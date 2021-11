Koruna je nejsilnější od příchodu pandemie

Česká měna dnes odpoledne středoevropského času zpevnila pod úroveň 25,20 koruny za jedno euro. Je tak nejsilnější od doby před propuknutím pandemie v Česku na přelomu loňského února a března.

Podle údajů agentury Bloomberg dnes posílila až na 25,183 koruny za euro, tedy na nejsilnější úroveň od 24. února 2020.

Koruna zpevňuje nejen v důsledku včerejšího – razantnějšího než očekáváného – zvýšení základní úrokové sazby ČNB, ale také v očekávání dalšího jejího zvyšování. Trh nyní sází na to, že už během tří měsíců by mohla základní sazba činit až 3,25 procenta. To by znamenalo, že ČNB svoji základní sazbu zvýší ještě o další 0,5 procentního bodu. Takřka jisté je, že už na svém prosincovém zasedání zvýší ČNB základní sazbu až právě o 0,5 procentního bodu.

Posilující koruna by měla postupně zlevňovat dovoz, což se projeví protiinflačně. Je to jeden ze způsobů, jak se ČNB snaží zvyšováním sazeb, obecněji zpřísňováním měnových podmínek, krotit inflaci.

Nicméně horizont měnové politiky ČNB činí 12 až 18 měsíců, takže centrální banka je s to ovlivnit inflaci převážně až v tomto období, tedy nejdříve na přelomu let 2022 a 2023. Na přelomu roku letošního a roku 2022 je třeba – navzdory aktuálnímu razantnímu zvyšování sazeb a navzdory zpevňování koruny – počítat s až sedmiprocentní inflací, nejvyšší od roku 2008. Nelze ale vyloučit ani inflaci až osmiprocentní, klíčovou roli bude hrát vzestup cen energií.

Autor je hlavním ekonomem Trinity Bank a členem Národní ekonomické rady vlády.

