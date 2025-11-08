Bitcoin pod 100 000 dolarů, index strachu v extrému

Bitcoin se v úterý krátce propadl pod sto tisíc dolarů. Z bitcoinových a etherových ETF za jediný den investoři vybrali 797 milionů dolarů (16,8 miliardy korun). Konkrétně z bitcoinových fondů odteklo podle společnosti SoSoValue 577,74 milionu dolarů (12,2 miliardy korun), nejvíc od 1. srpna 2025.
Peníze z fondů ale odcházely už čtyři dny před tím: celkem během pěti dní bylo z étéefek vybráno 1,9 miliardy dolarů (40 miliard korun).
Na burzách se „likvidovaly dlouhé pozice“, tedy sázky na růst. Celkem bylo takových pozic ukončeno aspoň za 1,37 miliardy dolarů (29 miliard korun).
Kryptoměnový Index strachu a chamtivosti datového webu Alternative.me klesl na 21 bodů, do oblasti „extrémního strachu“. A je v ní i v době vydání článku.
JPMorgan: bitcoin bude za 170 tisíc dolarů
Nebojí se ale zdaleka všichni. Podle analytiků JPMorgan by se cena bitcoinu mohla v příštích šesti až dvanácti měsících vyšplhat na 170 000 dolarů (přes 3,5 milionu korun).
Trh sice přišel proti maximům asi o pětinu hodnoty (největší propad byl 10. října, další teď 3. listopadu), ale analytici kolem stratéga JPMorgan Nikolaa Panigirtzogloua odhadují, že tím čištění trhu od spekulantů pomalu končí.
Pro bitcoin podle nich taky hraje to, co se děje na trhu s přirozeným konkurentem digitálního zlata – tedy se skutečným zlatem. Jeho ceny se v nedávné době rozkolísaly, takže v porovnání s ním už investoři nevidí bitcoin jako o tolik rizikovější alternativu.
Podle výpočtu týmu z JPMorgan by proto tržní hodnota bitcoinu musela vyrůst zhruba o dvě třetiny, aby se v poměru k riziku dostal na úroveň, jakou má u investorů zlato. Při současných cenách to odpovídá zhruba 170 tisícům dolarů za jeden bitcoin.
Kryptoplatby: stablecoiny vládnou
Stablecoiny upevňují dominanci v kryptoměnových platbách. Podle říjnových dat české firmy Confirmo dosáhl jejich podíl na celkovém objemu transakcí rekordních 67,6 procenta. Největší zásluhu na tom má USDT (tether), který tvoří 59,9 procent všech plateb a na dalších 7,7 procenta pak dosáhl druhý největší stablecoin USDC (USD coin).
Bitcoin pokračuje v trendu pozvolného ústupu. Jeho podíl na transakcích klesl ze zářijových 22,7 na 21,3 procenta.
„Obchodníci získávají díky novým regulacím, jako je evropská MiCA nebo americký GENIUS Act, potřebnou jistotu. Důvěra v platby pomocí USDT a USDC proto roste a stávají se běžnou součástí cash flow. Bitcoin se naopak stahuje do role digitálního zlata a pro placení se používá stále méně,“ komentuje data Anna Štrébl, šéfka Confirma.
Pokud jde o sítě, na kterých platby probíhají, dál vede Tron — jeho podíl v říjnu vzrostl z 18,4 na 19,6 procenta. Růst zaznamenala i síť Binance Smart Chain (z 10,2 na 13,9 procenta). Naopak konkurenti jako Polygon, Arbitrum nebo bitcoinový Lightning Network část podílu ztratili.
Revolut smění stablecoiny bez poplatků
Revolut nově umožňuje převody mezi americkými dolary a dvěma nejpoužívanějšími stablecoiny, USDC a USDT za kurz 1:1 a bez poplatků.
Služba podporuje převody stablecoinů na šesti různých blockchainových sítích, včetně Etherea, Solany a Tronu.
Bitcoinmaty jako houby po dešti (v Evropě neprší)
Na světě je nejvíc bitcoinmatů od prosince 2022. Vyplývá to z nejnovějších údajů sestavených společností Finbold Research na základě čísel z CoinATMRadar.
Na konci října 2025 bylo aktivních 39 586 aktivních bitcoinových automatů, což je nejvyšší počet za téměř tři roky. Jejich počet sice mírně zaostává za rekordem z prosince 2022 (39 989 bitcoinmatů), ale každý měsíc roste.
V říjnu instalací bitcoinových automatů přibývalo rychleji. V září jich přibylo osmdesát, ale v říjnu 422 strojů. Od začátku roku jich přibyly bezmála dva tisíce.
Drtivá většina (83 procent) bitcoinmatů je v Severní Americe, v Evropské unii jich najdete 1769 a nové moc nepřibývají: letos se instalovalo jen osm nových.
Rychlovka pod čarou: Miláček trhů posledních měsíců, Zcash (ZEC), se vyšvihl mezi 20 největších kryptoměn podle tržní kapitalizace a poprvé za téměř sedm let se obchoduje nad hranicí 600 dolarů. Tržní kapitalizace tokenu dosáhla téměř deset miliard dolarů, což představuje meziroční nárůst o více než 1270 procent.
Tomáš Krause
V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem