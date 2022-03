ČNB zahájila intervence. Brání oslabování koruny

Česká národní banka začala chránit kurz koruny před dalším oslabováním.

„ČNB sděluje, že je aktivní na devizovém trhu a provádí operace, aby tlumila nadměrné výkyvy kurzu a oslabování koruny. Tato aktivita ČNB je nezbytná pro plnění jejích zákonných cílů,“ uvedla Markéta Fišerová, mluvčí ČNB.

„ČNB má v mezinárodním srovnání vysoké devizové rezervy, jejichž využití ve výjimečné situaci, v jaké se momentálně nacházíme, je plně opodstatněné. ČNB nebude sdělovat další podrobnosti k těmto svým operacím,“ dodala Fišerová. Centrální banka měla ke konci ledna v rezervách 157 miliard eur.

Koruna v posledních dnech v reakci na válku na Ukrajině výrazně oslabovala, dnes dopoledne až nad 25,85 koruny za euro. Před desátou pak přišlo náhlé posílení pod hranici 25,7 koruny.

Slabší koruna zvyšuje inflační tlaky, když zdražují dovozy. Dobře je to vidět třeba na rekordních cenách benzinu.

Cíl ČNB je tentokrát opačný než u intervencí, které prováděla od listopadu 2013 do dubna 2017: tehdy ČNB dlouhodobě bránila koruně v posílení nad 27 korun za euro, a to kvůli obavám z deflace. Tenkrát se intervence tedy dělaly, aby ceny více rostly, nyní je to naopak kvůli zpomalení zdražování.

Psali jsme včera: Začne ČNB chránit korunu? Ve hře je návrat intervencí

Koruna na dnešní intervenci České národní banky bezprostředně zareagovala mírným posílením. Další tlak na její oslabení bude ale zřejmě enormní. Bude se stupňovat s možným dalším postupem ruských vojsk na Ukrajině, zejména pak s dobytím Kyjeva. pic.twitter.com/x4sWBREBu7 — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) March 4, 2022

Je to tu. Nadešel čas využít nabobtnalé devizové rezervy.

K čemu jinému by byly, než bránit stabilitu vnější: kurz ale i vnitřní: domácí inflaci.@CNB_cz @RaiffeisenCZ pic.twitter.com/mFWZKMJQAE — Helena Horská (@HelenaHorska) March 4, 2022

Poprvé v tomhle tisíciletí ČNB intervenuje za silnější korunu!

Munice má víc než dost. https://t.co/5YgzkR6FuQ — Luděk Vainert (@LudekV) March 4, 2022

Kurzy měn na Peníze.cz Směna je život! Chcete vyměnit peníze nebo nakoupit v zahraničním obchodě? Jedete do ciziny a nevíte, kolik místních peněz dostanete za svoje koruny? Máte zainvestováno v cizí měně a zajímá vás kurz eura, kurz dolaru nebo třeba kurz švýcarského franku? Máme čerstvý kurzovní lístek, který každý den zveřejňuje Česká národní banka, i kurzovní lístky českých bank. Nejhledanější kurzy měn Euro 25,645 -0,22 Kč Americký dolar 23,154 -0,14 Kč Britská libra 30,989 -0,06 Kč Chorvatská kuna 3,387 -0,03 Kč Turecká lira 1,637 -0,02 Kč Kurzy měn na Peníze.cz Přepočet měn

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.