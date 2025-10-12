Největší výplach v dějinách krypta: Bitcoin ztratil za hodinu 13 procent

Peníze.cz
Gabriel Pleska | rubrika: Aktuality | 12. 10. 2025
Zdroj: Pleska / Midjourney

Kryptoměnový trh zažil extrémní propad. Cena bitcoinu spadla během jediné hodiny o 13 procent, altcoiny šly dolů i o desítky procent. Z trhu zmizelo přes 20 miliard dolarů – víc než při kolapsu burzy FTX nebo při propadu na začátku pandemie covidu. Výrazně se propadaly i americké akcie.

Největší kryptoměna světa bitcoin klesla podle agentury Reuters z ceny přes 122 tisíc dolarů až na 104 782 dolarů. Ether odepsal 5,8 procenta.

Podle portfoliomanažera Jonathana Mana z investiční firmy Bitwise Asset Management došlo během pátku k likvidaci pozic v hodnotě přes 20 miliard dolarů. Odhadl, že bylo vymazáno přibližně 65 miliard v otevřených pozicích – tedy v rozjetých sázkách na růst či pokles cen, které obchodníci drželi často s využitím půjčených peněz.

Jinými slovy: trh se během pár hodin zbavil obrovského množství spekulací na dluh. Burzy začaly automaticky uzavírat prodělečné sázky a daly do pohybu sněhovou kouli, která se změnila v lavinu výprodejů.

Vývoj ceny bitcoinu (BTC)

Zdroj: peníze.cz

Některé altcoiny, například ATOM, spadly fakticky až k nule, než se odrazily zpět.

Výprodej byl s největší pravděpodobností reakcí na nečekaně silnou eskalaci obchodní války mezi USA a Čínou. Americký prezident Donald Trump v pátek pohrozil stoprocentními cly na dovozy z Číny a vývozní kontrolou „jakéhokoli strategického softwaru“. Reagoval tak na čínská omezení exportu vzácných zemin. Podle Trumpa „největší producent a vývozce těchto kovů drží svět pod krkem“.

Americký akciový index S&P 500 na to reagoval nejprudším pádem za téměř tři měsíce: v pátek odepsal 2,71 procenta, za celý týden 2,43 procenta.

Anketa

Přikoupili jste bitcoinu?

Podle některých odborníků byly ale Trumpovy výroky spíš spouštěčem než samotnou příčinou. Analytici platformy Santiment soudí, že tou skutečnou příčinou bylo „přílišné zadlužení trhu a spekulativní chování“. Poměr long a short pozic byl před pádem téměř 7:1, což znamenalo vysoké riziko lavinových likvidací.

Podle Jonathana Mana z Bitwise páteční propad sice ubral miliardy dolarů, zároveň se ale otevřela příležitost pro investory, kteří měli připravenou hotovost. Bitcoin se mezitím stačil zotavit a v neděli odpoledne je k mání za cenu přes 111 tisíc dolarů za minci.

Týden v kryptu

Kouřový blockchain
Zdroj: Pleska/Dall-e

Důležité otázky a odpovědi (FAQ)

  • Ve finanční hantýrce se slovo „výplach“ (anglicky wipeout nebo flush) používá pro prudký a často nečekaný propad cen napříč trhem. Nejde jen o běžnou korekci, ale o panický výprodej – typicky spojený s vysokou volatilitou, lavinou likvidací a ztrátou důvěry investorů. Výplachy mohou být vyvolány geopolitikou, technickými faktory nebo třeba i jednou velkou obchodní pozicí, která spustí řetězovou reakci.

  • Likvidace je nucené uzavření pozice tradera, který obchoduje na páku. Když cena klesne příliš hluboko, burza pozici automaticky uzavře, aby se ochránila před ztrátou. Při velkých výkyvech může dojít k řetězové reakci.

  • „Long“ pozice sází na růst ceny, „short“ na pokles. Když je trhu převažují longy (např. 7:1), stačí malý výkyv dolů, aby odstartoval kaskádu likvidací.

  • Reakce na geopolitické riziko. Trumpovo oznámení o clech zhoršilo náladu investorů i mimo kryptosvět. Americký index S&P 500 odepsal za pátek 2,71 % – podobně hluboký pád trh nezažil od léta.

Gabriel Pleska

Autor článku Gabriel Pleska

Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

