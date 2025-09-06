Kauza bitcoin: stát platí 50 milionů. Trumpovci pálí peníze

Ministerstvo spravedlnosti podepsalo dohodu o vyrovnání s hlavními kupujícími bitcoinů z daru Tomáše Jiřikovského. Kupci za bitcoiny zaplatili, ale stát jim je nepředal, policie je totiž zajistila jako možný výnos z trestné činnosti. Ministerstvo teď tedy vrací kupní cenu, navýšenou ale o kurzový rozdíl podle hodnoty bitcoinu k 12. září, zhruba 50 milionů korun. Stát si ponechává všechny darované bitcoiny a kupci se vzdávají dalších nároků.
Podle ministryně spravedlnosti Evy Decroix i premiéra Petra Fialy stát o nic nepřišel. Zůstávají mu všechny bitcoiny, které dostal darem. A těch 50 milionů korun je prý fér cena za jistotu, že nedojde k soudním sporům s nejistým výsledkem, naví jsme o ně nepřišli: hodnota bitcoinu přece právě o tolik vyrostla. Kritici tohoto řešení ovšem tvrdí, že zaplatit 50 milionů znamená mít o 50 milionů míň, takže stát nějakou ztrátu utrpěl. A to se ještě nebavíme o tom, že bitcoiny stát sice má, ale jestli je taky někdy dokáže za něco směnit, není vůbec jisté.
Realita je taková, že kdyby k celé věci stát přistoupil s řádnou péčí, k žádným sporům by dojít nemohlo a nebylo by potřeba jim za desítky milionů předcházet.
Mánie firem sedících na bitcoinech dorazila do Evropy
Bratři Winklevossovi, zakladatelé kryptoměnové burzy Gemini a účastníci slavného soudního sporu s Markem Zuckerbergem ohledně vzniku Facebooku, investovali do evropské firmy Treasury B.V. Ta získala 126 milionů eur (lehce přes tři miliardy korun) na vytvoření největší „bitcoinové treasury firmy“ v Evropě.
Treasury B.V. hned koupila přes tisíc bitcoinů a plánuje vstup na burzu Euronext Amsterdam, kde bude obchodována pod tickerem TRSR. Jejím cílem je nabídnout evropským investorům legitimní přístup k bitcoinu přes akcie, mimo ETF produkty.
Pozorný čtenář Týdne v kryptu jistě ví, že jde o další kopii Saylorovy Strategy, která už drží přes 600 tisíc bitcoinů a kterou kopírují desítky firem po celém světě. A přestože v Evropě existují i jiné společnosti s bitcoinovými rezervami – například německá Bitcoin Group s 3605 bitcoiny, Treasury B.V. je první subjekt, který chce jít touto cestou jako veřejně obchodovaná společnost.
Jsem upřímně zvědav, kdy a jak tato mánie skončí. Pro drtivou většinu investorů totiž nedává tato cesta smysl. Pokud si nemůžou z jakéhokoli důvodu koupit přímo bitcoin, můžou koupit bitcoinové ETF. Dělat to přes akcie firmy, která si kupuje bitcoin, je trochu přes ruku. Nicméně trh zatím tyto „treasury firmy“ miluje…
Neslavný start obchodování Trumpovic krypta
World Liberty Financial, kryptoměnový projekt spojený s rodinou Donalda Trumpa, se ocitl v problémech hned poté, co se jeho token WLFI začal v pondělí veřejně obchodovat. Token krátce po startu sice vystoupal až na cenu 0,33 dolaru, ale pak začal prudce klesat a aktuálně se pohybuje okolo 0,18 dolaru, tedy asi na půlce hodnoty při spuštění.
Aby tým zastavil propad ceny, rozhodl se dokonce spálit 47 milionů tokenů vykoupených z trhu. Spálení těchto tokenů má za cíl zvýšit podíl držitelů, kteří chtějí tokeny držet dlouhodobě, a odstranit tokeny, se kterými se jenom spekuluje. Celkem je ale WLFI sto miliard kusů, z toho asi čtvrtina v oběhu – 47 milionů jsou tedy desetinky procenta. Přímý vliv na cenu jejich spálení nemohlo mít vliv, možná ale někdo uvěří, že World Liberty jsou deflační peníze, jejichž hodnota časem nutně poroste, protože jich bude ubývat.
Aby ale token měl dlouhodobě aspoň nějakou hodnotu, která by pak mohla růst. A k tomu ho v první řadě musí začít akceptovat instituce, tvrdí někteří odborníci. Slavná tvář jako záštita k tomu možná stačit nebude.
Monero podlehlo útoku
Anonymní kryptoměna monero podlehla takzvanému 51% útoku – těžební pool Qubic na chvíli ovládl většinu výpočetní síly sítě a dokázal měnit některé transakce. Nešlo prý ale o snahu nějak Monero poškodit, ale poukázat na jeho slabinu.
Otvírák debaty splnil svůj účel. Zvažuje se například převzetí technologie z měny dash, kde na těžaře dohlíží speciální uzly, nebo spojení těžby Monera s jinou kryptoměnou.
Qubic zároveň naznačil, že by podobně mohl zkusit zaútočit i na dogecoin, i když taková akce by byla náročnější.
Kauza zároveň ukázala rozdíl mezi bitcoinem a menšími kryptoměnami. Monero má ve srovnání s bitcoinovou sítí jen zlomek hashrate, výpočetní síly sítě. Proto je úspěch útoků na něj možný. U bitcoinu by pokus o ovládnutí nadpoloviční většiny sítě znamenal nakoupit těžební techniku za miliardy dolarů a mít k dispozici obrovské množství elektřiny, v praxi je zkrátka nereálný.
Thriller o Satoshim
Chystaný film, který by měl jít do kin v roce 2026, se zaměří na jednu z největších záhad světa kryptoměn – skrytou identitu tvůrce bitcoinu známého pod jménem Satoshi Nakamoto. Režie se ujme Doug Liman, autor akčního thrilleru Agent bez minulosti, a v hlavních rolích se objeví Pete Davidson a Casey Affleck. O tom, koho přesně ztvární, ale zatím tvůrci mlčí.
Scénář napsal Nick Schenk, který je podepsaný i pod filmy Gran Torino či Pašerák, kde spolupracoval s Clintem Eastwoodem. Natáčení odstartuje letos v říjnu v Londýně.
Příběh má sledovat skupinu lidí snažících se proniknout k pravdě o Satoshim, zatímco mocní hráči z politiky a byznysu dělají všechno pro to, aby informace o jeho skutečné identitě zůstaly skryté.
Film by měl spojovat prvky špionážního a politického thrilleru s debatou o tom, co jsou ve skutečnosti peníze a jaký vliv má bitcoin na globální ekonomiku. Už dřív jsme psali o „dokumentu“ HBO, který se pátráním po Satoshim zabýval. Jestli bude thriller úspěšnější než dokument, si budeme muset počkat.
Rychlovka pod čarou: V září se historicky na trzích s kryptem objevují propady a trhu vládne špatná nálada. Fenomén už si vysloužil i „odborný název“ crypto September blues. Bude září 2025 další v řadě, nebo se vymaní a půjde o výjimku potvrzující pravidlo? Uvidíme za pár týdnů.
