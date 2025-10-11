Peníze.cz
S&P spouští kryptoindex. BlackRock slaví a Česko vyrobilo unikátní čip

Tomáš Krause | rubrika: Co se děje | 11. 10. 2025
Bitcoinové ETF od BlackRocku snáší zlatá vejce, vzniká nový burzovní index pokrývající kryptosvět, americký realitní gigant má v plánech příjem bitcoinu a český bezpečnostní čip začíná dobývat svět. Grayscale může vydělávat na stakování krypta ve svých fondech. Je tu další Týden v kryptu.
Zdroj: Pleska / OpenAI

Firma S&P Global, stojící za jedním z nejvýznamnějších akciových indexů S&P 500, oznámila spuštění nového indexu s názvem S&P Digital Markets 50. Index bude obsahovat 15 kryptoměn a 35 veřejně obchodovaných společnostmi působících v oblasti kryptoměn a blockchainu. Pokryje fakticky celé kryptoměnové odvětví.

Index bude obsahovat společnosti zabývající se digitálními aktivy, infrastrukturou, finančními službami a blockchainovými aplikacemi a kryptoměny vybrané z existujícího S&P Cryptocurrency Broad Digital Market Indexu, který sleduje přes 300 digitálních měn.

Součástí indexu budou pouze kryptoměny s minimální tržní kapitalizací 300 milionů dolarů (6,3 miliardy korun) a nedostanou se do něj memecoiny. Představu o tom, jaké kryptoměny mají šanci, si můžeme jednoduše udělat například na serveru coinmarketcap.com.

Žádná složka indexu nepřekročí 5 procent jeho váhy, aby byla zajištěna dostatečná diverzifikace.

BlackRock slaví, bitcoinové fondy trhají rekordy

BlackRock má důvod k oslavě. Jeho iShares Bitcoin Trust (IBIT) překonal hranici sta miliard dolarů (2,1 bilionu korun) ve spravovaných aktivech a zároveň se stal ETF, které tohoto milníku v historii dosáhlo nejrychleji. Fond byl spuštěn v lednu 2024 a hranice padla za 435 dnů.zatím rekord držel Vanguard S&P 500 ETF, jenže ten na sto miliard potřeboval přibližně pět a půl roku.

IBIT se stal i nejziskovějším fondem BlackRocku s ročními příjmy z poplatků kolem 244,5 milionu dolarů (5,13 miliardy korun). V tomto oboru překonal mnoho let existující iShares Russell 1000 Growth ETF též od BlackRocku. 

Ta čísla ukazuje na obrovský zájem institucionálních i drobných investorů o bitcoin v regulované podobě ETF, který umožňuje investovat do bitcoinu jednoduše na burze bez nutnosti starat se přímo o bitcoin a chápat jeho principy.

Vývoj ceny bitcoinu (BTC)

Zdroj: peníze.cz

Realitní gigant plánuje přijímat bitcoin

Společnost Opendoor, americký realitní gigant s tržní kapitalizací kolem šesti miliard dolarů (126 miliard korun), potvrdila plány na integraci plateb bitcoinem. CEO Kaz Nejatian na sociálních sítích potvrdil, že bitcoinové platby jsou nyní na jejich roadmapě, i když je ještě nutné určit jejich prioritu. 

Opendoor působí ve 44 amerických státech a v druhém čtvrtletí roku 2025 měla tržby přes 1,5 miliardy dolarů (31,5 miliard korun). Snaha přijmout bitcoin a další krypto jako platební metodu cílí na bohaté zájemce s kryptoměnovými aktivy, kteří chtějí snadno investovat do nemovitostí a nechtějí kryptoměny směňovat na dolary.

Po oznámení plánů vzrostly akcie Opendooru o 14,4 procent. Je ale otázkou, jestli to způsobilo oznámení o bitcoinových platbách. Firma totiž zažívá silný růst už od začátku roku, když její akcie vyrostly už o více jak 480 procent. 

Český bezpečnostní čip jde do výroby

Český bezpečnostní čip TROPIC01 od firmy Tropic Square, patřící pod holding Satoshilabs, pod který spadá například i výrobce krypto peněženky Trezor, jde do masové výroby.

Chip, vyvíjený několik let v Praze, se stal vůbec prvním na světě, který nabízí plně otevřený a veřejně auditovatelný design bez jakýchkoliv tajností. Výroba probíhá na Tchaj-wanu v jedné z největších světových zakázkových továren, ale návrh, testování a vývoj zůstává v České republice.

Tzv. security element slouží jako klíčový prvek pro bezpečnou ochranu kryptografických klíčů, digitálních identit a dalších citlivých dat, což je zásadní pro ochranu nejrůznějších zařízení včetně hardwarových peněženek na kryptoměny, mobilních telefonů nebo IoT zařízení.

Spuštění masové výroby znamená, že čip bude nyní dostupný širokému spektru zákazníků po celém světě a firmy i vývojáři mohou TROPIC01 začlenit do svých produktů. Předpokládá se také, že TROPIC01 bude už i v novém modelu hardwarové peněženky od Trezoru, která by měla být představena už 21. října.

Grayscale smí stakovat

Grayscale získal povolení pro staking prostředků ve svých ETFkách Grayscale Ethereum Trust ETF, Grayscale Ethereum Mini Trust ETF a Grayscale Solana Trust. Jde o historický průlom, protože američtí investoři nyní můžou prostřednictvím klasických burzovně obchodovaných produktů získat nejen expozici vůči ceně etherea a solany, ale i podílet se i na získávání odměn ze stakingu, tedy pasivního výdělku za spolupráci na zabezpečení sítě. Ta spočívá v uzamčení prostředků na určitou dobu do tzv. validátorů.

Podle zveřejněných detailů Grayscale hned po spuštění služby přesunul do stakingu 32 tisíc etherů v hodnotě kolem 150 milionů dolarů (3,15 miliardy korun) a celkově prý plánuje stakovat až 300 tisíc ETH.  

Odměny ze stakingu dostane fond a investoři z nich získají podíl – konkrétně u ETF s tickerem ETHE obdrží až 77 procent výnosů po odečtení poplatků, u mini verze ETH až 94 procent.

Staking bude zajišťován prostřednictvím institucionálních správců a validátorů s cílem minimalizovat rizika a splnit regulační požadavky. Ostatní američtí emitenti ETF, včetně BlackRocku nebo Fidelity, zatím na schválení stakingu od SEC čekají.

Rychlovka pod čarou: Bitcoinovej kanál, populární český zdroj informací o bitcoinu a kryptoměnách, končí. Jakub Vejmola známý jako Kicom oznámil ukončení kanálu po více než šesti letech, během nichž vydal okolo 500 epizod a získal na české poměry neuvěřitelných 100 tisíc odběratelů. Už pod značkou Kicom bude Jakub v tvorbě pokračovat, ale videa se budou věnovat i jiným tématům, než je bitcoin.

Týden v kryptu

Kouřový blockchain
Zdroj: Pleska/Dall-e

Tomáš Krause

V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

Bitcoin, bitcoinové ETF, BlackRock, blockchain, ethereum, kryptoměny, S&P 500, týden v kryptu

