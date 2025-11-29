Ve Španělsku chtějí bitcoin zdanit, Texas ho kupuje

Na trhy se pomalu vrací optimismus a někteří analytici už předpovídají, že do konce roku uvidíme to, čemu se říká rally. Bitcoin i americký akciový index S&P 500 prý po nedávném výprodeji už jeví známky oživení: indexy volatility (ukazatele očekávaných cenových výkyvů počítané z cen opcí) – bitcoinový BVIV ze zhruba 65 na 51 procent a u S&P 500 index VIX z 28 na 17 procent.
Že panika odeznívá, ukazuje i populární index strachu a chamtivosti, Fear and Greed Index, který vyskočil z 11 na 25 bodů. Je to pořád ještě pásmo, ale křivka trčí optimisticky vzhůru.
Cena bitcoinu vyskočila ode dna z minulého pátku za sedm dní o víc než 13 procent nad 91 tisíci dolarů. Důvodem je podle odborníků i rostoucí šance na snížení úrokových sazeb americkou centrální bankou.
Texas kupuje bitcoinová ETFka za miliony dolarů
Texas učinil první krok k vytvoření státní bitcoinové rezervy. Může se brzy stát prvním státem USA, který ji bude mít. Technicky vzato tedy zatím nejde přímo o bitcoinové rezervy, Texasané koupili za pět milionů dolarů (zhruba sto milionů korun) bitcoinové ETFko od BlackRocku, ale má to prý být jen dočasné řešení, než stát dokončí tendr na společnost, u které budou bitcoiny uloženy.
Výběrové řízení proběhne v příštím roce, a hned jak bude dokončeno, stát chce za dalších pět milionů dolarů koupit přímo bitcoin. Do kryptoměny v Texasu dávají peníze kvůli diverzifikaci a zajištění státních rezerv proti inflaci, podobně jako se to dělá se zlatem.
Ve Španelsku navrhují vyšší zdanění zisků z krypta
Španělská parlamentní strana Sumar, která je součástí vládní koalice, předložila návrh na daňovou reformu zaměřenou na kryptoměny.
Zisky z prodeje kryptoměn by se neměly danit stejně jako výnosy z prodeje jiných investičních aktiv, ale měly by se přesunout mezi běžné příjmy. To by ovšem znamenalo, že by se nedanily třiceti procenty jako dnes, maximální daňová sazba by mohla být až 47 procent. Pro firmy by platila sazba třicet procent.
Návrh také počítá s tím, že všechny kryptoměny budou považovány za majetek, který lze vymáhat v rámci daňových či exekučních řízení. Právnička Cris Carrascosová ale na X upozornila, že kryptoměny už zabavitelné jsou – ty, které podléhají regulaci MiCA. A ty, které regulaci MiCA nepodléhají, technicky moc vymáhat nejde, protože ani není komu poslat exekuční příkaz, regulovaní správci v Evropě je držet nesmí.
I daňový poradce José Antonio Bravo Mateu se domnívá, že předkladatelé návrhu prostě nevědí, jak decentralizovaná aktiva fungují, a připomíná, že bitcoin držený ve vlastní úschově nelze zabavit ani monitorovat podobným způsobem jako tradiční finanční aktiva.
Životní představení malého kašpárka
Další malý těžař dokázal prakticky nemožné – s výkonem pouhých šest terahashů za sekundu, což představuje asi 0,0000007 % celkové výpočetní síly bitcoinové sítě, sám vytěžil blok. Díky fakt velkému štěstí si vydělal 3,146 bitcoinu plus poplatky. Celkem v době nálezu asi 265 tisíc dolarů, dnes 290 tisíc dolarů (asi 6 milionů korun).
Podle Cona Kolivase, majitele těžebního poolu Solo CKpool, který vytěžení potvrdil, byla šance, že blok najde, asi 1 ku 180 milionům.
Šťastný blok byl celkově už třísetosmým vytěženým přes CKpool od jeho spuštění v roce 2014, ale i prvním za poslední tři měsíce. Podobné úspěchy budeme pravděpodobně sledovat čím dál méně, celková výpočetní síla bitcoinové sítě neustále roste a šance na „výhru“ se při stejném výkonu těžaře neustále snižuje.
Česká burza DASE cílí na miliardovou valuaci
Provozovatel směnárny Anycoin, firma 21M Group, a investiční skupina LongRiver uzavřely rámcovou dohodu o společném podniku DASE, který má propojit kryptoměnové služby Anycoinu, Bitlifi a dalších platforem, a fungovat v celé Evropě.
Po dokončení projektu – tedy po spojení technologií, provozu a klientské báze pro retail i institucionální klienty – by podle zakladatelů měl mít společený podnik hodnotu kolem 1,8 miliardy korun.
LongRiver přináší do společného podniku kapitál a regulatorní podporu pro akvizice fintechů v EU, zatímco 21M Group s více než 130 tisíci uživateli a obchodním objemem 18 miliard korun posiluje svou směnárnu Anycoin a peněženku Bitlifi.
Rychlovka pod čarou: Firma Tether, vydavatel stablecoinu USDT, se stala největším nezávislým držitelem zlata na světě s přibližně 116 tunami fyzického zlata v hodnotě miliard dolarů. Jeho zásoby zlata jsou tak srovnatelné s národními rezervami menších států jako Jižní Korea, Maďarsko nebo Řecko.
Tomáš Krause
V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem