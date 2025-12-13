Firmu bitcoinového fanatika můžou škrtnout z indexů. Pošle Musk rakety na burzu?

MSCI, jedna z nejvýznamnějších společností zaměřených na tvorbu burzovních indexů, zvažuje změnu pravidel pro své globální indexy. Vyřazeny by z nich mohly být digital asset treasury (DAT) firmy, tedy takové, které mají víc než 50 procent aktiv v kryptoměnách. Podle MSCI se tyto firmy svým charakterem blíží spíš investičním fondům než klasickým provozním společnostem.
Asi nejznámější a nejvýznamnější firmou zaměřenou na hromadění krypta je Strategy (dřív MicroStrategy), kterou založil a vede jeden z nejznámějších propagátorů bitcoinu Michael Saylor. Strategy drží víc než 660 tisíc bitcoinů v hodnotě desítek miliard dolarů a změna metodiky MSCI by ji mohla hodně bolet. Vlivné MSCI indexy totiž sleduje řada pasivních investičních fondů a ETF. Po vyřazení Strategy z indexů – je například v indexu MSCI USA a MSCI World – by tyto fondy začaly ve velkém prodávat její akcie.
Strategy proto návrh ostře odmítá. Tvrdí, že DAT firmy jsou normální firmy, srovnává je třeba s realitními trusty nebo ropnými společnostmi. Hranici 50 procent považuje za diskriminační, protože podobná koncentrace jiných aktiv – například ropy nebo zlata – není podobně penalizována.
Strategy také varuje před možnými odlivy až 8,8 miliardy dolarů (zhruba 182 miliard korun) z jejích akcií a před tlakem na prodej bitcoinů, který by mohl destabilizovat kryptotrhy.
MSCI svůj návrh dala veřejně k připomínkám, rozhodne se v polovině ledna.
Do Kwon má 15 let v USA, doma mu hrozí dalších 40
Do Kwon, spoluzakladatel ambiciózního kryptofal-projektu Terra/Luna, dostal v New Yorku 15 let vězení za podvod. A to právě kvůli zmíněnému projektu, po jehož pádu se v roce 2022 z trhu vypařilo asi 40 miliard dolarů (přes 800 miliard korun). Kwon v rámci dohody vinu přiznal a vzdal se zhruba 19 milionů dolarů (necelých 400 milionů korun).
Žaloba navrhovala Kwonovi dvanáct let vězení, soudce to ale označil za zbytečně mírný požadavek. Podvod na investorech, jímž je Kwon podle soudu vinen, označil soudce za mimořádně rozsáhlý. Ekosystém Terry byl podle něj od začátku prezentován klamavě jako stabilní, algoritmický stablecoin krytý chytrým ekonomickým designem, ačkoli stál na křehkém mechanismu a manipulaci s daty. Soudce Kwonovi uložil trest patnácti let.
Do trestu se Kwonovi započítá vazba a zadržování v zahraničí (včetně 17 měsíců v Černé Hoře kvůli padělaným pasům). Po odpykání zhruba poloviny trestu může požádat o převezení do Jižní Koreje. I tam proti němu byla vznesena různá obvinění. Podle úřadů mu tu hrozí dalších až 40 let vězení.
Revolut a Trust Wallet nabízejí společně přímý nákup krypta
Fintechový gigant Revolut a peněženka Trust Wallet, kterou vlastní burza Binance, ve čtvrtek oznámili, že se spojují, aby evropským uživatelům usnadnili a zrychlili nákup kryptoměn. Důraz přitom kladou na self-custody, tedy na to, aby krypto uživatelů nemuselo být uložené u prostředníka.
Uživatelé můžou nakupovat bitcoin a další kryptoměny přímo v aplikaci peněženky Trust Wallet a platit přes Revolut. Koupená kryptoměna je okamžitě odeslána do této peněženky. Zákazník ji má od okamžiku nákupu zcela pod kontrolou.
Zatím je možné kupovat bitcoin, ethereum, solanu a stablecoiny USDC a USDT. Nakupovat se dá od ekvivalentu desíti eur (necelých 250 korun), maximální útrata je 23 000 eur (něco přes půl milionu korun) denně.
Partnerství bude prospěšné pro obě strany – 65 milionů uživatelů Revolutu a více než dvě stě milionů uživatelů Trust Wallet je už pořádný zásah. Novinka funguje díky tomu, že Revolut nedávno získal povolení podle evropské regulace MiCA, která sjednocuje pravidla pro krypto služby v celé EU.
Emiráty si namlouvají krypto
Spojené arabské emiráty na konferenci Bitcoin MENA v Abú Dhabí prohlásily bitcoin za klíčový pilíř budoucího finančního systému. Vysoký představitel emirátů Mohammed al-Šamsí řekl, že globální ekonomika je v historickém období a zdůraznil, že bitcoin už není jen „digitální aktivum“, ale základní stavební prvek moderních financí.
Součástí strategie Spojených arabských emirátů je držet bitcoin i skrze tradiční finanční produkty. Abu Dhabi Investment Council (ADIC), který spravuje ropné přebytky a investuje je do různých aktiv, ve třetím čtvrtletí 2025 víc než ztrojnásobil svůj podíl ve fondu BlackRock iShares Bitcoin Trust. Teď drží skoro osm milionů akcií fondu v hodnotě asi 518 milionů dolarů (10,7 miliardy korun). Představitelé ADIC bitcoin vidí jako digitální obdobu zlata a prostředek dlouhodobé diverzifikace.
Abú Dhabí má ambici stát se globálním krypto hubem. Na konferenci zaznělo, že region má díky regulacím přívětivým k byznysu a rostoucímu ekosystému kryptoměn potenciál stát se „Wall Streetem kryptoměn“.
SpaceX se chystá na burzu: bude to raketa?
Elon Musk by brzy mohl být ještě víc nejbohatší na světě. Podle Bloombergu plánuje uvést na burzu svou společnost SpaceX.
Firma má podle stejného zdroje v příštím roce usilovat o získání zhruba 30 miliard dolarů (621 miliard korun). Případný vstup na burzu by mohl posunout valuaci SpaceX až k 1,5 bilionu dolarů (31 bilionů korun), záleželo by ovšem na konkrétních podmínkách a zájmu investorů.
Pro Muska by to znamenalo další nárůst hodnoty jeho majetku. Současně by ale SpaceX jako veřejně obchodovaná společnost čelila výrazně přísnějším požadavkům na zveřejňování informací a tlaku akcionářů na řízení firmy. A to jsou věci, které Muskovi obecně nevoní.
Co to má ale společného s kryptem? Inu, SpaceX drží přes osm tisíc bitcoinů v hodnotě přibližně tři čtvrtě miliardy dolarů (přes 15 miliard korun). Investoři by tak spolu s akciemi nepřímo získali i podíl na tomto bitcoinovém balíku. Pro pořádek: bitcoin drží i Tesla, další Muskova firma, a to v množství, které se pohybuje dokonce někde kolem 11,5 tisíce mincí.
Rychlovka pod čarou: Také ještě občas slýcháte názory, že bitcoin je něco jako tulipány v sedmnáctého století? Tento dokola omílaný mýtus hezky vyvrací expert Bloombergu na ETF Eric Balchunas. Podle něj bitcoin kvůli vytrvalosti a odolnosti, kterou v průběhu let prokázal s tulipánovou horečkou určitě srovnávat nelze.
