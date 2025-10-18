Divký bitcoinový týden: rekordní pád a rekordní zátah FBI

Jeden den je všecko zalité sluncem a druhý přijde největší pád kryptotrhů v historii. Minulý víkend bitcoin propadl během jediné hodiny o 13 procent. I to ale můžeme brát jako potvrzení jeho síly. Podstatně hůře totiž dopadly altcoiny, které šly dolů o desítky procent a k vidění byly i pády do blízkosti nuly. Trh přišel během chvilky o zhruba 20 miliard dolarů (417 miliard korun) v napákovaných pozicích, tržní kapitalizace kryptotrhu se během několika hodin propadla o stovky miliard. Co se stalo?
Svou roli sehrál jistě Donald Trump, který v pátek večer oznámil nová cla na dovoz z Číny. Podíl ale nejspíš měla i technická chyba na Binance, která způsobila chybné počítání výše potřebné zástavy pro pákové obchody. Binance problémy potvrdila a dokonce slíbila, že poškozené zákazníky odškodní. Burzu to bude stát asi 283 milionů dolarů (5,9 miliardy korun).
Podle některých analytiků ale pád nepřišel náhodou či shodou okolností, ale šlo o koordinovanou akci. Naznačuje tomu i to, že 30 minut před pádem bitcoinu ho někdo shortoval, tedy vsadil na propad, obrovskou sumu peněz: a odnesl si 88 milionů dolarů zisku.
Japonsko proti manipulacím s trhem
Právě proti insider tradingu, tedy podobným manipulacím s trhem, chce bojovat Japonsko. Kryptoměnový insider trading by měl brzy v Zemi vycházejícího slunce být trestný. Příslušná legislativa by měla být předložena ke schválení příští rok.
Nová pravidla připravuje japonský Úřad pro finanční služby, který chce umožnit regulátorovi trhu vyšetřovat podezřelé transakce s kryptoměnami, ukládat pokuty podle výše nelegálních zisků a v závažných případech doporučovat trestní stíhání.
Dosud v Japonsku pravidla zakazující insider trading s kryptoměnami neexistují a dohled nad trhem vykonávají převážně kryptoměnové burzy spolu s dobrovolnou organizací Japan Virtual and Crypto Assets Exchange Association, která ale nedisponuje dostatečným monitorovacím systémem.
Japonsko by se prý mohlo stát vzorem pro ostatní asijské země usilující o regulaci kryptoměnového trhu.
Americké úřady zabavily rekordních 127 tisíc bitcoinů
Americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo Čchena Č', šéfa kambodžské skupiny Prince Group, z provozování táborů nucených prací. V Kambodži prý v nich skupina nutila tisíce lidí pod pohrůžkami násilí páchat online podvody, zejména v oblasti kryptoměn.
Prince Group navenek působila jako developerská a investiční společnost, ve skutečnosti ale sloužila jako krytí pro rozsáhlou zločineckou síť. Kromě obvinění z obchodování s lidmi a z praní špinavých peněz americké úřady také zabavily rekordních 127 tisíc bitcoinů v hodnotě zhruba 15 miliard dolarů (přes 312 miliard korun). V USA jde zatím o největší zabavenou částku v kryptoměnách.
Zabavené bitcoiny by se mohly stát základem strategické bitcoinové rezervy USA, jejíž budování vyhlásila Trumpova administrativa. Padat do ní mají právě hlavně kryptoměny zabavené zločincům.
První stát v eurozóně investuje do bitcoinu
Lucemburský státní mezigenerační fond FSIL se stal prvním státním fondem v eurozóně, který prostřednictvím regulovaných ETF investuje do bitcoinu. Investici zhruba jednoho procenta portfolia, oznámil ministr financí Gilles Roth při představování státního rozpočtu na rok 2026.
Letos v červenci došlo ke schválení nové investiční politiky fondu, která umožnila navýšit podíl alternativních, rizikovějších aktiv až na 15 procent. V praxi to znamená nejen kryptoměny, ale i nemovitosti či private equity. Fond celkem spravuje asi 750 milionů eur (přes 18 miliard korun) a většina aktiv je stále v dluhopisech a indexových fondech.
Fond jasně deklaroval, že bitcoin je budoucnost – podle tajemníka ministerstva financí Boba Kieffera jde nejen o diverzifikaci, ale také o uznání reality, že kryptoměny nezmizí a jejich význam roste. „Někdo to může vnímat jako konzervativní, jiní jako odvážné – podle nás jde o vyvážené rozhodnutí,“ řekl Kieffer.
Na Polymarketu se podezřele sázelo na Nobelovku
Insider tradingem jsme začali a také jím dnes končíme. Na populární sázkařské platformě Polymarket došlo před vyhlášením Nobelovy ceny míru k podezřelé aktivitě u sázek na vítězku Maríu Machadovou, venezuelskou opoziční političku.
Kurzy na její výhru se zhruba deset hodin před oficiálním oznámením výsledků dramaticky zvýšily z přibližně 3,6 procenta na víc než 70 procent. Sázející na Machadovou (zejména tři účty) si na těchto sázkách přišli dohromady asi na 90 tisíc dolarů (necelé dva miliony korun).
Nobelův institut zahájil vyšetřování možného úniku informací nebo dokonce špionáže. Zkoumá, jestli informace o vítězce neutekly z institutu nebo okruhu jeho poradních osob. Existují ale i spekulace, že únik mohl být spíš digitálního charakteru, že například bylo možné budoucí vítězku dopředu vysledovat z veřejně dostupných dat na webu Nobelovy ceny, která mohla nepřímo označit vítěze už před oficiálním vyhlášením.
Rychlovka pod čarou: Wallet of Satoshi, nejpopulárnější bitcoinová peněženka pro Lightning Network, nově umožňuje přepnutí do režimu self-custody, tedy do režimu, kde má uživatel plnou kontrolu nad svými klíči i správou kanálů v lightningové síti. Uživatelé si tak můžou vybrat, zda budou důvěřovat provozovateli, nebo se o své bitcoiny postarají sami se vším všudy.
Tomáš Krause
V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.
