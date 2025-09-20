Centrální banka chce hlídat, kolik máte coinů. Nové ETF pro legraci

Americká centrální banka Fed snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu, sazba se tedy bude pohybovat v rozpětí 4 až 4,25 procenta. Snížení bylo dlouho očekávané – naposledy se sazby snižovaly v prosinci 2024 – a trhy optimisticky odhadují, že do konce roku půjde sazba dolů ještě dvakrát.
Ke snižování sazeb se snažil Fed tlačit i Donald Trump, který dokonce hledal cesty, jak zkrátit úřadování předsedy Fedu Jeroma Powella. Jedním z důvodů bude jistě i to, jak je Trumpova rodina aktivní v kryptu. Snížení úroků tomuhle podnikání hraje do karet.
Nižší úroky znamenají levnější peníze. Ty by podle analytiků měly podpořit obchodování s bitcoinem, etherem a dalšími kryptoměnami. Ty ale na oznámení Fedu výrazněji nezareagovaly. Třeba bitcoin se pořád obchoduje mezi 115 a 118 tisíci dolary za minci. Trh měl zkrátka změnu úroků dávno započítanou.
Německo: pro krypto do banky
Openbank, dcera bankovního domu Santander, spustila v Německu obchodování s kryptoměnami pro retailové klienty. Ti teď můžou v bankovní investiční platformě kupovat, prodávat a držet pět kryptoměn: bitcoin, ether, litecoin, polygon a cardano. Služba je integrována přímo mezi ostatní investiční produkty.
Poplatky jsou stanoveny na 1,49 procenta z transakce, minimálně jedno euro. Za úschovu a správu kryptoměn se neplatí.
Novinka vyhovuje evropské regulaci MiCA (Markets in Crypto-Assets). Openbank licenci v rámci MiCA získala už v červenci jako jedna z prvních velkých evropských bank. Po Německu prý bude služba rozšířena také do Španělska.
Je hezky vidět, jak rostoucí poptávka po kryptoměnách tlačí banky, aby přizpůsobily svou nabídku a zařadily do ní nová digitální aktiva.
Ethereum pro umělou inteligenci
Ethereum Foundation založila nový „dAI Team“. Jeho cíl je udělat z Etherea základní vrstvu ekonomiky umělé inteligence.
Tým se zaměří na dvě věci: umožnit AI agentům provádět platby a spolupracovat bez prostředníků a vybudovat decentralizovanou AI infrastrukturu, která zabrání monopolizaci vývoje umělé inteligence několika giganty.
Pracuje i na novém standardu ERC-8004, jenž má agentům zajistit dohledatelnost, ověřitelnost a možnost vzájemné komunikace. Standard má být hotový do listopadu a představen na konferenci Devconnect v Buenos Aires.
Ethereum tak chce rozšířit svůj význam daleko za hranice finančních aplikací.
Bank of England táhne do boje se stablecoiny
Bank of England navrhuje omezit vlastnictví stablecoinů. Jednotlivci by podle něj nesměli mít ve stablecoinech víc než ekvivalent 20 tisíc liber, firmy 10 milionů liber. Důvodem je obava z odlivu peněz z tradičních bank, který by mohl brzdit poskytování úvěrů a ohrozit finanční stabilitu země.
Kryptofirmy teď ale varují, že limity by Británii znevýhodnily. USA ani EU taková omezení nemají. Navíc bez nových technologií typu digitálních identit by byla kontrola těžko proveditelná. Není ani logické omezovat stablecoiny, když hotovost ani bankovní účty žádné limity nemají.
Pod tlakem kritiky proto Bank of England slibuje další konzultace – návrh se může změnit, nebo úplně spadnout pod stůl.
Ponzi za 4 miliardy a 40 let
Po čase zase jeden hezký podvod, který nám připomíná, že když někdo slibuje denní výnosy v řádu procent, asi to bude šizuňk. Platí to v kryptu stejně jako v tradičních financích.
Ramil Ventura Palafox, generální ředitel firmy Praetorian Group International, se přiznal k podvodu a praní špinavých peněz. V letech 2019–2021 nalákal přes 90 tisíc investorů do Ponziho schématu. Utopili v něm přes 200 milionů dolarů (asi 4,1 miliardy korun).
PGI slibovala výnosy až tři procenta denně, ve skutečnosti ale jen z peněz nových investorů vypořádávala nároky těch starších. A sám Palafox zatím nakupoval Porsche, Lamborghini, Bentley, McLareny a Ferrari a několik domů v Las Vegas a Los Angeles. K tomu prý ještě 800 tisíc dolarů a sto bitcoinů převedl na členy své rodiny.
Soud s ním začne v únoru 2026, hrozí mu až 40 let vězení.
Rychlovka pod čarou: Ve čtvrtek se začaly v USA obchodovat první spotové ETF na kryptoměny XRP a dogecoin. Připomeňme, že dogecoin vznikl jako vtípek. Jakou důvěru ve vás vzbuzuje takový exchange traded ftip čili burzovně obchodovaný fór?
