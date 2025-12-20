Bitcoin příští rok zas strhá rekordy, čtyřleté cykly na něj prý už neplatí

Bitcoin příští rok dosáhne nového historického maxima, předpovídá Matt Hougan, investiční ředitel předního amerického správce kryptoaktiv Bitwise Asset Management. Podle Hougana k tomu přispěje nižší volatilita první kryptoměny a menší korelace vývoje jeho hodnoty s hodnotami akcií. Díky tomu se dál bude měnit pohled velkých institucí na bitcoin.
Kvůli přílivu peněz do bitcoinových ETF a jejich snazšímu přístupu na velké brokerské platformy pak Hougan očekává, že bitcoin dosáhne v roce 2026 nových historických maxim místo klasického propadu po halvingu.
„Síly, které dříve poháněly čtyřleté cykly – halving bitcoinu, cykly úrokových sazeb a vzestupy a pády poháněné pákovým efektem – jsou výrazně slabší než v minulých cyklech,“ uvedl Hougan ve svém desateru předpovědí na příští rok.
Argumentuje také tím, že bitcoin byl letos míň volatilní než akcie výrobce čipů Nvidia a že jeho volatilita má už deset let klesající tendenci.
Předpovědi od Bitwise patří k těm spíš uměřenějším, samozřejmě se v nich objevují i populární „cenové tipy“, ale jejich jádro je zaměřené na fundament. Předpověď pro minulý a předminulý rok vyšly docela hezky. Ta pro letošek trefovala docela dobře dění na trhu, ale cenová předpověď, že si bitcoin sáhne na dvě stě tisíc dolarů za minci už asi nevyjde.
Další kryptomilost od Trumpa?
Donald Trump prohlásil, že zváží milost pro Keonna Rodrigueze, spoluzakladatele a CEO bitcoinové peněženky Samourai Wallet. Ta uživatelům umožňovala anonymizovat bitcoinové transakce. Rodriguez dostal minulý měsíc pět let a jeho parťák William Lonergan Hill čtyři roky vězení za provoz nelegálního mixeru kryptoměn. Podle soudu se přes něj vypralo přes 237 milionů dolarů (skoro 5 miliard korun) z kriminální činnosti.
Oba obžalovaní přiznali vinu, podle soudu prý věděli, že jejich peněženku využívají zločinci. Na druhou stranu je třeba připomenout, že sami tvůrci peněženky žádné peníze neprali a byli zjednodušeně řešeno odsouzeni za to, že napsali program.
Trump už prominul trest exšéfovi Binance Čchang-pcheng Čaovi (Changpeng Zhao, též CZ) za nedostatky v boji proti praní špinavých peněz a dřív i Rossu Ulbrichtovi, zakladateli darknetového tržiště Silk Road.
Tether chce fotbalový Juventus
Společnost Tehter, vydavatel největšího stablecoinu USDT, chce koupit fotbalový klub Juventus Turín. Tether svou nabídku společnosti Exor, majoritnímu vlastníkovi Juventusu předložil veřejně před minulým víkendem s tím, že dá na rozvoj klubu miliardu dolarů (20,8 miliardy korun).
Tether už teď vlastní 11,53 procenta akcií klubu a je druhým největším akcionářem, ale dlouhodobě mluví o touze hrát v klubu aktivnější roli.
Představenstvo Exoru „nevyžádanou nabídku“ na odkup 65,4 procent akcií klubu jednohlasně zamítlo. V tiskové zprávě uvádí, že nemá žádný zájem přenechat většinu v klubu ani Tetheru, ani komukoli jinému.
Juventus ovšem trpí chronickými finančními potížemi, hlásí ztráty a potřebuje opakované finanční injekce, které za posledních sedm let překročily miliardu eur (24,4 miliardy korun).
První české a slovenské služby s licencí MiCA
Firmy Confirmo, Fumbi a Firefish ohlásili tento týden získání licencí MiCA. Nejde ale o licence vydané Českou národní bankou, ty se očekávají až po novém roce.
Confirmo, původem česká platební brána zaměřená na platby v kryptu, se licencí pochlubila ve středu. Získala jí od irské centrální banky o den dřív. Stala se tak první firmou s českými kořeny, která splnila přísné evropské standardy pro kryptoslužby.
O den později se licencí od Slovenské národní banky pochlubila slovenská investiční platforma Fumbi a ve čtvrtek se k ní přidala česko-slovenská P2P platforma Firefish, která umožňuje půjčovat si peníze proti zástavě bitcoinu.
Dodejme, že licenci MiCA lze získat u národního regulačního orgánu, platí pak ve všech dalších zemích Unie.
Hodlujeme už dvanáct let
Ve čtvrtek si bitcoinová komunita připomněla narozeniny jednoho z nejznámějších memů a zároveň symbolů bitcoinové komunity – slova HODL. Vzniklo 18. prosince 2013 na fóru Bitcointalk, kde podnapilý uživatel s přezdívkou „GameKyuubi“ napsal rozhořčený příspěvek s názvem „I AM HODLING“. Chtěl napsat „holding“, tedy že své bitcoiny navzdory propadu trhu neprodává, ale drží. Jeho překlep se stal legendárním a ti, kdo bitcoinu holdují od té doby hodlují.
Z běžné chyby vznikla filozofie, která provází kryptoměny dodnes. HODL znamená víru v dlouhodobý růst bitcoinu, schopnost odolat panice i ziskuchtivosti a vidět v kryptu víc než krátkodobou spekulaci. Během let se pak z výrazu HODL stala i zkratka, resp. na zkratku bylo napasováno sdělení „Hold On for Dear Life“ – volně přeloženo „drž se zuby nehty“.
Rychlovka pod čarou: Bhútánské království, vlastník víc než 13 tisíc bitcoinů a velký těžař, chce investovat až 10 tisíc bitcoinů na výstavbu Gelephu Mindfulness City, nové speciální administrativní oblasti v jižním Himálaji, která zabírá přibližně 4000 čtverečních kilometrů – tedy něco přes deset procent území království. Bitcoiny se ale nechystá prodávat, ale spíš použít jako záruku za půjčky.
