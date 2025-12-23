Silná koruna očima expertů. Vydrží, nebo je lepší koupit eura dopředu?

Podle agentury Bloomberg se česká koruna v letošním roce řadí mezi nejvýkonnější měny světa. Pohled na graf, který ukazuje, jak za poslední rok posílila vůči euru, to jasně dokazuje. Proč se koruně tak daří a můžeme očekávat její další posilování?
Jak se bude podle vás vyvíjet cena koruny vůči euru v horizontu dvou měsíců (jarní prázdniny) a půl roku (letní prázdniny). Měl by si člověk radši nakoupit eura dopředu?
Pavel Sobíšek
hlavní ekonom Unicredit Bank
Kurz EUR–CZK predikujeme po celý rok 2026 kolem 24,40 koruny za euro. Kurz je momentálně uzamčený v úzkém pásmu, z nějž by ho mohl vytrhnout jen silný a nečekaný impuls. Takový zřejmě nepřijde ze strany úrokových sazeb ČNB či ECB, pro něž se čeká během (většiny) příštího roku stagnace. Jako rizika tedy zůstávají buďto trendové posilování eura proti dolaru, které by tlačilo korunu k posílení vůči euru, nebo zvýšení globální averse vůči riziku, které by korunu naopak oslabovalo. Nákup eur bych dopředu na delší dobu neřešil, neboť je jejich držení spojeno s úrokovým znevýhodněním.
Dominik Rusinko
Hlavní ekonom Patria Finance
Česká koruna má za sebou nad očekávání dobrý rok. Na jeho začátku byli analytici (včetně nás) nastaveni na její přibližnou stabilitu okolo úrovně 25 korun za euro, tuzemská měna ale překvapila více než tří procentním posílením na 24,30 koruny za euro. Nikoli skokově, ale spíše plíživě. A to navzdory turbulentnímu vývoji na trzích kvůli neortodoxním politikám Donalda Trumpa. Má koruna v příštím roce šanci tyto zisky udržet? My si myslíme, že ano. A nejen to, vidíme prostor i pro další lehké posílení pod hranici 24 korun za euro. Do karet by jí měly hrát – podobně jako v letošním roce – tři důležité faktory: jestřábí ČNB, silné domácí makro fundamenty a pokračující oslabování amerického dolaru.
Náš výhled na korunu patří aktuálně k těm nejvíce optimistickým na trhu – pro konec příštího roku očekáváme kurz v okolí 23,80 koruny za euro. Rizik však zůstává celá řada: od rozkolísané geopolitiky přes vývoj v pro nás klíčovém Německu až po nepředvídatelné kroky amerického prezidenta Trumpa. Celkově však náš výhled zapadá do pozitivního obrazu tuzemské ekonomiky pro nadcházející rok.
Jiří Tyleček
analytik XTB
Koruna je vůči euru aktuálně relativně silná: v prosinci se pohybuje zhruba kolem 24,20 Kč za euro, tedy blízko nejsilnějších úrovní letošního roku. A na začátku roku 2025 nevidím žádné výrazné události, které by měly s kurzem výrazně pohnout. V horizontu dvou měsíců tedy čekám spíš stabilitu s běžnými výkyvy - výraznější pohyb obvykle přijde až při překvapení z centrálních bank nebo při prudké změně nálady na trzích.
Rozhodující bude, jak se bude vyvíjet měnová politika v Česku a v eurozóně. ČNB ve své aktuální prognóze naznačuje spíše stabilitu krátkodobých sazeb v nejbližších čtvrtletích a poté jejich pozvolný nárůst. Část bankovní rady připouští, že dalším krokem může být i zvýšení sazeb, i když tržní očekávání růstu už v roce 2026 mohou být předčasná.
Na straně ECB se depozitní sazba drží na 2 % a trh řeší, zda další krok v roce 2026 bude spíš stabilita, další snížení, nebo dokonce zvýšení. To je hlavní důvod, proč je půlroční horizont (letní prázdniny) opravdu nejistý: pokud se úrokový diferenciál bude zužovat ve prospěch eura, koruna může část své síly odevzdat, a naopak.
Nakoupit eura dopředu? Pokud jde o dovolenou a chcete hlavně jistotu, dává smysl rozložit nákup do více částí (např. část nyní, část později). Lidé však už často nákupy měny dopředu neřeší a na místě vybírají a platí kartou. Stěžejní je hlídat poplatky a směnné spready - ty často rozhodnou víc než „správné načasování".
Petr Dufek
hlavní ekonom Creditas
Přesně načasovat nákup eur na dovolenou snad ani nejde. Pokud mi kurz vyhovuje už nyní, proč to dlouze odkládat. Vždyť deset haléřů na euru k dobru znamená deset korun při nákupu sta eur. To snad za nějaké spekulace ani nestojí.
Kurz okolo 24,20–30 mi připadá docela atraktivní. Teď na konci roku už je to o něco horší s tím, jak se zavírají pozice na trzích. Vhodnou strategií je mít eurový účet s kartou zdarma a postupně přikupovat podle situace.
Pokud chce někdo vyčkávat, možná bude začátek ledna pro nákup zajímavější.
Miroslav Novák
hlavní analytik Citfin
Jedním z mých oblíbených citátů je Chceš-li znát budoucnost, studuj minulost. Pokud ho uplatním na vývoj koruny, tak dostávám následující. Koruna vůči euru v posledním půl roku posílila o necelá 3 % a obchodování se od hladiny 25 CZK/EUR posunulo až na 24,10 CZK/EUR na začátku prosince. Za posilováním koruny stála kombinace faktorů. Zaprvé rychleji rostla domácí ekonomika, když negativní dopad amerických cel do tuzemské hospodářské aktivity nebyl tak výrazný, jak se očekávalo. Zadruhé bankovní rada České národní banky (ČNB) naposledy snížila úrokové sazby letos v květnu a od té doby signalizuje, že je s aktuálním nastavením sazeb spokojena. Úrokový diferenciál mezi korunovými a eurovými tržními sazbami je tak otevřen ve prospěch české měny. Zatřetí na finančních trzích panuje v posledních měsících pozitivní risk on nálada, což pomáhá obecně středoevropským měnám, korunu nevyjímaje.
Pokud budou tyto z pohledu koruny pozitivní faktory přetrvávat i v roce 2026 a díky fiskální expanzi se rozjede i německá ekonomika, tak vidím jako pravděpodobnější scénář další posilování koruny. Do začátku února by tak koruna mohla ze současných hodnot posílit až k hladině 24 CZK/EUR. V půlročním horizontu bych se nedivil ještě výraznějšímu posílení české měny hlouběji pod hranici 24 CZK/EUR. A pokud budu hodně odvážný tak až k maximu z dubna 2023, tj. zhruba na 23,30 CZK/EUR.
V rámci diverzifikace rizika bych si však minimálně na jarní prázdniny už nějaká eura nakoupil. Za prvé je i přes oslabení koruny v posledních dvou týdnech totiž aktuální kurz na nákup eura pořád celkem příznivý. A za druhé je potřeba mít stále na paměti, že do hry mohou vstoupit mimořádné události a zcela změnit předpoklady, na kterých je další posilování koruny založeno.
Silvie Housková
Šéfredaktorka webu Peníze.cz začínala v zahraniční redakci Radiožurnálu, odkud v roce 2014 přestoupila do zahraniční redakce Hospodářských novin, kde se věnovala především reportování o Evropské unii. Editovala web HN.cz,... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem