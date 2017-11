Očima expertů. Investice do bitcoinu a dalších kryptoměn

Když jsme se letos v lednu v anketě Očima expertů věnovali kryptoměnám naposledy, útočil bitcoin na kótu tisíc dolarů. A pak se utrhnul ze řetězu. Tento týden se jeho hodnota vyšplhala dokonce až na 11 tisíc dolarů, tedy zhruba 237 tisíc korun. Do rozjetého rychlíku naskakují stále další kupující, mezi nimi často i ti, kteří o podstatě a fungování kryptoměn nemají žádné ponětí. Někteří ekonomové proto varují, že se nafukuje obří spekulativní bublina, jejíž prasknutí bude pořádně bolet.

Dlužno ovšem přiznat, že brzký konec se bitcoinu pravidelně prorokuje prakticky od té chvíle, kdy se o něm začalo šířeji vědět.

Vychází nový Finmag Najdete v něm také: Bitcoin – nová vkladní knížka V samoobsluze tím nezaplatíte. Přesto se bitcoinu i dalším kryptoměnám daří čím dál líp. nejen jako platidlům, ale především jako praktickému úkrytu a nosiči bohatství. Chci Finmag

Nová vkladní knížka?

Na konci letošního října měli lidé po celém světě uloženo v bitcoinech 97 miliard dolarů (dvě biliardy korun). Kryptoměny ale zdaleka nejsou jen bitcoin. Jsou tu i takzvané altcoiny jako ethereum, ripple, litecoin, dash a stovky dalších.

Bitcoin není jediná kryptoměna. Je „pouze“ první a nejvýznamnější z několika stovek kryptoměn. Většina z nich je zbytečná, nebo dokonce nebezpečná. Pár jich ale stojí za pozornost.

Těch bylo před měsícem nakoupeno zhruba za 76 miliard dolarů a objemy peněz, které do těchto kryptoměn míří, každý den raketově narůstají. Obchodováním s alternativními měnami se navíc už seriózně zabývají i velké finanční instituce. Většina bankovních korporací a centrálních bank ale vystupuje vůči kryptoměnám stále odmítavě. Ukázkovým příkladem je šéf americké banky JP Morgan Jamie Dimon, který o bitcoinu a dalších mluví jako o podvodu. Zaměstnance, který by s kryptoměnami obchodoval, by prý na hodinu propustil.

Co si o bitcoinu a dalších kryptoměnách myslí ekonomové, analytici a investoři? Jde o atraktivní investici, nebo o nebezpečnou spekulaci? A jaká z kryptoměn má dnes největší (nejen) investiční potenciál?

Pavel Drahotský

ředitel Saxo Bank pro střední a východní Evropu

Bitcoin je očividným průkopníkem mezi kryptoměnami a má výhodu, že byl ve srovnání s ostatními první na trhu. Jedná se o ideální, vysoce volatilní nástroj pro krátkodobé obchodování. Pokud bude zachována současná relativní stabilita světové ekonomiky, lze očekávat pokračování jeho růstu. Jeho cena je totiž hnána stabilním ekonomickým prostředím a přebytkem hotovosti.

Pomyslnou černou labuť ale nelze vyloučit nikdy. Pokud by „něco“ poškodilo reputaci pouze bitcoinu, ale nedotklo se fundamentu kryptoměn jako takových, mohli bychom být svědky masivního přesunu k dalším „modernějším a víc transparentním“ kryptoměnám a jejich diverzifikace. Z dlouhodobého hlediska je tedy na místě obezřetnost, neboť bitcoin je lídrem pelotonu už víc než 1200 kryptoměn, mezi kterými jsou ethereum, ripple, litecoin a mnoho dalších. Je tedy otázkou, zda svou pozici v budoucnu nepřenechá některým z následovníků. Osobně jsem přesvědčen, že budoucnost kryptoměn netkví v monopolu, ale v širším zastoupení osmi až deseti vzájemně zastupitelných alternativ, tak jako je tomu dnes s měnami klíčových světových ekonomik.

Aleš Tůma

finanční analytik Partners

Kromě bitcoinu teď raketově roste i dogecoin původně myšlený jako recese. Nedávno si jedna americká firma přidala do názvu slovo blockchain, a její akcie okamžitě poskočily o 50 procent. Jestli potřebujete další důkazy o stádním chování, stačí použít Google. Spekulace s tradičními měnami jsou nejlepší způsob, jak prodělat kalhoty, takže pro „krypto“ logicky platí totéž, i pokud se skutečně etablují jako alternativní měny. Zatím je všichni kupují ve víře, že se jimi bude platit, teď jen jaksi zbývá to realizovat.

Anketa Bitcoin máš? Kousek bitcoinu mám Celý bitcoin Ne Na mě si se šrapnelem nepřijdete

Nevylučuji, že se některá kryptoměna skutečně uchytí (když pomineme tu většinu, která je přinejlepším digitálním ekvivalentem stravenek). Myšlenka nestátních peněz je zajímavá, a nepatřím mezi dogmatiky tvrdící, že peníze jsou jen to, co má na sobě razítko třeba ČNB. Jako prostředek směny může fungovat víc věcí a status peněz je spíš stupnice než binární proměnná. Nesdílím ale nekritické nadšení dnešních propagátorů kryptoměn (z nichž někteří ještě před rokem bitcoinu sami nevěřili). Pokud se v tom všem vyznáte, máte utvořený názor na to, která kryptoměna řeší nějaký reálný problém lépe než stávající finanční infrastruktura, a znáte rizika, tak prosím. Ale takových investorů je menšina.

Aleš Michl

ekonom, spolumajitel investičního fondu Quant

Kryptoměny jsou dobré na diverzifikaci – nešel bych do nich s cílem vydělat – to je spekulace. Pokud někdo fakt rozumí technologiím, třeba blockchainu, na kterém jede bitcoin, a je přesvědčen, že se to nehackne, že to dál bude decentralizované – tedy protiváha centralizovaným měnám, pak je to lepší diverzifikace, než co nabízí třeba zlato nebo diamanty.

Josef Tětek

analytik, zakladatel Ludwig von Mises Institut

Bitcoin je tu s námi devět let a za tu dobu se prokázal coby antifragilní systém. Krize a propady přicházejí a bitcoin z nich vychází vždy o něco dospělejší, odolnější a hodnotnější. Ekosystém kryptoměn se v posledních letech značně rozšířil a decentralizoval: máme nyní velké množství burz, z nichž žádná nemá tržní podíl vyšší než 15 procent; máme širokou nabídku softwarových a hardwarových peněženek k bezpečné a komfortní správě kryptoměn; máme spoustu vývojářů a projektů, které se snaží v čistě tržním prostředí prorazit s něčím novým. Věřím, že bitcoin a další kryptoměny zažívají letos bod zlomu, kdy s nimi i dřívější skeptici začínají do budoucna počítat. Ačkoli mnozí stále mluví o bublině, letadle či tulipánové mánii, jedná se spíš o parabolický nástup nové technologie.

Osobně do budoucna vkládám největší důvěru v bitcoin, litecoin, vertcoin a monero. První tři budou podle mého názoru tvořit globální integrovaný platební kanál v rámci Lightning Network, posledně jmenovaná je jediná skutečně anonymní měna; což v případě silnější regulace kryptoměn bude velmi hodnotná vlastnost.

Jaroslav Šura

investor

Odpověď je přímo ve vaší otázce. Jednoznačně jde o nebezpečnou spekulaci, kterou odnese spousta drobných investorů. Až se tak stane, bude se v médiích psát, že to bylo zřejmé a dalo se to čekat, případně proč někdo nezasáhnul. Netuším, zda hodnota bitcoinu bude příští rok sto, tisíc, deset tisíc nebo sto tisíc dolarů, ale jako investici ho určitě neberu. Je to gambling. Možná někdo vydělá, že zrealizuje zisky a odolá pokušení na návrat do pozice. Naprostá většina prodělá, jak už to u tulipánových bublin bývá. Hodně spekulantů nakupuje s tím vědomím, že je sice drahý, ale že ho včas prodají někomu jinému. Je vhodné podotknout, že při panice dojde k prudkému poklesu poptávky a stoplossy nemusí fungovat. Bitcoin, a další kryptoměny, je problematický tím, že je mimo kontrolu vlád a centrálních bank (a nelze tedy libovolně natisknout), takže nelze počítat s podporou, spíš naopak.

Jaroslav Brychta

šéf analytického týmu X-Trade Brokers

Kryptoměny jsou velmi zajímavou technologií, která je zároveň velkým příslibem do budoucna. Jedná se ale stále spíše o jeden velký experiment, který se momentálně nachází z pohledu států a regulátorů v tak trochu šedé zóně. Jako investiční nástroj tedy kvůli obrovské volatilitě rozhodně nejsou pro každého. Obzvláště pak ne nyní, kdy jsme svědky meziročního růstu o tisíce procent a intradenních výkyvů, které jdou často i do několika desítek procent. Jsou tedy vhodným investičním nástrojem pouze pro investory, kteří jsou připraveni na takto vysoké výkyvy a investují pouze prostředky, které jsou ochotni ztratit.

Co se jednotlivých kryptoměn týká, jedním z nejdůležitějších aktiv jakékoli kryptoměny je její network efekt, vybudovaná infrastruktura a kvalita developerů. Proto je nejbezpečnější sázka na bitcoin. Z dalších mě zaujaly už pouze ethereum, litecoin a monero, kterou jsou už ale podstatně rizikovější. Velmi varuji před investicemi do malých nevýznamných kryptoměn, kterých jsou dnes stovky a které většinou slouží pouze jako „pump & dump“ schéma k obohacení úzké skupinky lidí.

