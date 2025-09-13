Pod stromečkem bitcoin za 150 tisíc dolarů. Sází se i na solanu

Bitcoin se letos vzpírá odpozorované poučce, že září je pro trhy statisticky nejhorší měsíc. Zatím od konce prázdnin posílil už o víc než sedm procent a po delší době se v pátek obchodoval nad 115 tisíci dolary (2,4 milionu korun) za minci.
Do bitcoinových ETF v USA ve čtvrtek lidi vložili 553 milionů dolarů (11,5 miliardy korun), což je nejvyšší čistý denní příliv za několik týdnů. Zdá se tedy, že investoři se k bitcoinu zase vracejí. Konec období výběrů může být motivován stabilizací ceny bitcoinu i očekávaným snížením úrokových sazeb centrální americké banky.
Propagátor bitcoinu Michael Saylor se v rozhovoru pro CNBC nechal slyšet, že prý většina analytiků očekává, že bitcoin bude do Vánoc za 150 tisíc dolarů (3,1 milionu korun). Někteří analytici jako například Tom Lee ovšem počítají dokonce s růstem až k 200 tisícům dolarů (4,2 milionu korun) do konce roku.
Zlato láme rekordy. Napodobí ho bitcoin?
O bitcoinu se někdy ve větší či menší nadsázce mluví jako o digitálním zlatě. Co tedy právě teď dělá zlato a co se z toho dá usuzovat o budoucí ceně bitcoinu? Právě teď se každé zlato chová jinak. Poslední měsíc se jejich ceny vyvíjejí opačně – zlato výrazně roste a bitcoin stagnuje.
Opačné to bylo v první polovině roku 2025, kdy bitcoin rostl jako o život.
Když ale uděláme krok dozadu, podíváme se na vývoj cen z odstupu a neporovnáváme vývoj za měsíc, nýbrž za rok pak zjistíme, že ceny zlata a bitcoinu korelují, vyvíjejí se hodně podobně, mají tendenci se pohybovat společně. Historicky bitcoin často následuje růst zlata se zpožděním přibližně 100 až 150 dní. Například během předchozích krizí, jako byla pandemie covidu, nejprve zlato vzrostlo a krátce poté ho následoval bitcoin. Bude se historie opakovat?
Nasdaq chce obchodovat tokenizované akcie
Burza Nasdaq oficiálně podala k americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) žádost, aby jí umožnili obchodovat s akciemi a burzovně obchodovanými produkty (ETP) také v tokenizované formě. To znamená, že vedle tradičního obchodování by investoři mohli zvolit možnost držet a obchodovat akcie prostřednictvím blockchainové technologie. Tokenizované akcie by měly stejné identifikační číslo (CUSIP), byla by jim zajištěna identická práva jako u běžných akcií a obchodovaly by se podle stejných pravidel.
Nasdaq chce integrovat tokenizované cenné papíry do stávající infrastruktury, kde by clearing a vypořádání zajišťovala klasická depozitní instituce (DTC), ale akcie by byla zapsána v blockchainu. To by usnadnilo rychlejší a transparentnější vypořádání a mohlo by to i zvýšit likviditu trhu. Pokud SEC návrh schválí, půjde o první případ, kdy tokenizované akcie získají právní status na velké americké burze.
Na žádost musí SEC standardně reagovat do 45 dní od zveřejnění návrhu ve Federálním registru. Rozhodnutí ale může různě odkládat až na 240 dní od zveřejnění.
Saylorova Strategy v indexu S&P 500 nebude
Saylorova Strategy (dřív známá jako MicroStrategy), nebude v prestižním indexu S&P 500, ačkoli splnila všechny technické požadavky jako je dostatečná tržní kapitalizace, denní obchodní objemy a ziskovost za poslední čtvrtletí i za posledních 12 měsíců.
JPMorgan a další analytici to vidí jako významnou ránu nejen pro Strategy, ale vůbe pro firmy, jejichž podnikání stojí na nákupech a držení kryptoměn. Komise indexu S&P 500 tak prý naznačila jistou zdrženlivost vůči firmám, které fungují spíše jako bitcoinové fondy než tradiční podniky. A experti zvažují, jestli to není signál, že končí éra, kdy bitcoin a kryptoměny pronikaly do portfolií investorů prostřednictvím akcií podobných „treasury firem“.
Největší sklad solany na světě
Přesto se ale nové treasury firmy objevují a orientují se nejen na bitcoin, nejen na ether, ale dokonce i na solanu.
Firma Forward Industries získala 1,65 miliardy dolarů (34,3 miliardy korun) v dolaru a stablecoinech pro vybudování největší solanové zásobárny. Investici vedly významné kryptofirmy Galaxy Digital, Jump Crypto a Multicoin Capital. Doteď měla největší množství solany v držení firma Upexi (za zhruba 430 milionů dolarů, tedy téměř devět miliard korun). Forward Industries má teď balík skoro třikrát větší.
Podle Kyla Samaniho, zakladatele Multicoin Capital, je solana stále podhodnocená a má silný růstový potenciál.
Rychlovka pod čarou: Salvador po téměř třiceti letech začal do svých strategických rezerv znovu nakupovat zlato. Chce prý rezervy diverzifikovat a zajistit se proti volatilitě bitcoinu. Taky to ale může být úlitba Mezinárodnímu měnovému fondu, který bitcoinu příliš nefandí.
