Konec září přinesl propad krypta. Nová krypto ETF snadno a rychle

Tomáš Krause | rubrika: Co se děje | 27. 9. 2025
Altcoiny se propadaly a obchodníci přišli o miliary. ETFka vázaná na krypto půjde schvalovat snáz a rychleji. Tether by rád mezi smetánku. V Kanadě vypnuli burzu a zabavovali peníze, prý je prali pro zločince. Z burzy Crypto.com možná ukradli data uživatelů. Je tu další Týden v kryptu.
Zdroj: Pleska / OpenAI

Září se nakonec dostálo své pověsti měsíce, který je – pokud jde o růst – leda tak na houby. Trhy s kryptem v pondělí padaly. Trhy přišly o víc než 1,5 miliardy dolarů (31 miliard korun). Prudký výprodej stáhl dolů hlavně ether a další altcoiny.

Podle Bloombergu to byla největší vlna likvidací od března letošního roku. O peníze přišlo přes 400 tisíc obchodníků.

Ether, druhá největší kryptoměna, propadl až o devět procent a jen na něm bylo zlikvidováno téměř půl miliardy dolarů. Bitcoin klesl pouze o tři procenta na zhruba 112 tisíc dolarů (2,3 milionu korun) za minci.

Mezi postižené kryptoměny patřily solana, algorand a avalanche. Celková tržní kapitalizace kryptoměn spadla zpět pod 4 biliony dolarů.

Podle George Mandrese z investiční firmy XBTO Trading trh potřeboval pauzu. Firmy, které se rozhodly hromadit bitcoin a krypto (těmhle hromaditelům se říká DAT digital-asset treasury), se pro teď vyčerpaly a další významný příliv kapitálu zatím není na obzoru.

Vývoj ceny bitcoinu (BTC)

Zdroj: peníze.cz

Nová kryptoměnová ETF snadno a rychle

Americká Komise pro cenné papíry (SEC) přijala nové obecné podmínky pro zalistování spotových kryptoměnových ETF. Výrazně zjednodušují a zrychlují vstup takových fondů na burzu. Už není nutné, aby každý jednotlivý fond procházel schvalovacím procesem s veřejným připomínkováním samostatně. Nově stačí, aby se s futures kryptoměny, na kterou je fond zaměřený, obchodovalo aspoň půl roku na Coinbase nebo jiné schválené platformě. Pak se ETF může uvést na trh přímo podle obecných pravidel bez dalšího posuzování u SEC.  

Cesta kryptoměnového ETFka na burzu se tak může zkrátit z mnoha měsíců na 60 až 75 dní. Nové podmínky teď splňuje asi patnáct kryptoměn – kromě bitcoinu a etheru jsou to také XRP, solana, cardano, litecoin, dogecoin, avalanche, chainlink, polkadot nebo BNB.

Tether chce 20 miliard dolarů

Tether, největší vydavatel stablecoinu USDT, jedná podle Reuters o získání až 20 miliard dolarů (413 miliard korun), za které nabízí přibližně tříprocentní podíl ve firmě. To by ovšem firmu oceňovalo zhruba na 500 miliard dolarů (přes 10 bilionů korun) a řadilo by ji to mezi nejhodnotnější soukromé společnosti na světě, na úroveň společností jako OpenAI nebo SpaceX.

Tether má sídlo v Salvadoru a jeho stablecoin USDT má tržní kapitalizaci kolem 173 miliard dolarů, což výrazně převyšuje konkurenční Circle s jejich USDC v hodnotě kolem 74 miliard dolarů.

Pokud firma peníze získá, chce posílit svou pozici na trhu se stablecoiny, ale plánuje taky proniknout do umělé inteligence, obchodu s komoditami, energetiky, komunikace a médií.

Kanada zavřela anonymní burzu. Prala prý špinavé peníze

Královská kanadská jízdní policie zabavovala krypto. Poprvé v historii Kanady došlo k nucenému uzavření burzy, konkrétně platformy TradeOgre. Policisté zabavili digitální aktiva v hodnotě přes 56 milionů kanadských dolarů (asi 826 milionů korun).

Vyšetřování platformy TradeOgre začalo už loni na podnět Europolu. Platforma porušila kanadské zákony jednak tím, že se neregistrovala u dohledového orgánu jako finančních služeb, a jednak tím, že nezjišťovala kontroly totožnosti klientů.

Podle kanadské jízdní většina prostředků, které přes burzu protekly, pocházela z trestné činnosti.

Burze Crypto.com utekla data

Někdo má problém, že data nesbírá, jiný zas s daty, která posbíral. Burza Crypto.com se jistě nechtěně octla v centru pozornosti, když vyšlo najevo, že jí při hackerském útoku unikla data.

Za útokem stojí hackerská skupina Scattered Spider. Útočníci údajně získali přístup k účtu zaměstnance burzy už před rokem 2023, to znamená, že data mohla být v ohrožení poměrně dlouhou dobu.

Na únik upozornil známý analytik ZachXBT. Podle něj je možná větší problém než samotný únik to, že o něm společnost veřejně neinformovala.

Crypto.com ale tvrdí, že incident byl hlášen regulátorům v USA i v dalších zemích a že nedošlo k žádným finančním ztrátám klientů. Generální ředitel Kris Marszalek dokonce označil zprávy o zatajování za dezinformace. 

Fakt ale je, že přímo svým uživatelům burza o ničem vědět nedala. A to podle odborníků podkopává důvěru v centralizované kryptoměnové burzy.

Rychlovka pod čarou: Luke Dashjr, vývojář Bitcoin Knots (alternativní bitcoinový klient), navrhuje hardfork bitcoinu, jehož cílem je umožnit skupině vybraných lidí retroaktivně měnit data na blockchainu kvůli odstranění nelegálního obsahu. To samozřejmě vyvolalo odpor převážné části bitcoinové komunity, podle které je jakkoli zpětné přepisování blockchainu nepřípustné a proti základním principům bitcoinu.

 

Týden v kryptu

Kouřový blockchain
Zdroj: Pleska/Dall-e

Tomáš Krause

V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

