Očima expertů: Bezpečný přístav? Tím koruna nikdy nebyla

V dubnu uplynuly dva roky od konce intervencí, kterými Česká národní banka držela naši měnu takřka tři a půl roku nesmlouvavě na uzdě. Samotné ukončení měnového závazku proběhlo – pro někoho dost překvapivě – bez větších komplikací, žádná divočina se nekonala. Čekalo se, že po čase začne koruna výrazněji posilovat. Jenže ani k tomu nedošlo.

„Je to zkrátka daň za intervence. Podle mě držela ČNB kurzový závazek zbytečně dlouho, měla ho ukončit dříve, rychleji a bez varování, aby nevábila spekulanty,“ uznal v lednovém rozhovoru pro Peníze.cz nový člen bankovní rady ČNB Aleš Michl. Problém je navíc v tom, že velcí zahraniční investoři měnám rozvojových zemí, mezi které – ať už se nám to líbí, nebo ne – patří i Česko, dnes zrovna nefandí.

A jaký má mdlá výkonost koruny ohlas ve světě? Agentura Bloomberg před týdnem publikovala na svém webu článek, ve kterém ji vůbec nešetří. V textu mimo jiné cituje ekonomku Raiffeisenbank Helenu Horskou, která zmiňuje, že koruna ztratila status bezpečného útočiště. O mediální pozornost v Česku pak nebyla nouze. „Koruna už není miláčkem investorů.“„Z miláčka se stává vyděděnec.“ To jsou jen dva z mnoha titulků, které se okamžitě vyrojily.

Co na to bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer? „Přiznám se, že vůbec nechápu, co tím Helena chtěla říct, takže se mi to hrozně špatně komentuje. Koruna jinak dlouhodobě posilovat bude, neb fundamentálně nemůže jinak,“ odpověděl na náš dotaz „duchovní otec“ intervencí vůči koruně.

Co si o pozici domácí měny myslí další odborníci? Proč se podle nich koruně nedaří dlouhodobě posilovat? Ztratila koruna status bezpečného útočiště? A pokud ano, tak jak získat zpět důvěru trhu?

Jan Bureš

hlavní ekonom Patria Finance

Česká koruna po intervencích ztratila na atraktivitě kvůli tomu, že jsou v ní velké objemy spekulativních investic, které v časech vyššího globálního napětí pomalu odtékají (tempo je zatím velice mírné). Navíc se lehce zhoršuje obchodní bilance a exportní sektor je proti pohybům koruny z velké části zajištěn a nesměňuje proto na trzích tak velké objemy eur. Stabilnější slabá koruna není zatím pro ekonomiku problém. Výraznější ztráty koruny spojené s masivnějším odlivem zahraničního kapitálu by pravděpodobně tlumila ČNB rozprodejem devizových rezerv.

Martin Mašát

portfolio manažer Partners investiční společnosti

Česko patří z pohledu mezinárodních investorů do balíku nerozvinutých zemí po bok takových jmen jako Indie, Brazílie, Ukrajina, Nigérie nebo Čína. A v současnosti investoři nemají v tyto země velkou důvěru a korigují váhu skupiny v portfoliích. Tato nedůvěra, bohužel, padá i na Českou republiku, respektive českou korunu, která si to vůbec nezaslouží.

Dostat se mezi vyspělé země, tedy do první finanční ligy, je téměř nemožné – důvodem je nerozvinutý finanční trh. Aby investoři začali korunu vnímat pozitivně, což si vzhledem k solidnímu růstu, předvídatelné inflaci, nízkému zadlužení a relativně konzistentní měnové politice, zaslouží, musí i nadále poskytovat diametrálně odlišná čísla od jiných nerozvinutých zemí.

Současné mírné kolísání kurzu koruny je dáno nejistotou na trzích a pokles ostatních měn ve skupině potvrzuje bezpečný status koruny, kam se investoři stahují v období zvýšeného rizika. Smutní musí být leda spekulanti, kteří očekávali pokračující rychlé posilování.

Helena Horská

hlavní ekonomka Raiffeisenbank

Česká koruna je více než jindy ovlivněna vnějšími vlivy – vývojem v zahraničí a okolních státech. Domácí faktory, jako jsou vyšší úrokové sazby nebo stále solidní růst ekonomiky, jsou investory přehlížené. Daleko větší vliv na kurz koruny má paradoxně například dění v Turecku nebo vyjednání Donalda Trumpa s Čínou.

