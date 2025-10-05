Uptober v plném proudu. Bitcoin sahá po rekordu

Minulý týden jsem v Týdnu v krpytu konstatoval, že září dostálo své pověsti měsíce, kdy trhy s kryptem padají. Zato říjnu se v kryptosvětě říká uptober a ten letošní se zatím zostra snaží dokazovat, že je to přezdívka zasloužená. Bitcoin jde up, nahoru.
Na konci září byl jeden bitcoin i za „pouhých“ 108 tisíc dolarů (2,22 milionu korun). Z toho během pár dní vyrostl o 13 procent až nad 122 tisíc dolarů (2,51 milionu korun). Ve chvíli, kdy vzniká tenhle Týden v kryptu, mu k překonání rekordu stačí přidat nějaké dva tisíce dolarů. A k tomu mu může stačit pár hodin nebo dní. Za posledních deset let totiž bitcoin zažil jediný říjen s poklesem, devětkrát jeho cena naopak výrazně rostla.
A proč bývá říjen tak úspěšný? Jednak se na konci třetího čtvrtletí po letní stagnaci vrací kapitál na rizikovější trhy, a jednak tu funguje trochu i psychologie: když už to vyšlo devětkrát z deseti, proč by to nemělo vyjít zas?
Vanguard otáčí o 180 stupňů: nabídne krypto ETF
Investiční společnost Vanguard zvažuje, že by svým klientům umožnila nákup a prodej kryptoměnových ETF. Ještě nedávno to přitom zásadně odmítala s tím, že kryptoměny jsou „nezralé aktivum bez vnitřní ekonomické hodnoty“.
Za změnou přístupu je příchod nového generálního ředitele. Salim Ramji dřív pracoval pro konkurenční BlackRock, jehož bitcoinové ETF přepsalo historii. Digitálním aktivům je otevřený, přesto prý ale Vanguard nezvažuje založení vlastního fondu zaměřeného na krypto. Nejspíš tedy klientům jen nabídne vybraná krypto ETF třetích stran.
Pokud Vanguard opravdu udělá otočku čelem ke kryptu, můžeme očekávat příliv peněz jeho klientů do bitcoinových ETF. A nemusí těch klientů být ani velké procento. Počítá se totiž z obrovského čísla: Vanguard je druhý největší správce aktiv na světě a zhruba 50 milionům klientů spravuje majetek v hodnotě asi 11 bilionů dolarů (226,6 bilionů korun).
Švédští poslanci chtějí bitcoinovou rezervu
Švédští poslanci Dennis Dioukarev a David Perez ze strany Švédských demokratů předložili tamějšímu parlamentu návrh, aby vyzval vládu k prověření, jestli by se kromě zlata a deviz neměl stát součástí strategické rezervy centrální banky Sverige riksbank taky bitcoin.
Diverzifikace aktiv v rezervě je podle poslanců žádoucí, protože bitcoin prý není přímo závislý na ekonomické či měnové politice žádné konkrétní země a má přitom vlastnosti podobné zlatu – omezené množství, obtížnou padělatelnost a schopnost uchovat hodnotu, byť s momentálně vyšší volatilitou.
Podle návrhu by se do rezervy měly zatím přesunout bitcoiny, které stát už má, tedy zabavené. Jejich nákupy by tedy nezatěžovaly rozpočet. Z našeho pohledu je zajímavé, že na podporu svých argumentů autoři návrhu mezi evropskými státy, které zvažují vytvoření bitcoinové rezervy, zmiňují i Česko.
Génius mění všechno za bitcoiny
Kdo je nejchytřejší na světě? Kim Jeong-hun (Kim Young-Hoon) z Jižní Koreje má prý IQ 276. Drží titul Grand Master of Memory, což je nejvyšší ocenění v oblasti paměťových sportů. Uděluje se těm, kdo si mimo jiné dokážou třeba zapamatovat za hodinu 1400 náhodných číslic nebo za 40 vteřin pořadí karet v balíčku.
Inteligenční kvocient samozřejmě neznamená, že člověk bude mít vždycky správný úsudek. Vypovídá o schopnosti řešit určitý typ úloh a problémů, ale vůbec ne o znalostech, schopnosti vycházet s lidmi a orientovat se ve společnosti a podobně. Přesto ale asi stojí za pozornost, když génius oznámí, že veškerý svůj majetek převádí na bitcoiny.
Bitcoin je podle Kima „jediná naděje pro budoucnost ekonomiky“ a jeho cena prý během příštích deseti let vzroste minimálně stonásobně. To by znamenalo, že jedna mince by stála neuvěřitelných deset milionů dolarů (206 milionů korun). Bitcoin se podle Kima stane globálním rezervním aktivem, které překoná zlato nebo americké státní dluhopisy.
Podvod za 150 miliard: Číňanka je vinna
Číňanka Č’-min Čchien (Zhimin Qian), známá také jako Ja-ti Čang (Yadi Zhang) byla v Londýně uznána vinnou z praní špinavých peněz. Britská policie v roce 2021 zabavila v peněženkách spojených s její osobou přes 61 000 bitcoinů – největší množství, jaké kdy bylo na světě zajištěno. V době zabavení měly hodnotu víc než pět miliard liber (skoro 140 miliard korun).
Podle vyšetřovatelů pocházely bitcoiny z rozsáhlého finančního podvodu, který v letech 2014–2017 v Číně připravil o peníze víc než 128 tisíc lidí. Čchien po útěku z Číny s falešnými doklady převáděla prostředky do Británie a pokoušela se je legalizovat nákupy luxusních nemovitostí. K praní peněz se u britského soudu přiznala.
Její obhájci tvrdí, že její přiznání by mělo pomoct uklidnit oběti. Hodnota bitcoinu od doby podvodu vzrostla tak, že by z toho, co bylo zabaveno, mohlo být možné uspokojit všecky poškozené. Ovšem britská vláda si taky podle zákona může zabavené bitcoiny i ponechat.
Rozsudek má padnout 10. listopadu.
Rychlovka pod čarou: Thajsko zavedlo pětiletou daňovou úlevu na kapitálové zisky z obchodování s bitcoinem a dalšími kryptoměnami. Od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2029 jsou kapitálové zisky z kryptoměn, realizované přes licencované burzy, makléře nebo dealery pod dohledem thajské Komise pro cenné papíry, osvobozené od daně z příjmu.
Tomáš Krause
V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.
