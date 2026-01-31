Bitcoin v mrazu zatuhuje. Nezdárný syn okradl Ameriku o zabavené krypto

Zimní bouře Fern v USA zpomalila těžbu bitcoinu. Američtí těžaři museli během mrazů omezit provoz, aby ulevili přetíženým sítím a uvolnili proud pro domácnosti a kritickou infrastrukturu.
Největší světový těžební pool Foundry USA snížil svůj výkon na polovinu. I potom ale zůstal na špici a obstarával zhruba čtvrtinu globálního těžebního výkonu.
Největší pool ale nevypínal sám. Bouře Fern zasáhla hlavní těžební oblasti v USA a v rámci takzvaných demand-response programů svůj výkon omezovali i další velcí hráči. Demand-response znamená, že těžaři koordinovaně dočasně vypínají nebo přiškrcují provoz, když spotřeba elektřiny vystřelí a síť je na hraně. Někteří operátoři za to dostávají kompenzace od provozovatelů sítí, takže vlastně místo těžby krátkodobě „prodávají“ svou spotřebu.
Dopad na bitcoinovou síť byl vidět téměř okamžitě. Globální hashrate se v době největšího náporu bouře propadl tak, že místo obvyklých deseti minut trvalo vytěžení bloku zhruba dvanáct minut. Pro uživatele to ale znamená jen mírné zpoždění potvrzování transakcí, žádný systémový kolaps.
Tether má stablecoin na takové to domácí placení
USAT je nový stablecoin, za nímž stojí Tether, společnost, která emituje USDT, nejrozšířenější a nejpoužívanější stablecoin vůbec. USAT je stejně jako USDT vázaný v poměru 1:1 na americký dolar. Fungovat má výhradně v rámci amerického regulatorního rámce podle loni přijatého zákona GENIUS Act. Ten vůbec poprvé nastavuje celonárodní pravidla pro tzv. „payment stablecoiny“ – tedy tokeny určené k placení a vypořádání plateb, nikoli k investování.
„Globální“ USDT, který je vydávaný mimo území USA, je dlouhodobě trnem v oku amerických regulátorů. USAT je oproti tomu koncipovaný jako produkt šitý na míru USA a jejich bankovnímu dohledu. Cíl je jasný: nabídnout americkým institucím a platformám „digitální dolar“ splňující domácí regulaci, aniž by Tether musel obětovat dominanci USDT mimo USA.
Formálně nevydává USAT samotný Tether, ale Anchorage Digital Bank, což je vůbec první plně federálně regulovaná banka, která dostala zelenou k vydávání platebního stablecoinu podle GENIUS Act.
Tether tedy tentokrát spoléhá na starou dobrou bankovní infrastrukturu: vydávání, compliance, on‑chain vypořádání a risk management má na starost americká banka pod přímým dohledem.
Nezdárný syn vyfoukl maršálům stamiliony v kryptu
U.S. Marshals Service, federální policejní složka zodpovědná mimo jiné za správu zabaveného majetku, vyšetřuje možnou krádež zabavených digitálních aktiv. Z vládních peněženek jich mohlo zmizet za víc než 40 milionů dolarů (814 milionů korun).
V podezření je společnost Command Services & Support (CMDSS), technologická firma, kterou si maršálové najali ke správě zadržených kryptoměn. Nebo přesněji: syn jejího šéfa.
„Seznamte se. Tohle je John ‚Lick‘. V roce 2024 ho přistihli, jak flexí s 23 miliony dolarů na adrese peněženky přímo propojené s možnými krádežemi, při kterých americká vláda v roce 2024 a další dosud neidentifikované oběti od listopadu do prosince 2025 přišly o víc než 90 milionů dolarů,“ napsal na síť X.
Podle analytika jde o Johna Daghitu, syna Deana Daghity, prezidenta a výkonného ředitele CMDSS. Daghita mladší prý získal přístup ke kryptopeněženkám se zabavenými aktivy, která si „odklonil“.
Poučená Tesla ukázkově hodluje
Tesla ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku nedělala žádné změny ve svém bitcoinovém portfoliu. Její bitcoinový balík dál čítá 11 509 mincí, tedy skoro miliardu dolarů (přes 20 miliard korun).
Hodnota balíku klesala spolu s bitcoinem, který během posledního loňského kvartálu sestoupil z hodnoty kolem 114 000 dolarů za minci zhruba na 86 000 dolarů. Ze zprávy o výsledcích firmy za čtvrté čtvrtletí vyplývá, že tento pokles donutil Teslu zaúčtovat ztrátu ze snížení hodnoty svých digitální aktiv ve výši přibližně 239 milionů dolarů (4,86 miliardy korun).
Tesla tedy ukázkově hodluje, poklesy ji neznervózňují. Nebylo to tak ale vždycky. V únoru 2021 Tesla zveřejnila, že vlastní 43 200 bitcoinů tehdy v hodnotě přibližně 1,7 miliardy dolarů. V roce 2022, prakticky v nejhorším možném okamžiku, ale Musk a jeho tým asi tři čtvrtiny firemních bitcoinů prodali. Nebýt toho, měli by dnes v bitcoinu přes tři a půl miliardy v dolarech (75 miliard korun).
Daně a krádež
Platforma Waltio, oblíbený francouzský nástroj pro výpočet daní z kryptoměn, se stala obětí hackerské skupiny Shiny Hunters. Hackeři tvrdí, že ukradli data asi padesáti tisíc uživatelů, včetně e-mailů a informací o jejich kryptomajetku za rok 2024, a žádají výkupné.
Útok se odehrál už v prosinci 2025, vydírání ale začalo až minulý týden, kdy hackeři ukázali část dat jako důkaz, že je opravdu mají. Waltio okamžitě podalo trestní oznámení kvůli pokusu o vydírání a narušení datového systému, informovalo uživatele a varovalo je před phishingem a jinými podvody.
Data podle firmy neobsahují adresy ani telefonní čísla, ale jen e-maily spojené s daňovými souhrny kryptotransakcí. I ty ale můžou vést k cíleným útokům nebo můžou znamenat i fyzické ohrožení majitelů.
Skupina Shiny Hunters má za sebou útoky na firmy jako Microsoft nebo Vinted.
Rychlovka pod čarou: Donald Trump v pátek oznámil, koho navrhne do čela americké centrální banky Fed, až v květnu skončí mandát Jeromu Powellovi. Jeho favoritem je Kevin Warsh. Americký prezident tak utnul spekulace, podle kterých měl největší šanci Rick Rieder, dlouholetý šéf dluhopisových investic v BlackRocku, který se netají pozitivním vztahem k bitcoinu.
Rieder, donedávna favorit sázkových trhů a části investorů, mluví o bitcoinu jako o relevantním aktivu a otevřeně se zajímá o roli krypta ve finančním systému. Warsh je v tomto ohledu jiný typ kandidáta: bývalý guvernér Fedu a zkušený insider, který sice připouští, že bitcoin může fungovat jako určitý zdroj tržní disciplíny, ale není vnímaný jako výrazně „pro-krypto“ figura.
Tomáš Krause
V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.
