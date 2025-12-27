Bitcoin na Vánoce za čtvrtinu. Známá peněženka hlásí problém

Bitcoin se na Štědrý den krátce obchodoval za 24 tisíc dolarů (necelý půlmilion korun). Lehce neuvěřitelná cena se objevila na burze Binance, ovšem jen pro obchody mezi bitcoinem a stablecoinem USD1 a jen na několik vteřin, po kterých se vrátila na „normálních“ 87 tisíc dolarů (1,8 milionu korun).
Propad se tedy neprojevil v kurzu bitcoinu k žádným jiným měnám a zůstal izolovaný právě jen pro stablecoin USD1. Ten mimochodem provozuje společností World Liberty Financial podporovaná rodinou Donalda Trumpa.
Takové náhlé výkyvy cen, kterým se říká flash crash, jsou obvykle způsobené nízkou likviditou. U některých méně obchodovaných párů kryptoměn (na okraji zájmu nebo prostě nových) často není dost tvůrců trhu a neděje se dost obchodů, které by cenu udržovaly. Jediný velký prodej, likvidace nebo automatizovaný obchod pak může rychle „vyluxovat“ všechny nabídky a srazit cenu hluboko pod skutečnou tržní hodnotu. Během klidnějších hodin – jako na Štědrý den – může být efekt ještě silnější, protože na trhu není dost aktivních účastníků, jejichž nabídky by pád absorbovaly a obnovily „běžnou cenu“.
Peněženka má problém, uživatelé přišli o sedm milionů dolarů
Klidné Vánoce nemají uživatelé peněženky Trust Wallet, provozované burzou Binance. Známý blockchainový analytik ZachXBT ve čtvrtek upozornil, že množství uživatelů Trust Wallet zmizely z peněženek během krátké doby peníze. Na základě seznamu jejich adres ZachXBT uvedl, že útočník ukradl stovkám uživatelů dohromady přes šest milionů dolarů. Příčina tou dobou nebyla známá, ale analytik upozornil, že ztráty se časově shodují s aktualizací rozšíření Trust Wallet pro prohlížeč Chrome.
Tým Trust Wallet později souvislost s aktualizací rozšíření prohlížeče Trust Wallet (verze 2.68) potvrdil a vyzval uživatele k okamžitému upgrade na verzi 2.69. Uživatelé používající jiné verze rozšíření Chromu nebo ti, co mají Trust Wallet v mobilu, prý nejsou a nebyli v ohrožení.
K problému se pak na X vyjádřil i zakladatel Binance: „Tento hack zatím způsobil škody ve výši sedm milionů dolarů (144,5 milionu korun), Trust Wallet je pokryje. Finanční prostředky uživatelů jsou v bezpečí. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za způsobené nepříjemnosti.“
Incident není jistě příjemný ani pro Revolut, který před dvěma týdny oznámil právě s Trust Wallet úzkou spolupráci.
ETFkům vládne bitcoin
Kryptoměnové burzovně obchodované fondy bilancují rok 2025. Jasným favoritem velkých investorů byl letos bitcoin. Udržel drtivou dominanci, během roku měly bitcoinové fondy mezi všemi kryptoměnovými ETF tržní podíl 70–85 procent. Odráží to přístup institucionálních investorů ke kryptoměnám: bitcoin je pro ně základní vstupní bod do světa kryptoměn, ale pokud jde další digitální aktiva, zůstávají opatrní.
Nákupy velkých společností prostřednictvím ETF a jiných investičních nástrojů poskytovaly bitcoinu v průběhu roku 2025 konzistentní cenovou podporu, což přispělo k jeho relativně lepšímu výkonu ve srovnání s altcoiny. Zdá se, že institucionální portfolia zacházejí s bitcoinem jinak než s jinými digitálními aktivy a považují ho spíš za makroekonomické zajištění nebo digitální komoditu, než aby ho zařazovaly po bok ostatních kryptoměn.
Ethereum mělo v průběhu roku 2025 na trhu kryptoměnových ETFek podíl zhruba mezi 15–30 procenty. Postupné rozšiřování podílu etheru naznačuje rostoucí důvěru institucí ve druhou největší kryptoměnu, i když ta pořád zůstává ve stínu bitcoinu.
