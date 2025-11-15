ČNB kupuje bitcoin, ten dál padá. Nic to prý neznamená

Česko je opět středem pozornosti fanoušků bitcoinu po celém světě. Česká národní banka (ČNB) totiž nakoupila bitcoin. Jako první centrální banka na světě. Ve známém bitcoinovém Salvadoru bitcoiny nakupuje prostřednictvím speciálního úřadu přímo stát, podobné je to v méně známém Bhútánu.
Pro kontext je ale třeba dodat, že ČNB koupila bitcoinu fakt malinko a není zahrnut do rezerv, význam to má spíš symbolický. Konkrétně si v ČNB na hraní sestavili portfolio za milion dolarů (což je 0,0006 procenta aktiv ČNB) a koupili do něj bitcoin, nějaký dolarový stablecoin a nějaké tokenizované aktivum.
Jaké je přesně složení portfolia, banka nechce komentovat, její mluvčí jen prozradil, že převažuje bitcoin. Pokud by měl váhu polovičky portfolia, měla by při současném kurzu naše centrální banka něco okolo pěti bitcoinů.
Nejmenovaný stablecoin bude pravděpodobně USD Coin (USDC), z významných coinů vázaných na dolar jako jediný vyhověl evropské regulaci MiCA. Vydavatel největšího dolarového stablecoinu tether (USDt) požadavkům evropských regulátorů nevyhověl.
Chová se bitcoin jako akcie při IPO?
Minulý týden jsme psali o indexu bitcoinového strachu, který spadl do červených hodnot. Padal společně s cenou bitcoinu:
Ani ukončení nejdelšího shutdownu v dějinách USA proti očekáváním křivku kurzu bitcoinu neotočila. Ve čtvrtek zas začal klesat a v pátek odpoledne se dotkl dokonce cenovky 95 tisíc dolarů (těsně pod dva miliony korun). Index strachu klesl ještě níž, na číslo 16, což značí strach extrémní. Přitom třeba technologické akcie, se kterými tak často koreloval, šly nahoru. Riziková aktiva šla nahoru. A bitcoin nic.
Se zajímavým vysvětlením přišel ekonom Jordi Visser. Podle něj se to, co může vypadat jako slabost bitcoinu, spíš podobá tomu, co se děje při uvedení firmy na burzu. Cena akcií pak běžně stagnuje nebo i klesá – přestože třeba ostatní v oboru rostou. Protože původní investoři postupně prodávají a rozdělují svůj podíl novým držitelům. Ne ve strachu, ale v klidu a s rozmyslem.
Visser říká, že právě to teď probíhá u bitcoinu. Původní, dlouholetí držitelé – lidé s bitcoiny z dob, kdy stál zlomek dnešní ceny – konečně našli někoho, kdo má dost peněz, aby mu mohli část svého majetku odprodat, aniž by trh zničili. Podle Vissera tedy nejde o nedůvěru ani makroproblém, ale o přirozenou fázi, kdy se vlastnictví bitcoinu přesouvá od původních investorů k širší skupině institucí a nových investorů.
Německá levice jde po krku bitcoinové výjimce
V Německu schvalovali implementaci evropské směrnice DAC 8, která zavádí povinnost poskytovatelů kryptoslužeb hlásit finančním úřadům transakce uživatelů kryptoměn. Má se tím prý zvýšit transparentnost a omezit daňové úniky.
Využili toho politici z Die Linke a Zelených, kteří požadovali zrušení časového testu, tedy osvobození zisků z prodeje krypta, pokud ho člověk držel dostatečně dlouhou dobu, konkrétně jeden rok. Osvobození je podle nich nespravedlivé a pomáhá daňovým únikům.
Podle odhadů dosáhly v roce 2024 v Německu zisky z prodeje kryptoměn 47 miliard eur, z toho asi 17 miliard eur bylo zdaněno. Většina zisků prošla časovým testem.
Pokusy o sestřelení časového testu tentokrát v Německu neprošly, ale debata o nich stále probíhá, kromě Die Linke a Zelených vadí navíc i SPD.
V Česku časový test (tříletý) platí taky, jenže zatímco v Německu se vztahuje prakticky jen na zisky z krypta, u nás platí fakticky pro všecka investiční aktiva, kryptoměny se k nim přidaly až letos. Schváleno to bylo jednohlasně, tak snad zatím jeho rušení nehrozí.
Jack Dorsey chce z bitcoinu udělat každodenní peníze
Firma Square Jacka Dorseyho, zakladatele Twitteru, před časem představila a nyní spustila službu Square Bitcoin, integrované řešení pro bitcoinové platby a správu bitcoinových financí pro malé a střední podniky.
Novinka umožňuje obchodníkům přijímat platby v bitcoinu přímo přes pokladní systém Square. Kromě toho jim také nabízí možné automaticky převádět část tržeb z karet do bitcoinu, tedy pravý opak toho, co většinou dělají obchodníci dnes, tedy převody bitcoinové tržby na fiat měnu.
Dorsey chce z dosud spíš investičního bitcoinu udělat denně užívané peníze. Služba je zatím dostupná v USA, s výjimkou New Yorku, a do konce roku 2026 si za ni Square neúčtuje žádné poplatky. Od roku 2027 to bude jedno procento z transakce.
Koupili horu dogecoinu, teď mají potíže
Treasury companies, tedy firmy, jejich činnost se z větší části sestává z hromadění kryptoměny, mají prý nejhorší za sebou. Ovšem řeč je spíš o těch bitcoinových. Sázet na jiné kryptoměny možná zas tak dobrý nápad nebude. CleanCore Solutions, firma, která se zaměřila na držení dogecoinu, zaznamenala v posledním kvartálu ztrátu 13,4 milionu dolarů (279 milionů korun).
Firma ohlásila, že na budování své zásoby (které říká oficiální, protože vzniká pod záštitou House of Doge a Dogecoin Foundation) prodala za 177 milionů dolarů neveřejných akcií. Teď drží kolem 710 milionů dogecoinů. Jejich hodnota se za měsíc propadla z přibližně 188 milionů dolarů (3,9 miliardy korun) na 123 milionů (2,6 miliardy korun). A akcie firmy jen za stejnou dobu o víc než 77 procent.
Dogecoin vznikl jako vtip. Ale zdá se, že ten kdo ho má kopec, se zrovna právě nesměje.
Rychlovka pod čarou: Nasdaq schválil první americký spotový ETF na ripple (XRP) s tickerem XRPC. Obchodování začalo ve čtvrtek. Fond bude držet XRP skrze Gemini a BitGo. ETF prý může přinést významné institucionální toky a potenciálně obdobný efekt jako dřívější ETFka pro bitcoin a ether.
