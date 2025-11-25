Sleva, nebo pád? Čas na bitcoin očima expertů

Bitcoin je nejstarší, nejznámější, nejrozšířenější a pro mnohé taky jediná pravá kryptoměna. Jeho úspěchy posilují celý kryptoprůmysl, jeho propady sledují zainteresovaní s kousáním do rtu. A jeden takový právě prožíváme.
Bitcoin letos několikrát posouval svůj cenový rekord. Naposledy to bylo v říjnu, kdy překonal 126 tisíc dolarů za jednu minci. Jenže o necelé dva měsíce později je cena o 40 tisíc dolarů – tedy skoro 30 procent – na minci nižší.
Vývoj kurzu bitcoinu ale horskou dráhu připomíná často. Letos v únoru zažil třeba propad z cen kolem 100 tisíc dolarů na ceny kolem 80 tisíc dolarů za minci, tedy o čtvrtinu hodnoty. Jenže z toho se brzičko otřepal a zamířil k novým rekordům. Když se ale podíváme na kompletní graf vývoje ceny bitcoinu, propady na něm vidíme často: jenže celkově je to pořád z nuly na desetitisíce dolarů v úžasně krátké době.
Pádů i fascinujících růstů bitcoin tedy zažil mnoho, poslední dva roky ale přitahují víc pozornosti – jednoduše proto, že v něm jede mnohem víc lidí. A už to dávno nejsou jenom fanouškové technologií a nepřátelé státu. A nákup bitcoinu už taky není dávno bojovka.
Nejpozději od loňského ledna, kdy byly spuštěny bitcoinové burzovně obchodované fondy (ETF) a velké investiční kolosy začaly bitcoin vykupovat ve velkém, je z něj regulérní investiční aktivum. Navíc už investici do něj nebo do nějakého instrumentu, který je na něj vázaný, nabízí i řada investičních společností či platforem. A letos ještě ve Spojených státech nastoupila vláda, která je kryptu obecně velmi příznivě nakloněna.
Přesto je asi na místě, s ohledem na volatilitu, tedy výkyvy cen, asi pořád opatrnější mluvit o bitcoinu jako aktivu spekulativním a vysoce rizikovém. Každopádně nynější propad ceny nás staví před otázky. A abychom na ně nebyli sami, položíme je odborníkům:
Bitcoin klesá. Mají ti, co žádný nemají, nakupovat? A co ti, kteří mají? Využít pokles a přikoupit, nebo vyskočit a prodat?
Tomáš Kalabis
investiční analytik WOOD & Company
Co se stane v budoucnosti samozřejmě nikdo na světě neví. Je však třeba zmapovat možnosti budoucího vývoje a připravit si plán pro případ jejich uskutečnění.
Nedávný vývoj na trhu neponechal investory klidnými. Jen za poslední dva týdny cena za jednotku Bitcoinu klesla o 20 % a od svého vrcholu na začátku října dokonce o více než 30 %. Na ceně zhruba 80 000 USD je zóna vysoké akumulace, která představuje oporu, a od které se cena krátkodobě odrazila, navzdory rekordnímu prodejnímu tlaku ze strany dlouhodobých investorů. Další vývoj je však ve hvězdách.
Pokud bude poptávka opět vyčerpaná, další zóna akumulace začíná na asi 70 000 USD. Zároveň je pravdou, že „max pain is up“. To znamená, že většina investorů využívajících páku na derivátových trzích očekává další pokles, a trh nemá tendenci jim dát za pravdu. Pokud by cena začala růst, budou investoři na krátké straně nuceni pozice uzavírat se ztrátou. Nejvíce jich utrpí na ceně okolo 110 000 USD, což představuje jakýsi střednědobý cíl v případě růstového scénáře.
Jistá je pouze budoucí volatilita oběma směry, která může přetrvat několik týdnů, či dokonce měsíců. Pro dlouhodobé investory může současná cena představovat vhodný vstup. Krátkodobí investoři s větším sklonem k riziku mohou zvážit také prodej. Jak se investor v těchto podmínkách zachová musí vycházet z povahy jeho strategie.
Lukáš Urbánek
finanční poradce skupiny Partners
Predikovat cokoli v oblasti kryptoměn je velmi obtížné až nemožné. Cena kryptoměn se určuje pouze na základě nabídky a poptávky. Za kryptoměnami neexistuje žádný fundament a není se čeho chytit. Samotná technická analýza je nedostatečná pro jakékoliv investiční doporučení a pro bitcoin to platí obzvláště. V historii jsme byli opakovaně svědky různých mediálních výstupů veřejně známých osob, které dokázaly kurz bitcoinu ovlivnit. Nikdo z nás neví, jak se tito vlivní lidé probudí zítra, jakou budou mít náladu a co napíší na sociální sítě.
Pokud o Bitcoinu budeme přemýšlet jako o investici, to znamená, že nespekulujeme na rychlý výnos, můžeme nakoupit v objemu přibližně pět procent portfolia. Na dlouhodobém horizontu je potom irelevantní, kdy nakoupíme.
Co se týká případného prodeje, odpověď bude velice podobná. Nikdo neví, co bude zítra. Spíš bychom měli vyhodnotit skutečnou potřebu hotovosti a vyhodnotit situaci v rámci celého investičního portfolia a rozhodnout se, které části případně odprodat.
Pavel Peterka
Hlavní analytik XTB
Současný propad hodnoty vytváří prostor pro vstup do pozice. Bitcoin je dnes už v podstatě mainstream, protože může přidat dodatečnou dynamiku do portfolia dlouhodobých investorů. Cenou je vysoká míra rizika a volatilita, kterou můžeme vidět v posledních dnech, týdnech a měsících. Vedle vstupu do pozice je proto nutné také zvážit její velikost a podíl na celém investičním portfoliu.
Právě vysoká volatilita a míra rizika u krypta výrazně komplikují časování trhu, tedy pokus o nákup na dně a o prodej na vrcholu. Proto je nejen na trhu kryptoměn populární přístup DCA (Dollar Cost Averaging), tedy průměrování nákladů. Strategie spočívá v pravidelných nákupech za stále stejnou částku.
Příkladem může být investor, který každý měsíc na tento trh investuje tisíc korun. Bez ohledu na vývoj ceny bitcoinu. V momentě, kdy klesne cena bitcoinu o polovinu, tak za stejný objem lze koupit dvojnásobek a naopak. Tento přístup umožňuje snížit průměrnou nákupní cenu ve srovnání se situací, kdy investor nakoupí najednou velký objem, ale z pohledu vývoje ceny v nevhodnou dobu.
Pro zkušené investory se otevírá zajímavá možnost spekulací na pokles ceny bitcoinu a dalších kryptoměň pomocí takzvaného shortu. Zde je i díky využití finanční páky výrazný prostor pro zisk. Je ale vykoupený vysokým rizikem ztráty. Hodí se proto tedy primárně pro ostřílené obchodníky.
Pavel Kohár
redaktor Investičního webu
Pokud o bitcoinu teprve uvažujete, současná sleva může být příležitostí nakoupit levněji. Má to ale své podmínky. Nejprve musíte bezpečně rozumět tomu, co si kupujete a proč. Pokud vás láká jen rychlý zisk, není to dobrý důvod si jej pořizovat. Chcete-li vlastnit bitcoin například kvůli víře v technologii a lepší diverzifikaci portfolia, vaše myšlenky jdou správným směrem.
Smysl má budovat dlouhodobou pozici, kterou je člověk připraven držet i v období nepříjemných propadů. Když říkám dlouhodobou, myslím tím minimálně čtyři roky, v ideálním případě alespoň dekádu. Vstup do trhu je vhodné rozložit do menších postupných nákupů v čase, cílem by rozhodně nemělo být trefit lokální dno. U většiny běžných investorů by bitcoin měl tvořit jen jednotky procent portfolia.
Pokud už bitcoin máte, vím, lehce se to řekne, ale zkuste nepodléhat emocím a zachovat chladnou hlavu. Klíčové je vrátit se k původnímu důvodu nákupu. Pokud jste ho kupovali s dlouhodobým záměrem, současný cenový propad by vás neměl rozhodit. Historie nám napovídá, že po každé korekci následovaly nové rekordy. Podívejte se na graf optikou posledních tří nebo pěti let, nikoli pěti týdnů.
Jiná situace je, pokud jste nakupovali s vidinou rychlého zisku a současné pohyby nezvládáte psychicky nebo finančně. V takovém případě je rozumnější si to přiznat, pozici snížit a přizpůsobit ji riziku, které skutečně unesete. Ostudou není ani uvědomění, že to není třída aktiv pro vás.
Tomáš Krause
Bitcoinvkapse.cz, autor seriálu Týden v kryptu na Peníze.cz
Úplně každému doporučuji spořit si do bitcoinu pravidelně menší částky. Touto metodou nazvanou DCA (Dollar Cost Averaging) totiž porazíte drtivou většinu těch analytiků, co vám dnes doporučují určitě koupit nebo určitě prodat. Kdo tvrdí, že ví, kam se cena bitcoinu vydá, je tak trochu šarlatán.
Pokud někdo nemá ani kousek bitcoinu a chce ho vlastnit, současná cena je z dlouhodobého hlediska určitě atraktivní, takže nákupem chybu neudělá. Ale cena může klidně spadnout o dalších 20 procent. Právě proto je dobré nasměrovat část kapitálu do DCA a kupovat pravidelně. Pokud bude cena ještě padat, nakoupíte další bitcoiny levněji.
Pokud někdo bitcoin už má, prodávat ho teď je podle mě hloupost. A prodávat s vidinou, že ho za měsíc koupím zpět levněji, je hloupost na druhou. Žádná příležitost koupit ho levněji než dnes už nemusí nikdy nastat.
Gabriel Pleska
Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.