Fondy zaměřené na další altcoiny jako třeba XRP, SOL, LINK, LTC a DOGE jsou zatím co do tržního podílu zanedbatelné. Mnoho jich ale bylo schváleno až koncem roku 2025, takže víc si povíme napřesrok.
Binance prala peníze i po dohodě s vládou USA
Burza Binance se dostala na titulní stranu Financial Times. Radost z toho ale asi nemá. Podle deníku totiž i po urovnání sporu s americkým ministerstvem spravedlnosti v roce 2023 dál nechala přes burzu protékat stovky milionů dolarů z vysoce rizikových účtů.
Financial Times mají k dispozici interní data z burzy, která mapují chování minimálně třinácti účtů v letech 2021–2025. Podle deníku se na nich protočilo zhruba 1,7 miliardy dolarů (35 miliard korun) v kryptoměnách, z toho asi 144 milionů (skoro tři miliardy korun) až po listopadu 2023, kdy Binance uzavřela s USA dohodu o vině a trestu, na jejímž základě zaplatila pokutu 4,3 miliardy dolarů (necelých 89 miliard korun) a zavázala se k výraznému zpřísnění kontrol zaměřených na praní špinavých peněz.
Jeden účet registrovaný na 25letou zaměstnankyni banky z Venezuely měl podle dat Financial Times obdržet přes 177 milionů dolarů (3,7 miliardy korun) a během 14 měsíců změnil 647krát bankovní údaje a využíval téměř pět set různých účtů. Deník popisuje i fyzicky nemožná přihlášení k účtu – například pár hodin po sobě z Caracasu a z Ósaky, což by v regulované bance spustilo okamžitě alarm.
Binance zatím na dotazy médií opakuje, že má striktní předpisy, nulovou toleranci k nezákonné aktivitě a robustní systémy na odhalování a vyšetřování podezřelých transakcí.
Nepozornost za 50 milionů dolarů
Obchodník přišel o 50 milionů dolarů ve stablecoinu USDT kvůli útoku, kterému se přezdívá „address poisoning“. Jde o poměrně jednoduchý útok sázející na pohodlnost a nepozornost.
Zmíněný obchodník s kryptoměnami chtěl převést stablecoiny USDT z burzy do své peněženky. Šlo o velkou sumu, údajně 50 milionů dolarů, a tak nejdřív provedl testovací tranakaci, aby si ověřil, že všechno probíhá, jak má – převedl si 50 USDT.
Neznámý útočník ale obratem vytvořil podvodnou adresu, která se s adresou obchodníkovy peněženky shodovala v prvních pěti a posledních čtyřech znacích. Rozdíl byl jen uprostřed adresy, což je přesně ta část, kterou peněženky často před uživatelem skrývají pro lepší přehlednost. Z této falešné adresy pak poslal do traderovy peněženky a tím ji dostal v historii transakcí nad skutečnou adresu. A možná už tušíte, co se dělo pak.
Obchodník zkopíroval poslední adresu z historie (myslel si, že je to ta, kterou úspěšně otestoval) a odeslal 49 999 950 USDT útočníkovi. Ten okamžitě nově nabyté bohatství vyměnil za kryptoměnu DAI, pak za ethery, z nichž většinu pak ještě vypral prostřednictvím mixéru Tornado Cash.
Poškozený trader sice nahlásil případ policii, ale šance na dopadení zloděje je mizivá. I proto asi zároveň útočníkovi nabídl milion dolarů, když mu peníze vrátí.
V reakci na útok přispěchal s apelem na změnu v chování peněženek i exšéf burzy Binance. Než se ale peněženky dohodnou na nových standardech, držte se jednoduchého pravidla – vždy při transakcích kontrolujte celou adresu. Kontrolovat pár znaků na začátku a na konci nemusí stačit.
Rychlovka pod čarou: Ohrožují kvantové počítače bitcoin? A pokud ano, jak a kdy bychom to měli řešit a vyřešit? Pokud vás téma zajímá, přečtěte si skvělý česky psaný článek od Michala Nováka.
Tomáš Krause
V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.