Peter Bukov

hlavní analytik TopForex

Kdo ještě nenaskočil na kryptománii, ať tak učiní – takto by se asi přibližně daly charakterizovat poslední dny na trhu kryptoměn a hlavně bitcoinu, který stále dosahuje nových maxim. Právě z tohoto důvodu se u brokerů otevírají nové účty opravdu ve velkém. Bitcoin by v současnosti vyhovoval investorům, kterým nevadí vysoká volatilita, a také krátkodobým obchodníkům. Z technického hlediska to opravdu vypadá tak, že bitcoin je v obrovské bublině, i když takový exponenciální růst není z dlouhodobého hlediska opodstatněný. Lidé spekulují na další růst ceny a stádovitě naskakují na tuto mánii. Korekce zřejmě dřív či později přijde, dlouhodobě by však mohla nejznámější kryptoměna stále růst a měla by ji provázet vysoká volatilita. Mezi další oblíbené kryptoměny patří i litecoin a ethereum. Ty však nerostly až tak exponenciálně, a proto by mohly být lákavější pro investory, kteří chtějí zůstat v tomto segmentu, ale nechtějí už nastupovat do bitcoinu kvůli jeho předchozímu masivnímu růstu.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom společnosti Cyrrus

Kryptoměny nejsou investice ani spekulace, jde o sázku. Opravdu jim rozumí jen zlomeček lidí, kteří do nich vkládají peníze. A tento zlomeček lidí vůbec neumí odhadnout politický a společenský dopad rozmachu kryptoměn. Nikdo netuší, čeho všeho budou vlády a centrální banky schopny, až pochopí, jakým je pro ně bitcoin a spol. ohrožením. Alespoň intuitivně už to chápou některé bankovní korporace. Proto bitcoin označují za podvod nebo ho viní z enormní spotřeby elektrické energie. Bitcoin opravdu spotřebovává víc elektřiny než Slovensko, je ovšem až dojemné, že ochránce přírody učinil zrovinka z nadnárodních bankovních skupin a centrálních bankéřů. Možná je jen mrzí, že nevsadili včas. Holt naletěli nobelistovi Krugmanovi, který označuje bitcoin za zlo, a dalším ideologům etatismu, kteří zjevně kryptoměnám moc nerozumí, ale o to přesvědčeněji „vědí“, že jde o bublinu.

Ve věci sázení na kryptoměny věřte pouze sami sobě. Vložte do nich jen tolik peněz, nakolik té či oné kryptoměně rozumíte. A když své peníze do kryptoměn vkládáte, představte si, že je házíte do kanálu. Mentálně se prostě sžijte s tím, že už jste o ně přišli. Pak určitě nebudete zklamaní, pokud to z minuty na minutu praskne. Že už takhle nemáte ani na celý bitcoin? Nevadí. I tisícina bitcoinu může být jednou pěkný balík. Navíc není to jen o bitcoinu a etheru, ale i o litecoinu nebo moneru a dalších.

Štěpán Tvrdý

zakladatel a investiční stratég fondu NWD Global Multi-Asset

Anketa Která odpověď se vám nejvíc íbí? Pavel Drahotský Aleš Tůma Aleš Michl Josef Tětek Jaroslav Šura Jaroslav Brychta Peter Bukov Lukáš Kovanda Štěpán Tvrdý

Je zřejmé, že s kryptoměnami můžete spekulovat na výrazný růst i pokles. Tuto disciplínu bych však doporučil jen profesionálním a zkušeným investorům, kteří mají mnohaleté zkušenosti s obchodováním na finančních trzích. Ti mají nastavena propracovaná pravidla a umí řídit související riziko. Umí se oprostit od emocí a dodržují disciplínu, která je nezbytná pro dlouhodobě úspěšné obchodování. Stejně tak je nezbytný přístup k aktuálním informacím, které je potřeba neustále vyhodnocovat.

Je tedy otázkou pro každého potenciálního zájemce o obchodování s kryptoměnami, jestli je toto vše připraven podstoupit a schopen zajistit. Mnoho běžných a nezkušených investorů často spoléhá pouze na štěstí a minimum informací, což je bohužel blíž gamblingu s pramalou šancí na dlouhodobý úspěch než efektivnímu obchodování.

Kryptoměny jsou trendy záležitost, fantastické hřiště pro napínavé „hry“, při kterých někteří prodělají a někteří vydělají. Někteří dokonce pohádkově zbohatnou. Nezapomeňte ale, že to vše i díky obrovskému riziku, které podstoupí. Proto si myslím, že optimální a udržitelný přístup ke správě většinového majetku je diverzifikovat investice mezi reálná a hodnotová aktiva jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti, zlato a případně další alternativní investice.