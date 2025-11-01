Nesmělí závodníci: Který stát v Evropě začne první kupovat bitcoin?

Do závodu o první evropský stát, který bude mít ve svých rezervách bitcoin, se hlásí další závodníci. Aspoň to tak vypadá ze zpráv webů kolem krypta. Skutečnost je ale o něco prozaičtější. Řekněme, že se závodníci hlásí zatím dost nesměle.
Poslanci Alternativy pro Německo (AfD), druhé nejsilnější strany v Bundestagu, předložili návrh, v němž žádají své kolegy, aby vyzvali vládu k přehodnocení přístupu k bitcoinu. Chtějí, aby kabinet uznal bitcoin jako strategické aktivum s potenciálem stát se součástí státních rezerv a zohlednil ho při tvorbě dlouhodobé finanční strategie.
AfD vnímá bitcoin jako ochranu proti inflaci a moderní ekvivalent zlata. V návrhu ho popisuje jako „peníze nezávislé na státu“, které podle strany mohou lépe chránit osobní i národní svobodu než plánované digitální euro.
Řada zahraničních i českých webů ale jako jeden muž píše o tom, že AfD navrhuje bitcoinovou rezervu a že do ní chce nakoupit dvě procenta všech bitcoinů na světě.
To je ale ve skutečnosti nápad, který prosazuje francouzský poslanec Éric Ciotti z Pravicové unie pro republiku (Union des droites pour la République – UDR). Ten podal návrh zákona o vytvoření strategické bitcoinové rezervy. Počítá v něm skutečně s postupnou akvizicí až dvou procent z celkového množství bitcoinů (zhruba 420 tisíc bitcoinů, v nynějších cenách tedy asi 47 miliard dolarů, necelý bilion korun) během sedmi až osmi let.
Problém je asi jen v tom, že Ciottiho partaj je poměrně slabé a okrajové opoziční hnutí, takže jeho návrh má význam nejspíš jen symbolický.
Vraťme se ale k Německu. Kdyby skutečně teď začalo kupovat bitcoiny, bylo by to poněkud pikantní. Před rokem jich totiž 50 tisíc prodalo. A zrovna ve chvíli, kdy byl bitcoin za poslední dobu nejníž. Loni za ně odostali tři miliardy, dneska by to bylo přes 6,5 miliardy dolarů (i když slabších).
Odsouzený šéf FTX si koleduje o milost
Minulý týden omilostnil Donald Trump odsouzeného zakladatele burzy Binance a zpoza mříží se začínají hlásit další padlí kryptomiliardáři.
Sam Bankman-Fried, zakladatel burzy FTX, která v roce 2022 zkrachovala po obřím úniku peněz zákazníků, zveřejnil nové prohlášení, ve kterém tvrdí, že jeho firma byla tehdy ve skutečnosti v dobré finanční kondici.
Zdroj: J.K2507 / Shutterstock.com
Podle patnáctistránkového dokumentu měla FTX v listopadu 2022 aktiva za 25 miliard dolarů a vlastní kapitál 16 miliard. Tedy víc než dost na pokrytí požadavků klientů, kteří chtěli vybrat zhruba osm miliard. Bankman-Fried píše, že šlo jen o „krizi likvidity“ – tedy náhlý nedostatek hotovosti, ne o skutečný bankrot. „Byli jsme na dobré cestě to vyřešit, dokud kontrolu nepřevzal konkurzní správce,“ tvrdí.
FTX zkolabovala během několika dní poté, co vyšlo najevo, že její sesterská firma Alameda Research riskantně investovala peníze zákazníků. Krach zničil důvěru v kryptoměnový trh a Bankman-Fried skončil ve vězení za podvod.
Teď on i jeho rodina mluví o tom, že budou žádat o milost u Donalda Trumpa.
Mastercard na nákupech: chce posílit v stablecoinech
Podle magazínu Fortune je platební gigant Mastercard v závěrečné fázi jednání o koupi amerického startupu ZeroHash, který finančním společnostem připravuje infrastrukturu pro používání stablecoinů a dalších digitálních měn. Cena akvizice se má údajně pohybovat mezi 1,5 a 2 miliardami dolarů (zhruba 31 až 42 miliard korun).
Společnosti už několik let spolupracují – ZeroHash zajišťuje část kryptoinfrastruktury pro Mastercard. Převzetí by proto bylo přirozeným pokračováním spolupráce, ale taky jedním z největších kroků Mastercardu směrem k digitálním aktivům.
Mastercard by tak posílil své postavení na poli stablecoinů, které jsou považovány za klíčovou technologii pro rychlejší a levnější mezinárodní platby. A odpověděl na rostoucí tlak konkurence, zejména Coinbase a Stripe, které do infrastruktury pro stablecoiny investují také.
U JPMorgan půjde za půjčky možná ručit bitcoinem
JPMorgan, největší banka na Wall Street, podle Bloomebergu umožní firmám ručit za úvěry bitcoinem a etherem. Ty se tak zařadí mezi tradiční formy zástavy, jakými jsou třeba nemovitosti, akcie a jiné cenné papíry nebo zlato. Z pohledu klienta by mezi tím neměl být podstatný rozdíl.
Zastavené kryptoměny mají být uložené u nezávislého správce, nikoli přímo v bance. Tím se snižuje riziko pro banku a zároveň se naplňují přísné regulatorní požadavky.
Šéf JPMorgan Jamie Dimon byl donedávna ke kryptoměnám velmi kritický – označoval mimo jiné bitcoin za módní výstřelek. V poslední době ale svůj postoj mírní, pravděpodobně už podnik nemůže přehlížet rostoucí zájem institucionálních investorů, zvyšující se cenu bitcoinu a rychlé uvolňování regulací v USA.
Dodejme ovšem, že zpráva o bitcoinech jako záruce za půjčky zatím není oficiální a mluvčí banky ji odmítá komentovat.
IBM spustí kryptoplatformu pro banky a vlády
IBM představilo novou službu s názvem Digital Asset Haven, určenou pro americké instituce – od bank přes státní úřady až po velké korporace. Platforma má umožnit správu digitálních aktiv, včetně bitcoinu a dalších kryptoměn, a její spuštění se plánuje do konce letošního roku.
Systém nabídne kompletní služby pro custody, tedy bezpečné uchovávání digitálních aktiv, i pro transakce a jejich vypořádání. Cílem je, aby instituce mohly kryptoměny bezpečně integrovat do svých finančních systémů a současně plnily všechny regulační požadavky.
Součástí služby jsou i nástroje pro ověřování identity a prevenci praní špinavých peněz (AML), stejně jako programovatelná pravidla pro schvalování transakcí a víceúrovňová autorizace – funkce, které jsou pro institucionální prostředí nezbytné.
Na vývoji se IBM podílelo s firmou Dfns, která má zkušenosti s digitálními peněženkami a poskytuje služby víc než 250 klientům. Digital Asset Haven funguje jako SaaS (software jako služba), takže ho mohou instituce rychle nasadit a integrovat do svých stávajících systémů.
Spuštění přichází v době, kdy se o custody řešení pro kryptoměny začínají vážně zajímat i tradiční finanční instituce. Rostoucí regulace v USA i tlak investorů na bezpečnější správu digitálních aktiv vytvářejí prostor pro velké technologické hráče, jako je právě IBM, aby se do kryptosvěta zapojili naplno.
Rychlovka pod čarou: V pátek 31. října to bylo teprve 17 let, co člověk (nebo možná skupina lidí) podepsaný jako Satoshi Nakamoto zveřejnil dokument nazvaný Bitcoin: Peer-to-Peer systém elektronických peněz. Co se dělo pak, už asi víte…
Tomáš Krause
V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem