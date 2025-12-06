Čína půjde tvrdě po kryptu, ale už doopravdy. Bitcoin to vylekalo

Čínská lidová banka, upozorňuje například CoinTelegraph, připomněla zákaz kryptoměn v zemi a slíbila, že bude tvrdě postupovat i proti stablecoinům. Označila je za riziko a slíbila, že obnoví tvrdý postup proti obchodování se všemi kryptoměnami.
Zákaz obchodování s kryptem i jeho těžby v zemi platí od roku 2021. Čínská centrální banka ho zdůvodňuje omezováním kriminality, a tvrzením, že kryptoměny představují riziko pro finanční systém. Reálně se ale zákaz příliš nevymáhal.
Za zvláště problematické považuje banka stablecoiny. „Stablecoiny v současné době nemohou účinně splňovat požadavky na identifikaci zákazníků a boj proti praní špinavých peněz, což představuje riziko jejich použití pro nelegální činnosti, jako je praní špinavých peněz, podvody při získávání finančních prostředků a nelegální přeshraniční převody finančních prostředků,“ tvrdí banka.
Jak to bude s vymáháním zákazu tentokrát, uvidíme v následujících týdnech a měsících. Jisté je ale jedno –-zpráva jako vždy vyplašila trhy a bitcoin se v pondělí propadl o více než osm procent. Dokud ho zpátky nevrátila další zpráva:
Vanguard přehodnotil své nikdy
Investiční společnost Vanguard, která spravuje aktiva v hodnotě jedenácti bilionů dolarů (187 bilionů, a je tedy druhá největší na světě, změnila svou dlouholetou politiku a od 2. prosince umožňuje klientům obchodovat s ETF založenými na kryptu.
Vanguard dlouhé roky krypto zcela odmítal. Ještě loni tehdejší generální ředitel Vanguardu Tim Buckley opakovaně říkal, že bitcoinové ETF na jeho platformě nebudou, protože krypto je příliš spekulativní a nehodí se do dlouhodobého portfolia. Firma obchodování s bitcoinovými fondy po jejich spuštění na své platformě zablokovala.
Teď je ale všechno jinak a Vanguard ETFka nabízí. Nesnaží se (zatím?) o vytvoření vlastního produktu, jen umožňuje obchody s cizími fondy. Protože má ale Vanguard nějakých 50 milionů klientů, byla to právě ta zpráva, která dost pravděpodobně způsobila růst bitcoinu o zhruba deset procent a návrat ceny tam, kde byla před „čínským přitvrzením“.
Ethereum mělo potíže při upgradu
Ve středu proběhl velký upgrade ethereové sítě. Cílem bylo zrychlit a zlevnit provoz sítě, hlavně pro velké projekty a aplikace, které na ethereu běží (jako Arbitrum, Base, Optimism), ale i zjednodušit používání peněženek a potvrzování transakcí.
Krátce po spuštění upgradu se ale objevila závažná chyba, která zasáhla jeden z nejpoužívanějších softwarů, který provozuje uzly sítě (konkrétně klienta Prysm). Chyba na nějaký čas prudce snížila počet aktivních ověřovatelů transakcí (tzv. validátorů). Tím se síť nebezpečně přiblížila stavu, kdy by ztratila tzv. finalitu.
Co je finalita?
Finalita je technický termín pro konečné a nezvratné potvrzení transakcí. Jakmile je dosaženo finality, platba nebo převod je trvale zapsaný v blockchainu a zápis už nikdy nejde zrušit ani změnit. Jde tedy o základ stability sítě a důvěry v ní.
Aby se finality dosáhlo, musí s potvrzením transakcí souhlasit ověřovatelé (validátoři), kteří drží dvě třetiny (66,67 %) z celkové hodnoty všech uzamčených mincí etheru.
Chyba v softwaru způsobila, že podíl hlasujících validátorů, kteří souhlasili s potvrzováním, spadl z běžných 99 procent na přibližně 75 procent. To sice vypadá bezpečně, ale síť se tak ocitla jen zhruba devět procentních bodů od kritické hranice 66,67 procenta, pod kterou by finalitu ztratila. Síť by sice mohla dál fungovat, ale důvěra uživatelů v nezvratnost záznamů by dramaticky klesla a to by pro investory znamenalo vážný problém.
Chyba ale byla poměrně rychle odstraněna a všechno se vrátilo k normálu. Její výskyt prý navíc nijak nesouvisel s upgradem, šlo prý o náhodnou časovou shodu.
Stablecoiny pro chudé
Sto šedesát nemajetných Newyorčanů ve věku od osmnácti do třiceti let bylo vybráno do testu, při kterém dostanou kryptoměnovou peněženku a do ní postupně dvanáct tisíc dolarů ve stablecoinu USDC. Píše to CoinDesk s odvoláním na Bloomberg.
Program Future First provozuje nezisková organizace GiveDirectly a financuje ho burza Coinbase. Testuje, jak by fungovalo vyplácení přímé finanční podpory v kryptoměnách místo tradičních způsobů.
Future First dává příjemcům jednorázově 8000 dolarů a později pět menších vkladů po 800 dolarech v USDC. Podle GiveDirectly je tento přístup navržen tak, aby pomohl účastníkům poplatit větší výdaje, například kauci nebo školné.
Používání kryptoměn místo hotovosti má výhody i rizika. GiveDirectly uvádí, že převod USDC stojí jen několik centů, což je mnohem levnější než předplacené karty nebo bankovní převody. Kritici ale varují, že stablecoiny můžou v případě otřesů trhu ztratit vazbu na dolar a že účastníci by také mohli být v pokušení náhle získané peníze spekulativně investovat.
V Bank of America už nebude krypto na požádání
Druhá největší americká banka dovolí podle Yahoo! Finance svým zaměstnancům doporučovat kryptoměnové investice. Od 5. ledna 2026 bude mít Bank of Amrica v nabídce čtyři bitcoinové ETF. To umožní víc než 15 tisícům poradců v jejích investičních divizích Merrill, Private Bank a Merrill Edge poprvé aktivně doporučovat regulované kryptoměnové produkty. Doteď mohli klienti Bank of America do kryptoměnových ETF investovat, jen když o ně sami aktivně projevili zájem.
„Pro investory, kteří mají zájem o inovace a nevadí jim zvýšená volatilita, může být vhodná mírná alokace ve výši jednoho až čtyř procent hodnoty portfolia do digitálních aktiv,“ uvedl Chris Hyzy, investiční ředitel Bank of America Private Bank.
Krok Bank of America je dalším potvrzením, jak velké finanční domy mění postoj ke kryptoměnám. Druhá největší banka v USA tím posouvá bitcoinové ETF z okraje do běžné nabídky investičních nástrojů.
Rychlovka pod čarou: Británie schválila zákon, který oficiálně uznává digitální aktiva včetně bitcoinu, stablecoinů a NFT jako osobní majetek. Zákon, o jehož přípravě jsme psali loni, pro ně vytváří třetí kategorii majetku mimo tradiční things in possession (fyzické věci jako auto nebo propiska nebo peníze) a things in action (pohledávky, třeba akcie, dlužní úpisy a podobně). Novinka odstraňuje právní nejistotu, která dříve bránila jasnému řešení sporů o vlastnictví, krádeže nebo dědictví. Přibližně 12 procent dospělých Britů vlastní krypto, takže změna ovlivní miliony lidí.
Tomáš Krause
V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem