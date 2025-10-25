Trezor má novou peněženku. Bitcoin z BlackRocku nyní přes Londýn

V centru kryptoměnového dění bylo tenhle týden Česko, respektive česká firma Trezor. Na velkoryse pojaté show za účasti stovek hostů z celého světa představila nový model hardwarové peněženky Trezor – Trezor Safe 7.
Ta obsahuje plně auditovatelný bezpečnostní čip TROPIC01 od sesterské firmy Trezoru Tropic Square. Trezor tak umožňuje ověření designu fyzické ochrany privátních klíčů. To u žádné jiné peněženky nejde, tam jen můžete věřit výrobcům čipů, že v nich nemají chyby.
Safe 7 je první model Trezoru, který je plně bezdrátový, využívá Bluetooth a komunikaci šifruje vlastním open source protokolem. Bezdrátové může být i nabíjení, které zajistí libovolná nabíječka s podporou standardu Qi2.
Za kolik je u Trumpa milost?
Donald Trump udělil plnou a bezpodmínečnou milost Čchang-pcheng Čaovi (Changpeng Zhao), známému jako CZ, zakladateli a bývalému šéfovi burzy Binance. Čao se přiznal k porušení amerických zákonů proti praní špinavých peněz a v roce 2024 a soud mu vyměřil čtyři měsíce. Trest ve vězení si Čao sice už odseděl, ale milost má další důsledky. Především se Čaovi vrací čistý rejstřík a může teď znovu podnikat ve Spojených státech, včetně práce v regulovaném finančním sektoru.
Trump sám o milosti řekl, že mu „spousta dobrých lidí“ tvrdila, že Čao nebyl ničím vinen a že po něm šla Bidenova vláda. Prezidentova mluvčí v oficiálním prohlášení říká, že pan Čao byl terčem „války proti kryptoprůmyslu“, kterou vedla předchozí administrativa.
Jenže ta milost má taky pár zvláštních okolností, které popsal na X uživatel MASTR:
V listopadu 2023 se CZ a Binance přiznali k porušení zákonů a souhlasili s pokutou čtyři miliardy dolarů (84 miliard korun) pro firmu a 50 milionů (miliardu korun) pro Čaa osobně. V březnu 2025 Trumpovic rodina prostřednictvím své firmy World Liberty Financial uvedla na trh stablecoin USD1, krytý mimo jiné americkými státními dluhopisy. Krátce nato investiční společnost MGX z Abú Dhabí vložila do Binance dvě miliardy dolarů (42 miliard korun) — a platbu provedla (chvilka napětí) právě ve stablecoinu USD1.
Stablecoin USD1 tak nejen podpořil Binance, ale zároveň díky krytí státními dluhopisy generuje pro firmu World Liberty Financial roční výnos odhadem 60 až 80 milionů dolarů, dokud Binance USD1 nevymění za dolary.
V květnu 2025, kdy mimochodem americká Komise pro cenné papíry vzdala svůj spor s Binance, CZ veřejně přiznal, že požádal o prezidentskou milost — kterou nyní dostal.
BlackRock spustil bitcoinový ne-fond v Británii
BlackRock oficiálně spustil svůj první evropský bitcoinový produkt. Jmenuje se iShares Bitcoin ETP (IB1T) a začalo se s ním obchodovat na London Stock Exchange v pondělí.
Evropská pravidla nedovolují ETF se zaměřením na jediné aktivum, proto BlackRock pro svůj IB1T zvolil mírně odlišnou formu ETP (exchange traded product). Rozdíl se týká hlavně pravidel správy produktu, ale to nejdůležitější pro investora zůstává stejné: investuje poměrně přímočaře na regulovaném trhu do bitcoinu.
Pro investory z Evropské unie může být výhodnější koupit britský IB1T místo amerického IBITu. Americké bitcoinové ETF totiž podléhají americkým daňovým zákonům, což může znamenat komplikace, například zatížení dědickou daní.
Tetherem prý platí půlmiliarda
Tether (USDT), největší stablecoin na světě, oznámil, že překročil hranici 500 milionů uživatelů. Podle CEO Tetheru Paola Ardoinia je to „pravděpodobně největší finanční inkluze v historii lidstva“.
Rychlovka pod čárou: Revolut, respektive jeho kyperská dceřinka, získal od tamního regulátora licenci MiCA. Ta mu umožňuje poskytovat kryptoměnové služby v celém Evropském hospodářském prostoru (EU + Norsko, Lichtenštejnsko a Island). Revolut tak nyní může i u nás oficiálně nabízet víc než 280 tokenů, staking bez poplatků nebo stablecoinové swapy bez spreadů.
Tomáš Krause
V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.
