Bitcoin padá. A chybí jen pět procent do úplného konce

Bitcoin o minulém víkendu dosáhl dalšího významného milníku – je už vytěženo 95 procent mincí z celkového limitu 21 milionů. V oběhu je tedy už 19,95 milionu bitcoinů a zbývá vytěžit jen něco přes milion. To ale kvůli pravidelným halvingům, které snižují rychlost těžby nových mincí, bude trvat ještě přes sto let.
Největším držitelem bitcoinu zůstává neznámý a mnoho let mlčící zakladatel Satoshi Nakamoto se zhruba milionem mincí, kryptoměnové burzy drží asi 2,1 milionu bitcoinů a bitcoinová ETF mají pod správou dalších přibližně 1,5 milionu. Milion bitcoinů drží veřejně obchodované společnosti jako Strategy nebo Tesla a asi půl milionu mincí mají státy v čele se Salvadorem.
Moc důvodů k radosti ale príávě teď nemají ti, co se stresují cenou bitcoinu. Ta celý týden klesá a v pátek chybělo málo a dotkla se cenovky 80 tisíc dolarů (1,68 milionu korun). Od říjnového maxima na 126 tisících dolarech za minci je to pokles o víc než 35 procent. Bude pokles trvalejší, nebo přijde zase růst? Část odborníků připomíná podobné korekce v předchozích cyklech, bitcoin by podle nich mohl začít zase růst už brzy.
Nejhorší měsíc pro bitcoinová ETF
Podle údajů společnosti SoSoValue odteklo z bitcoinových fondů ve čtvrtek 903,11 milionu dolarů (19 miliard korun), upozorňuje The Block. Listopad tak má šanci skončit jako nejhorší měsíc od začátku fungování étéefek vázaných na krypto.
Z fondu IBIT od BlackRocku, největšího bitcoinového ETF, bylo vybráno 355,5 milionu dolarů (přes 7 miliard korun), z GBTC od Grayscale 199,35 milionu dolarů (4,2 miliardy korun) a trojici uzavírá FBTC od Fidelity, ze kterého odešlo 190,4 milionu dolarů (4 miliardy korun). Peníze ale utíkaly i z dalších, menších fondů.
Celkový čistý odliv byl ve čtvrtek nejvyšší od 25. února, kdy Donald Trump překvapil svět vyhlášením nových dovozních cel, po kterém odstartoval obří výprodej na akciových i kryptoměnových trzích.
„Proti stabilnímu přísunu peněz do fondů na začátku měsíce jde o velký posun v náladě,“ uvedla Rachael Lucasová, analytička společnosti BTC Markets. „Ale nejde jen o propad kryptoměn, trhy vyděsil i prudký růst pohledávek společnosti Nvidia, který také podpořil útěk od rizikových aktiv,“ dodala.
New Hampshire hledá sto milionů na bitcoiny
Stát New Hampshire zvažuje emisi dluhopisů za sto milionů dolarů, výnosy by měly sloužit k nákupům kryptoměn. Vydání dluhopisů inicioval a schválil úřad New Hampshire Business Finance Authority (NHBFA), který má za úkol podporovat ekonomický rozvoj státu.
Nejde ovšem o státní dluhopisy, které by zajišťoval a spravoval přímo New Hampshire, ale o tzv. conduit bondy – riziko a odpovědnost ponese a správu bude vykonávat soukromý subjekt. Kdo to bude, to zatím není známo. Nakoupené krypto – a podle vyjádření newhampshirských politiků pro CoinDesk se bude výnos dluhopisů investovat do bitcoinů nebo zejména bitcoinů – bude uschováno u firmy BitGo.
New Hampshire je stát dlouhodobě nakloněný kryptu. Letos jako první stát USA schválil zákon, který mu umožňuje tvořit rezervu částečně v kryptoměnách: konkrétně může investovat až pět procent svých rezerv do digitálních aktiv, ale pouze do těch, která mají tržní kapitalizaci přes pět set miliard dolarů. A to je zatím jen bitcoin. Nicméně to jsou pravidla pro nákup z rezerv a do rezerv, výnosy z dluhopisů jim nutně nepodléhají.
Čtyři roky za míchání
William Lonergan Hill, vývojář peněženky Samourai Wallet, byl ve středu v USA odsouzen ke čtyřem letům vězení a pokutě 50 tisíc dolarů (5,25 milionu korun). Trest je prý mírný: soud přihlížel k vysokému věku obžalovaného (67 roků) a jeho čerstvě diagnostikovanému autismu.
Hill byl odsouzen za spolupráci na provozu bitcoinového mixéru, který podle úřadů pomáhal vyprat více než 237 milionů dolarů z trestné činnosti. Ne tedy za to, že by sám aktivně peníze pral nebo je nějak používal. Za to, že vytvořil službu, kterou prý k praní peněz zneužívali jiní – hackeři, podvodníci, klienti darknetových tržišť. Podstatné podle soudu bylo, že Samourai Wallet aktivně nabízela anonymizační funkce, o jejichž možném zneužití měl programátor povědomí, a že služby explicitně inzerovala jako způsob, jak skrýt stopu bitcoinových transakcí před orgány státu.
V Británii vyšetřují pád fondu za 28 milionů dolarů
Britský Úřad pro závažné finanční podvody (Serious Fraud Office, SFO) oznámil první velké vyšetřování v oblasti kryptoměn. Zaměřené je na krach kryptoměnového fondu Basis Markets, který od drobných investorů vylákal zhruba 28 milionů dolarů (588 milionů korun). Po koordinovaných raziích v Londýně a West Yorkshire byli zatčeni dva muži podezřelí zčetných podvodů a praní špinavých peněz.
Fond Basis Markets vznikl koncem roku 2021, peníze získával prodejem NFT a tokenů, zisky (nebo spíš výnosy sbírky) měly financovat „krypto hedgeový fond“. Ten pak měl generovat výnosy pomocí tzv. arbitráží. Samozřejmě prakticky bez rizika. Peníze investorů ale nejspíš šly přímo na osobní účty zakladatelů.
V červnu 2022 pak přišlo oznámení, že v činnosti fondu nelze pokračovat kvůli novým americkým regulacím, fond přestal fungovat – ale peníze nevrátil.
Rychlovka pod čarou: CoinPaprika upozorňuje, že Harvard výrazně navýšil svůj podíl v bitcoinovém ETF od BlackRocku. Jeho investiční nadace zvýšila svou pozici z 1,91 milionu akcií v hodnotě 117 milionů dolarů na konci druhého čtvrtletí na 6,81 milionu akcií v hodnotě 442,8 milionu dolarů k 30. září. Díky tomu se Harvard zařadil mezi největší držitele IBIT. Slibují i tyto harvardské fondy jistotu desetinásobku?
Důležité otázky a odpovědi (FAQ)
Tomáš Krause
V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem