Bitcoin míří ke sto tisícům. ETF sajou stovky milionů dolarů denně

Tomáš Krause | rubrika: Co se děje | 17. 1. 2026
Bitcoin je plný optimismu. V dubajské speciální ekonomické zóně nemáte žádné soukromí. Podvodníci v kryptu vydělávají s umělou inteligencí 4,5krát víc. Tether ale podvodné peníze mrazí. A nadace Human Rights Foundation posílá grant českému Vexlu. Je tu další Týden v kryptu.
Zdroj: Shutterstock

Pro fanoušky bitcoinu je tenhle týden plný optimismu. Cena jedné mince se pomalu, ale jistě blíží ke stu tisíc dolarů (2,088 milionu korun).

Ve středu se bitcoin prodával těsně pod 98 tisíc dolarů (2,046 milionu korun), tedy téměř o devět procent výš než na začátku týdne. V pátek byl sice zase o něco níž, kolem 95 tisíc dolarů, ale analytici se předhánějí v silných předpovědích.

V tom je svými nákupy podporují bitcoinové ETF. Po týdnech, kdy v nich peněz ubývalo, zažívají největší přílivy za poslední tři měsíce, nasávají stovky milionů dolarů denně a tlačí cenu nahoru.

Vývoj ceny bitcoinu

Zdroj: peníze.cz

Dubaj versus soukromí

Dubajský finanční regulátor DFSA zpřísnil pravidla pro kryptoaktiva ve speciální ekonomické zóně Dubai International Financial Centre (DIFC). Zakázal v ní takzvané privacy tokeny, tedy měny orientované na ochranu soukromí svých vlastníků, mezi které patří třeba Monero (XMR) nebo Zcash (ZEC). Spolu s nimi i nástroje pro anonymizaci transakcí (mixery, tumblery) v jiných kryptoměnách. DFSA přitom argumentuje pravidly proti praní špinavých peněz a pro dodržování sankcí.

Součástí změn je i přísnější vymezení tzv. „fiat crypto tokenů“: do této kategorie nyní spadají jen stablecoiny navázané na fiat měny a kryté kvalitními likvidními rezervami. Ostatní „stablecoinové“ modely jako například DAI do této definice nespadají a v rámci DIFC se posuzují jako běžná kryptoaktiva.

Možná tento zákrok proti měnám chránícím své uživatele vedl k většímu zájmu o ně. Koknrétně Monero zapsalo ve středu nový absolutní rekord, jeho cena se zastavila těsně pod 800 dolary (16 700 korun) za minci. Ještě víc se ale v poslední době dařilo Zcashi, který v minulém roce dokázal růst i o 1400 procent za tři měsíce.

Rok 2025, rok rekordních podvodů

Podle nové zprávy Chainalysis připravili krypto podvodníci lidi prokazatelně (podle dat z blockchainu) minimálně o 14 miliard dolarů. Chainalyssia ale upozorňuje, že skutečná škoda byla jistě vyšší,odhaduje ji na zhruba 17 miliard – část podvodných toků se do statistik dostane až dodatečně, když se podaří identifikovat další adresy.

Je to výrazný nárůst proti roku 2024, za který první tvrdá data ukázala ztrátu 9,9 miliardy dolarů, po doplnění dalších dat ji později upravila na 12 miliard.

Průměrný „zisk z oběti“ se ztrojnásobil na 2764 dolarů (57,7 tisíce korun). Nejrychleji přibývalo podvodů založených na vydávání se za někoho jiného: zloději se tváří jako úřady nebo podpora kryptoburz. Počet tohohle typu scamů vyrostl o 1400 procent, škoda na jednu oběť zároveň stoupla na sedminásobek.

Podvodníkům výrazně pomáhá i umělá inteligence. Scamy s prokazatelným zapojením AI prý „vydělávají“ v průměru 4,5krát víc než ty tradiční: kolem 3,2 milionu dolarů (skoro 67 milionů korun) na jednu operaci oproti zhruba 719 tisícům (15 milionů korun) u těch „bez AI“.

Doménou podvodníků zůstává východní a jihovýchodní Asie. „Fabriky na scam“ v Kambodži a Myanmaru stojí i za podvody, jakým se říká prasečí porážka (pig butchering): pachatelé dlouho vykrmují svůj vztah s obětí přes sociální sítě nebo seznamky a pak ji navedou k „investování“ na falešných platformách, kde ji připraví o všechno.

Úspěchy si ale připsala i policie – v Británii zabavila 61 tisíc bitcoinů za pět miliard liber Číňance Ja-ti Čangové (Yadi Zhang). V USA zase policisti zasáhli proti Prince Group, které zabavili 15 miliard dolarů, a šéfa podvodníků vydali Číně.

Tether mrazí miliony

Nejvíc scamů a podvodů se točí kolem stablecoinů: ukradené prostředky se dají rychle převádět a prát. Jenže není moc chytré v takových stablecoinech peníze dlouho držet. Své o tom teď vědí majitelé pěti adres v síti Tron, na kterých Tether najednou zablokoval celkem asi 182 milionů USDT (4,2 miliardy korun).

Upozornil na to monitoring Whale Alert: šlo o peněženky s částkami zhruba od 12 do 50 milionů USDT. Tether podle svého vyjádření zasáhl na základě formální žádosti orgánů činných v trestním řízení v rámci probíhajícího vyšetřování.

Zmrazení proběhlo přes administrátorské možnosti ve smart kontraktu USDT na Tronu. Peněženky zůstávají viditelné na blockchainu, ale nemůžou posílat prostředky dál.

Tether uvádí, že takto spolupracuje s více než 310 institucemi v 62 zemích a že kumulativně zmrazil aktiva za víc než 3 miliardy dolarů (62,6 miliardy korun).

Human Rights Foundation dá peníze Vexlu

Americká Human Rights Foundation (HRF) rozdělila z Bitcoin Development Fundu mezi 22 projektů po celém světě granty v hodnotě 13 bitcoinů (1,26 milionu dolarů). Podpora míří na open-source vývoj bitcoinu, Lightning Network, decentralizaci těžby, vzdělávání i nástroje na ochranu soukromí a obcházení cenzury v autoritářských režimech. Granty mají pomoci také disidentům a novinářům, mimo jiné v Africe, Asii a Latinské Americe.

Podporu získal i český projekt Vexl: open-source aplikace pro peer-to-peer obchodování s bitcoinem bez sběru osobních dat a bez KYC. Umožňuje získat bitcoin mimo centralizované burzy a jejich dohled, což se hodí zejména v represivních prostředích.

Mezi podpořenými projekty jsou například i Stratum V2 (rovněž s českými kořeny), který cílí na decentralizaci těžby, nebo Braidpool, tedy peer-to-peer mining pool. Podpořené jsou i vzdělávací iniciativy jako Bitcoin Famba v Mosambiku nebo Bitcoin Learning Center v Thajsku.

Rychlovka pod čarou: Nepokoje v Íránu ovlivňují i těžbu bitcoinu. S vypnutým internetem nemůžou tamější těžaři těžit. I kdyby íránská těžba vypadla úplně, šlo by podle odhadů o méně než pět procent globálního hashrate, což by síť bez problémů ustála. Bitcoin ostatně přežil i čínský zásah z roku 2021, po kterém z globálního hashrate na čas zmizelo přes 40 procent.

Týden v kryptu

Kouřový blockchain
Zdroj: Pleska/Dall-e

Důležité otázky a odpovědi (FAQ)

  • Dubai International Financial Centre (DIFC) je mezinárodní finanční centrum v Dubaji fungující jako samostatně regulovaná zóna pro finanční služby. Sdružuje banky, investiční společnosti, fintechy a další instituce a má vlastní dohledový rámec pro část finančních aktivit provozovaných „v DIFC nebo z DIFC“. Regulaci finančních služeb v DIFC vykonává Dubai Financial Services Authority (DFSA).

  • Human Rights Foundation (HRF) je americká nezisková organizace (založená 2005) zaměřená na podporu a ochranu lidských práv, zejména v autoritářských režimech. Organizace pořádá veřejné akce a programy a poskytuje granty na projekty, které mají posilovat občanské svobody, odolnost vůči cenzuře a bezpečnou komunikaci. V kryptosvětě je známá například podporou open-source projektů souvisejících s Bitcoinem přes Bitcoin Development Fund.

  • Vexl je česká open-source aplikace pro peer-to-peer obchodování s bitcoinem, která cílí na minimální sběr dat a vyhnutí se povinnému ověřování identity, jaké známe z burz. Uživatelé si přes aplikaci vyhledávají protistrany a domlouvají směnu přímo mezi sebou, obvykle v rámci lokálních kontaktů a důvěryhodných vazeb. Projekt je prezentovaný jako nástroj pro získání bitcoinu s vyšším důrazem na soukromí a odolnost vůči dohledu.

  • Hashrate je výkon těžby kryptoměny měřený jako počet hashů (výpočetních pokusů) za sekundu, které těžaři provádějí při hledání nového bloku v síti typu proof-of-work (například bitcoin). Čím vyšší hashrate, tím víc výpočetního výkonu síť má a tím obtížnější a dražší je ji napadnout. Hashrate se obvykle uvádí v jednotkách H/s, kH/s, MH/s, GH/s, TH/s, PH/s nebo EH/s.

Tomáš Krause

V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

