Největší výplach v dějinách krypta: Bitcoin ztratil za hodinu 13 procent

Kryptoměnový trh zažil extrémní propad. Cena bitcoinu spadla během jediné hodiny o 13 procent, altcoiny šly dolů i o desítky procent. Z trhu zmizelo přes 20 miliard dolarů – víc než při kolapsu burzy FTX nebo při propadu na začátku pandemie covidu. Výrazně se propadaly i americké akcie.
Největší kryptoměna světa bitcoin klesla podle agentury Reuters z ceny přes 122 tisíc dolarů až na 104 782 dolarů. Ether odepsal 5,8 procenta.
Podle portfoliomanažera Jonathana Mana z investiční firmy Bitwise Asset Management došlo během pátku k likvidaci pozic v hodnotě přes 20 miliard dolarů. Odhadl, že bylo vymazáno přibližně 65 miliard v otevřených pozicích – tedy v rozjetých sázkách na růst či pokles cen, které obchodníci drželi často s využitím půjčených peněz.
Jinými slovy: trh se během pár hodin zbavil obrovského množství spekulací na dluh. Burzy začaly automaticky uzavírat prodělečné sázky a daly do pohybu sněhovou kouli, která se změnila v lavinu výprodejů.
Některé altcoiny, například ATOM, spadly fakticky až k nule, než se odrazily zpět.
Výprodej byl s největší pravděpodobností reakcí na nečekaně silnou eskalaci obchodní války mezi USA a Čínou. Americký prezident Donald Trump v pátek pohrozil stoprocentními cly na dovozy z Číny a vývozní kontrolou „jakéhokoli strategického softwaru“. Reagoval tak na čínská omezení exportu vzácných zemin. Podle Trumpa „největší producent a vývozce těchto kovů drží svět pod krkem“.
Americký akciový index S&P 500 na to reagoval nejprudším pádem za téměř tři měsíce: v pátek odepsal 2,71 procenta, za celý týden 2,43 procenta.
Podle některých odborníků byly ale Trumpovy výroky spíš spouštěčem než samotnou příčinou. Analytici platformy Santiment soudí, že tou skutečnou příčinou bylo „přílišné zadlužení trhu a spekulativní chování“. Poměr long a short pozic byl před pádem téměř 7:1, což znamenalo vysoké riziko lavinových likvidací.
Podle Jonathana Mana z Bitwise páteční propad sice ubral miliardy dolarů, zároveň se ale otevřela příležitost pro investory, kteří měli připravenou hotovost. Bitcoin se mezitím stačil zotavit a v neděli odpoledne je k mání za cenu přes 111 tisíc dolarů za minci.
Důležité otázky a odpovědi (FAQ)
Gabriel Pleska
Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.