A proč se česká měna chová jinak než před 12–15 lety? Můžou za to zahraniční investoři, kteří drží velké objemy korun a vystavují svými nákupy a prodeji českou korunu globálním vlivům. Nereagují ani tak na domácí události, ale upravují své investice spíš podle vývoje ve světě a v regionu. Navíc exportéři, kteří při směně tržeb z vývozu nakupovali českou korunu, stále méně českou měnu poptávají, protože se proti neočekávaným pohybům kurzu brání tím, že provádějí platby v cizích měnách, ve kterých inkasují za své vývozy, nebo se zajišťují na finančním trhu.

Na současný, ale i dlouhodobější vývoj koruny může mít vliv fakt, že Česko se zatím staví odmítavě k přijetí eura a očekávání trhu, že česká koruna podobně jako slovenská před vstupem do eurozóny výrazně posílí, se rozplývají v nedohlednu.

Dominik Stroukal

hlavní ekonom Roklen

Česká koruna nikdy nebyla bezpečný přístav. Respektive je pravda, že mezi měnami rozvíjejících se ekonomik patří mezi ty bezpečnější. A není divu, když se srovnává například s tureckou lirou či brazilským realem. Ale z celosvětového hlediska bezpečným přístavem koruna nikdy nebyla a nemohla tak své postavení ztratit. Hypoteticky by ho mohla získat, kdybychom se vymanili ze skupiny rozvíjejících se ekonomik a dostali se mezi ty rozvinuté. Jen pro srovnání – jakkoliv jde jen o jeden z důležitých ukazatelů rozvinutosti – Česko má o čtyři procenta nižší HDP na hlavu než nejchudší z rozvinutých ekonomik, Izrael. Při bližším zkoumání kritérií, podle kterých různé instituce země označují za rozvinuté, je zjevné, že nám nechybí moc. Stačilo by trochu odlehčit trhu, abychom rychleji bohatli. Jenom potom by měla česká koruna šanci se zařadit po bok velikánů, jako je švýcarský frank, dolar, euro nebo japonský jen. Do té doby ji budou kolegové z rozvíjejících se ekonomik táhnout dolů.

Jana Mücková

ekonomka Bondster

Koruna nikdy bezpečným úložištěm nebyla. To, že do ní směřovalo velké množství zahraničního kapitálu, bylo způsobeno intervencemi ČNB. Tím k sobě koruna přitáhla pozornost, protože investoři čekali, že koruna bude dlouhodobě stabilní a po skončení intervencí posílí. Stala se tak v uvozovkách bezpečným úložištěm. Přestože se jedná o jednu z nejméně volatilních měn v regionu, nemůžeme ji jako bezpečný přístav chápat. Zejména v případě otřesů na finančních trzích jsou středoevropské měny testovány a jsou velmi kolísavé. Stačí připomenout, co se stalo při poslední krizi – maďarský forint táhl dolů všechny měny v regionu. Mnoho Maďarů tehdy mělo cizoměnové hypotéky a hospodářství čelilo velkému odlivu kapitálu. Podobný scénář u koruny není pravděpodobný, protože naše ekonomika je oproti té maďarské zdravější, nicméně korelace mezi forintem, zlotým a korunou je vysoká.

Michal Brožka

hlavní ekonom Cyrrus a lektor Unicorn College

Koruně se nedaří posilovat především z důvodu její „překoupenosti“ po intervencích. Dřív jsem to přirovnával k situaci, kdy by si všichni v obavě ze zdražení nakoupili do zásoby více nových bot, které ale nejsou potřeba. Ale překoupenost není jediný důvod. Hlavním důvodem dlouhodobého posilování koruny byla konvergence cenových hladin, jak rostla relativní výkonnost české ekonomiky. Ale i tento důvod je nyní slabší, než býval, cenové hladiny Česka a eurozóny se přiblížily.

A co se statusu bezpečného přístavu týče, podle mého názoru ho koruna neztratila, protože skutečným bezpečným přístavem nikdy nebyla. Ovšem byla a stále je brána za relativně bezpečnou, nízkoinflační a málo volatilní měnu v rámci svého regionu. Ve srovnání s Polskem či Maďarskem se můžeme chlubit celkem slušnou a nezávislou centrální bankou.

Matěj Novák

ředitel společnosti EasyChange a člen představenstva České fintechové asociace

Po ukončení intervence velká část trhu spekulovala na posílení koruny, a jakmile koruna posílila, začali spekulanti a investoři opouštět své pozice a tím ji zase oslabovali. De facto vytvořili prostředí, ve kterém neměla koruna šanci výrazněji posílit. V dnešní době se k tomu ještě přidává zpomalující ekonomika, a tím pádem jsou měny z rozvíjejících se ekonomik (kam koruna patří) pod tlakem.

Myslím si, že celosvětově koruna nikdy status bezpečného úložiště neměla. Podle mě se můžeme bavit pouze o statusu bezpečného úložiště v konkurenci zemí střední Evropy, respektive Visegrádské čtyřky. Jelikož je u nás velmi nepřehledná politická situace, která spíš ukazuje na směřování země na východ, není se co divit, že nás investoři opouštějí a radši přesouvají finance jinam.

A jak získat důvěru trhů zpět? Opětovným otočením kormidla na západ. Až doslouží toto politické zastoupení a zvolíme si snad nějaké více prozápadní, budeme opět bráni v očích investorů více transparentně a důvěra se vrátí.

Tomáš Krejčí

hlavní analytik eTrader

Opět se potvrzuje, že Česko je příliš malá otevřená ekonomika na to, aby svou politikou mohla rozhodovat o měnovém kurzu. Zahraniční investoři v roce 2017 hojně spekulovali na budoucí růst české koruny, který se skutečně dostavil, a česká koruna byla mezi premianty roku 2018. Během února loňského roku se měnový pár EUR/CZK obchodoval v poměru 25,12. Příčinou následného obratu a depreciačních tlaků jsou pak hlavně globální distorze, které mají na naši exportně zaměřenou ekonomiku klíčový vliv. Brexit a eskalující obchodní napětí mezi USA a Čínou silně ovlivňují vývoj německé ekonomiky, na kterou jsme kriticky navázáni. Koruna i proto ztrácí svůj původní růstový potenciál a investoři opouští od předešlých sázek. Negativní globální sentiment je silnější faktor než aktuální zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB, čímž se výrazně navyšuje náš úrokový diferenciál.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Czech Fund

Když se vytiskne přes dva tisíce miliard korun navíc, aby exportéři mohli v zahraničí konkurovat spíš lácí než kvalitou, je zřejmé, že to nepoškozuje jenom produktivitu českých firem. Česká národní banka svým intervenčním režimem poškodila také takzvané transmisní mechanismy své měnové politiky. Vlastně střelila do nohy nejen firmy a jejich motivaci k inovacím, ale postřelila také sama sebe. Že dlouhodobě ponížila kupní sílu Čechů v zahraničí, už je jen taková drobnost. Nebýt intervencí, mohl být kurz koruny k euru po řadu let průměrně třeba o 1,50 až dvě koruny silnější, než byl a je ve skutečnosti. Každým dalším dnem je zřetelnější, o jaký omyl se jednalo. Přitom fatální chybou bylo hlavně protažení oslabování koruny za horizont roku 2016, tedy onen „tvrdý závazek“. Lze předpokládat, že si dnes už i strůjci tehdejšího zákroku svoji chybu dobře uvědomují, ačkoli to pochopitelně nikdy nepřiznají. Obří devizové rezervy, které ČNB nahromadila, a související fenomén takzvané překoupenosti české měny ji drží níže, ačkoli nejde o jediné faktory.

Vývoj ve světě objektivně středoevropským měnám nyní nesvědčí. Argumentovat ale tím, že polský zlotý nebo maďarský forint přece oslabují také, lze jen do určité míry. Jak Polsko, nebo Maďarsko mají základní úrokovou sazbu citelně níže než Česko a zároveň jejich ekonomika v celé řadě zásadních faktorů, například zadlužení v poměru k HDP, vykazuje horší stav než ta česká. Navíc, v hodnocení tří klíčových světových ratingových agentur je Česko o jeden až tři stupně nad Polskem a o pět až šest stupňů nad Maďarskem. Z pohledu agentur Standard & Poor’s a Fitch jsme na tom celkově ekonomicky lépe než Polsko přesně o tolik, o kolik je Německo či Švýcarsko – ratingoví premianti – zase lepší než my. Naštěstí ratingové agentury nehodnotí intervenční režim ČNB sám o sobě, to bychom museli být o dost níže. Smutné.