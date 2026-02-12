Z kryptofirmy MR Trade zmizela většina peněz klientů. Lhala jim o výnosech

Společnost eDO MR Trade vznikla jako ambiciózní pokus propojit svět kryptoměn s rozsáhlou distribuční sítí finančních poradců eDO finance. Poradci, kteří běžně prodávají konzervativní produkty, začali masově nabízet vysoce riziková kryptoaktiva pod hlavičkou důvěryhodné skupiny. Spojení „institucionální tváře“ poradenské sítě a neregulovaného krypto světa umožnilo firmě vybrat od více než tisícovky klientů částku přesahující jednu miliardu korun.
Nové informace z interní komunikace managementu eDO Finance ale odhalují, že šlo o velmi netransparentní projekt. Informační systém pro klienty nezobrazoval tržní realitu, ale pouze vklad navýšený o „cílený výnos“. Společnost spravovala kryptoaktiva hromadně, což znemožňovalo dohledat majetek konkrétních lidí. Vyplácené částky tak neodpovídaly skutečnému zisku, ale pouze číslům v marketingových materiálech, čímž byl udržován dojem fungujícího byznysu.
„Investorům vyplacená částka vždy odpovídala výši, která byla uvedena v marketingových materiálech společnosti eDo MR Trade, nešlo tedy o skutečný výnos ze správy svěřeného majetku," píše jeden ze členů představenstva eDO Finance v e-mailu, kde shrnuje informace ze setkání managementu a obchodníků, a který mají Peníze.cz k dispozici.
Zlom nastal na začátku letošního roku. Přestože firma do konce loňského roku standardně vyplácela výnosy a nevykazovala problémy, realita v obchodních knihách byla jiná.
„Podle informací od zástupců společnosti eDO MR Trade došlo v rámci obchodních (investičních) aktivit k realizaci ztrát, které ve svém důsledku snižují úroveň svěřeného majetku investorů významně pod hodnotu jejich vkladů. Hodnota portfolií kryptoaktiv, kterými aktuálně společnost eDO MR Trade disponuje, je oproti hodnotě svěřených prostředků na úrovni okolo 20 procent," popisuje člen představenstva eDO Finance v e-mailu. Z jedné miliardy klientských vkladů by tedy zůstalo zhruba 200 milionů.
Není jasné, odkud společnost peníze pro vyplácení výnosů starších investorů brala. Pokud to bylo pouze z peněz nově příchozích klientů, vykazuje tento systém prvky Ponziho schématu, v Česku známého jako letadlo.
Vedení eDO Finance se nyní od aktivit krypto-entity distancuje a tvrdí, že o reálném způsobu obchodování nemělo informace, protože jednatelé eDO MR Trade poskytovali zavádějící účetní podklady. Skupina už požádala policii o prošetření situace a klientům nabízí pomoc s připojením k trestnímu řízení.
Kauzou se zabývá advokátní kancelář Zizlavský Sigmund Legal, která v pátek 6. února oznámila, že pokračuje v právní analýze a celkovém vyhodnocení situace: „Stanovili jsme pracovní verze možných variant dalšího postupu a zpracováváme velké množství dostupných podkladů. Zveřejnění závěrů a realizace konkrétních kroků proto proběhne do dvou týdnů," píše advokátní kancelář na svém webu.
Společnost eDO MR Trade (původně MR Trade) vznikla v únoru 2020 a skrze své majitele byla od počátku pevně vrostlá do struktury holdingu eDO. Jejím stoprocentním vlastníkem je společnost eDO Services, za kterou stojí Jan Hlousek a Richard Procházka. Právě Procházka byl jednou z hlavních tváří celého holdingu a dodnes zůstává jeho spolumajitelem, přičemž v radě jednatelů krypto-entity zasedá spolu s Petrem Prokýškem. Toto úzké propojení potvrzovala i praxe v terénu, kdy finanční poradci ze sítě eDO Finance aktivně nabízeli investice do kryptoměn svým klientům.
Po vypuknutí současné kauzy se skupina eDO začala od své problematické větve rychle distancovat. Richard Procházka začal postupně mizet z orgánů jednotlivých dceřiných firem holdingu, zatímco samotná eDO MR Trade od 2. února spadá výhradně pod jeho kontrolu. Aktuálně se vedení eDO Finance od aktivit jednatelů eDO MR Trade zcela distancuje a tvrdí, že o reálném způsobu obchodování neměli obchodníci ani zbytek holdingu žádné informace.
Silvie Housková
Silvie Housková

Šéfredaktorka webu Peníze.cz
