země, jejíž peníze se jmenují po králi zvířat. A zvířecích měn je víc:
Euro je zákonným platidlem ve 21 státech Evropské unie (včetně Bulharska) – těm se říká eurozóna. Mimo EU eurem oficiálně platí i čtyři malé evropské státy: Vatikán, Monako, San Marino a Andorra. Ty mají s EU měnové dohody a razí i vlastní eurové mince. Další tři země – Černá Hora, Kosovo – a některá zámořské území Francie euro používají bez formální dohody, jednostranně.
Musí dodržet pět maastrichtských kritérií. Držet nízkou inflaci (ne výrazně vyšší než v zemích s nejnižší inflací v eurozóně), mít stabilní veřejné finance (roční schodek rozpočtu pod 3 % HDP), mít veřejný dluh pod 60 % HDP, stabilní úrokové sazby a aspoň dva roky pobýt v kurzovém mechanismu ERM II, tedy držet pevný kurz k euru bez devalvace. Splnění hodnot posuzují Evropská komise a Evropská centrální banka
ERM II je zkratka pro Exchange Rate Mechanism II – kurzový mechanismus, který má stabilizovat měny zemí, které se připravují na euro. Každá měna v systému má stanovený kurz vůči euru a smí kolísat jen v úzkém pásmu (většinou ±15 %). Země musí v ERM II vydržet minimálně dva roky bez jednostranné devalvace. Bulharský lev byl k euru takto přišpendlen už od roku 2020, fakticky ale už dlouho předtím: nejprve měl lev pevný kurz k marce, po jejím konci pak k euru.
Přechod má vždy několik fází. Obchody musí zobrazovat ceny dvojmo (v eurech i původní měně), většinou šest měsíců před a šest měsíců po zavedení eura. Po určitou dobu platí obě měny souběžně – v Bulharsku to bude celý leden 2026. Při platbě ve lvech ale musí obchodník vracet už jen v eurech. Hotovost lze pak ještě nějakou dobu měnit v bankách a na poštách, v centrální bance obvykle ještě velmi dlouhou dobu.
Každá země s práem razit eura má na jedné straně euromincí svůj vlastní motiv. Design bankovek je společný, ale národní strana mincí odráží kulturní nebo historické symboly daného státu. Bulharské centy bude zdobit reliéf „madarského jezdce“ (raně středověká památka zapsaná v UNESCO), na eurové minci bude světec Ivan Rilský a na dvoueurovce svatý Paisij Chilendarský, klíčová postava bulharského národního obrození.