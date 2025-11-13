Michl prosadil svou, ČNB kupuje bitcoiny. Zatím jen na hraní

Česká národní banka (ČNB) vytvořila první „testovací portfolio digitálních aktiv“. Nakoupila bitcoin, zatím neupřesněný stablecoin vázaný na dolar a rovněž blíže neupřesněné tokenizované depozitum. Investovaná suma je milion dolarů (21 milionů korun).
Myšlenku, že by ČNB mohla vstoupit do světa kryptoměn, nakousl guvernér Aleš Michl letos v lednu. „Cílem bylo prozkoumat decentralizovaný bitcoin z pohledu centrální banky a posoudit jeho možnou roli při diverzifikaci rezerv,“ ohlíží se dnes.
Na základě jarní analýzy rozhodla bankovní rada v říjnu o zřízení portfolia. To vzniklo bez vlivu na měnovou politiku i kurz koruny – a nebude se dále navyšovat. Investovaný milion amerických dolarů představuje 0,0006 procenta aktiv ČNB, zdůrazňuje tisková zpráva nevelikost projektu. „Vzhledem k jeho marginální velikosti nebudou mít jeho případné cenové výkyvy vliv na hospodaření ČNB,“ píše se v ní.
Bankéři tak poprvé zkoušejí, co obnáší práce s kryptoměnovým aktivem – od technické správy klíčů, přes víceúrovňové schvalování, účetnictví, reporting a audit až po krizové scénáře a prověřování souladu s legislativou (zejména zákonem proti praní špinavých peněz). Zkušenosti mají sloužit i pro budoucí dohled a tvorbu pravidel pro kryptoměnové trhy a firmy, které na nich působí.
Stablecoiny do portfolia ČNB nakoupila proto, že chce zkoumat nejen možnosti digitálních aktiv jakožto investice, ale také možnosti digitálního placení, což je oblast, kde se stablecoiny stále víc prosazují. O který stablecoin přesně jde, nechce ČNB upřesnit. Ani neprozradí, jak velkou váhu jednotlivá aktiva v portfoliu mají. „Konkrétní název ani detailní váhu složení zveřejňovat nebudeme,“ odpověděl webu Peníze.cz tiskový mluvčí ČNB Jakub Holas.
Podle Michlova poradce Tomáše Adama má projekt právě hlavně vzdělávací účel. „Testovací portfolio nám umožní získat praktické zkušenosti, které nás připraví na změny ve finančním systému spojené s tokenizací a digitalizací,“ vysvětluje. Banka podtrhuje, že bitcoin ani jiné digitální aktivum nehodlá zařadit v dohledné době do devizových rezerv.
Mezi centrálními bankami je ČNB zatím spíš výjimkou. Testují se sice technologie jako tokenizace státních dluhopisů (například Evropskou investiční bankou či Banque de France), ale přímý nákup kryptoměn je zatím doménou pouze Salvadoru. ČNB je tak v evropském kontextu průkopníkem – ovšem zatím velmi opatrným.
Banka se prý chce především připravit na budoucnost. Analýza, kterou si nechala vypracovat, si všímá toho, jak jsou digitální aktiva stále šířeji akceptována, že je nakupují investiční fondy i firmy – a předpokládá, že tenhle proces se může dál prohlubovat.
Projekt bude vyhodnocen za dva až tři roky.
Gabriel Pleska
Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.
